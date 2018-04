O tisíce levnější iPhony vydrží maximálně do konce března

Apple zdražil iPhony v pondělí 9. března, kdy aktualizoval svůj internetový obchod o nové položky po jejich představení (více zde). Zdražil nejen v Česku, ale i v Polsku a Maďarsku. Dosud byly české ceny iPhonů jedny z nejnižších v Evropě, ale po zdražení se pro přístroje vyplatí dojet třeba do Německa, kde jsou už levnější.

Respektive zatím lze koupit většinu modelů iPhone 6, iPhone 6 Plus nebo iPhone 5s za původní ceny i v Česku. Ceny zatím drží operátoři a někteří prodejci. Další prodejci už zdražili, ale ne o tolik jako Apple. Nižší ceny ovšem vydrží jen do doprodání skladových zásob, což většina prodejců odhaduje maximálně do konce března. Při velkém zájmu to může trvat jen pár dnů.

Mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová potvrzuje, že operátor zatím nezdražuje: „Skladové zásoby pokryjí zhruba březen a budou doprodány za původní ceny. Následující objednávky vyvolají s ohledem na zdražení u výrobce zvýšení cen i na naší straně. Dojde k nim od 1. dubna.„

Vodafone zatím ceny měnit nebude. Adéla Konopková z tiskového oddělení firmy uvádí: „V tuto chvíli ceny zůstávají beze změny, obvykle ceny měníme vždy od nového měsíce.“

Operátor O2 zatím také drží ceny, o jejich změně se rozhodne později.

Ceny iPhonů na českém trhu (v korunách) model při uvedení do 8.3. od 9.3. O2 T-Mobile Vodafone 6 16 GB 18 390 18 390 21 190 18 240 18 299 18 577 6 64 GB 21 190 21 190 24 390 21 120 21 099 20 977 6 128 GB 23 990 23 990 27 590 23 760 23 999 23 777 6 Plus 16 GB 21 190 21 190 24 390 19 920 nenabízí 20 977 6 Plus 64 GB 23 990 23 990 27 590 23 760 23 999 23 777 6 Plus 128 GB 26 790 26 790 30 790 26 640 26 699 26 777 5s 16 GB 17 399 15 590 17 990 15 600 15 499 15 577 5s 32 GB 19 999 16 990 19 590 16 800 17 699 nenabízí 5c 8 GB 14 699 (16 GB) 11 290 11 290 8 880 nenabízí nenabízí

U prodejců už k navýšení došlo. Alza zdražila zhruba na německé ceny, tedy méně než Apple. Mluvčí Alzy Šárka Jakoubková k tomu dodává: „Vzhledem k aktuálnímu vývoji na trhu jsme přistoupili k mírnému zdražení iPhonu 6 a iPhonu 6 Plus. Jak se budou pohybovat ceny v nejbližších dnech, závisí na dalším vývoji situace. I nadále se však budeme snažit držet pro naše zákazníky příznivé ceny iPhonů.“

Zdražení nám potvrdil i distributor Setos, který ve svém internetovém obchodě nasadil stejné ceny jako Apple.

Apple neoznámil, proč zdražil. On vlastně vůbec neoznámil, že zdražil. Asi nejpodstatnějším důvodem je výrazně posilující dolar. Koruna k dolaru oslabila za poslední rok z 20 korun za dolar na aktuálních 25,30 korun za dolar. Kurz koruny k euru se pak za poslední rok výrazně nezměnil, k devalvaci došlo už na podzim 2013. Apple však pravděpodobně účtuje v dolarech, a tak je zdražení produktů logické.

Ostatní výrobci mobilů zdražování neplánují. Už dříve to redakci potvrdili HTC, Samsung, Huawei a nyní i Sony. Přestože se většina mobilů vyrábí v Asii, a tak by měly být účtované v dolarech, tak většina firem je v rámci prodeje pobočkám v Evropě účtuje v eurech a tam se zatím kurz nezměnil. Naopak v posledních týdnech koruna proti euru spíše mírně posiluje.