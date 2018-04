Výrazně levnějšího volání se už letos asi nedočkáme

Člen Rady ČTÚ Ondřej Malý v úterý pro Radiožurnál uvedl, že nápravné opatření proti slabé konkurenci na trhu mobilního volání může ČTÚ (Český telekomunikační úřad) nařídit nejdříve poté, co dokončí úspěšně analýzu příslušného trhu. A bude záležet i na výsledku této analýzy, na které ČTÚ už pracuje.

"Rok, to si myslím, že už bude analýza hotová, tak podle výsledku budeme moci přistoupit k nějakým nápravným opatřením. Do roka jsem si tím prakticky jist," uvedl v rozhovoru Malý. Analýza by koneckonců podle předchozích vyjádření úřadu mohla být hotová do konce tohoto roku.

Pro Mobil.cz Ondřej Malý řekl, že jedním z možných nápravných opatření může být otevření trhu pro virtuální operátory. Ale dodal, že pro uložení jakýchkoliv nápravných opatření bude rozhodující výsledek analýzy trhu. Stanovení takzvaného relevantního trhu číslo 8 již schválil Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), výslednou analýzu pak musí schválit Evropská komise.

Podle Malého by analýza měla být dokončena do konce roku. "Zákon předpokládá, že ke každému podobnému opatření či k analýze trhu probíhá minimálně měsíční veřejná konzultace. A připomínky musí úřad zpracovat a případně i zapracovat, což trvá další dny či týdny," dodává Malý

Český telekomunikační úřad již přiznal, že na mobilním trhu není plná konkurence. Podle mluvčího ČTÚ Františka Maliny na velkoobchodním trhu mobilního volání existují překážky ke vstupu nového operátora, trh plně nesměřuje k trvalé hospodářské soutěži. Uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě nemusí dostatečně řešit selhání trhu.

Virtuální mobilní operátoři, kteří běžně fungují ve většině evropských zemí, by mohli zvýšit konkurenci na trhu, a tlačit tak na pokles maloobchodních cen, které jsou podle odborníků v evropském srovnání vysoké.

Operátoři opakovaně tvrdí, že se dohodě s virtuálními operátory nebrání, ale musí být výhodná pro obě strany. "Zatím jsme nenašli oboustranně výhodný obchodní model," řekl ČTK mluvčí Telefóniky Hany Farghali. "Věříme, že analýza trhu bude profesionální a jsme připraveni k ní jakkoliv přispět," dodal.

Jako virtuální operátor chtěla na mobilním trhu podnikat například největší tuzemská kabelová firma UPC nebo alternativní operátoři pevných sítí Dial Telecom a GTS. Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí dokonce kvůli vyjednávání s mobilními operátory založila zvláštní firmu Quadruple. Zájem o poskytování služeb virtuálního operátora mohou mít i další firmy.

Například obchodní řetězec Tesco takto nabízí mobilní služby ve Velké Británii a na Slovensku. Mezi zájemci mohou být i tzv. šedí operátoři, kteří dosud jen uzavřeným skupinám zákazníků přeprodávali služby mobilních operátorů za nižší ceny.

Dosud ČTÚ pouze stanovoval maximální výši poplatků, které si platí operátoři mezi sebou za volání do mobilních sítí. To se ale na poklesu koncových cen projevovalo jen částečně. Maloobchodní trhy úřad nereguluje.

Průměrná cena za minutu mobilního volání je v ČR kolem 2,50 Kč, což je zhruba na evropském průměru. Domácnosti ale volají za téměř tři koruny. Naopak firmy, které si dokážou vyjednat s operátory lepší podmínky, mají průměr pod 2,30 Kč za minutu.