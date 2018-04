Levnější volání přes volbu operátora u COL

PRAHA (ČIA) - Ceny hovorů z pevné linky pro domácnosti přes volbu operátora snížila od 1. května společnost Czech On Line (COL). Zároveň sjednotila ceny za místní a meziměstská volání. O změnách dnes informovala mluvčí firmy Stanislava Beyerová.



Minuta místního i meziměstského volání ve špičce tak od května u služby Volby 1020 vyjde na 1,24 koruny, zatímco dosud uživatelé zaplatili ve stejném čase 1,30 za místní a 2,40 koruny za meziměstský hovor. Minutová cena volání mimo špičku klesla na 0,60 koruny z 68 haléřů za místní a z 1,20 koruny za meziměstský hovor. Cena volání do mobilních sítí po celý den klesla z 5,14 na 4,50 koruny za minutu. Uvedené ceny jsou bez DPH. Měsíčně lze prostřednictvím služby Volba 1020 provolat maximálně tisíc korun. Po překročení této hranice je služba dočasně zablokována a opět aktivována od prvního dne následujícího měsíce.



Volba operátora umožňuje zvolit si telekomunikačního operátora, přes kterého chce zákazník uskutečnit hovor. Před voláním je nutné vytočit čtyřmístnou předvolbu a dále pokračovat ve vytáčení koncového telefonního čísla. Službu volby operátora (call-by-call) začala jako první v ČR nabízet od července 2002 společnost Aliatel. V září téhož roku ji pak následovaly firmy Tele 2, eTel, Contactel, Tiscali a další.



Czech On Line zahájila obchodní aktivity v ČR v roce 1995, v červenci 2000 se stoprocentním vlastníkem společnosti stal Telekom Austria AG. V loňském roce COL za telekomunikační služby utržila celkem 589 milionů korun. Oproti roku 2002 to představuje nárůst o 70 procent. Provozní zisk činil 87 milionů korun, zatímco v předešlém roce firma vykázala ztrátu 42 milionů. V současné době má firma přes 200 zaměstnanců.