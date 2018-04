Levnější Psiony Možnost získat oblíbený Psion S 5mx nebo Psion REVO za nižší cenu se všem koupěchtivým tentokrát nabízí v poněkud neobvyklé kombinaci

Možnost získat oblíbený Psion S 5mx nebo Psion REVO za nižší cenu se všem koupěchtivým tentokrát nabízí v poněkud neobvyklé kombinaci. Nabídka přichází od investiční společnosti Newton a platí do 31.12.2000. Každý kdo si do uvedeného data opatří podílový list některého z otevřených fondů Newtonu v hodnotě 10000 korun (vyšším investicím nejsou kladeny překážky) a vezme si s sebou do prodejny DataCode příslušnou kupní smlouvu, dostane slevu 5% na Psion S 5mx a 7% na Psion REVO. Bližší informace o místě prodeje získáte na adrese . Investiční společnost společnost zjevně správně odhadla možné prolínání dvou cílových skupin - profesionálních zájemců o Psiony a zájemců o podílové listy. Dovolujeme si navrhnout, aby se příště zvýhodněná cena vztahovala na nákup celé mobilní kanceláře. Předem děkujeme.