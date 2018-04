Levnější a přesto lepší pracant – recenze Nokia E63

Řada E je u Nokie vyhrazena telefonům určeným především pro práci. Poslední modely, které do ní spadají, si navíc dávaly záležet na kvalitě konstrukce a na jejich těle najdeme v hojném měřítku kov. To platí pro modely E51, E66 i E71, které se vlastně stihly stát etalonem manažerských telefonů. Telefony nabízejí prakticky stejnou funkční výbavu a odlišují se jen svou konstrukcí, takže si každý může vybrat ten pravý telefon, který sedne jeho stylu nebo nárokům.

Nokia E63 a její stájové kolegyně z pracovní řady E series - modely E71, E66 a E51.

Elegantní a slušně vybavený pracovní telefon s qwertz klávesnicí pod displejem.

Nejdražší z této trojice je qwerty smartphone E71. Přitom ale právě tato konstrukce může ve firmách být tou nejžádanější – mobilní email kdykoli a kdekoli je dnes velké zaklínadlo. A tak se Nokia rozhodla vyhovět požadavkům zákazníků a připravila odlehčenou verzi E71, která tolik nezatíží rozpočet.

Otázkou ale bylo, kde vlastně může výrobce ubírat – prakticky všechny symbianové Nokie mají stejný základ a liší se jen v některých prvcích výbavy. Ani u E63 tomu není jinak – svou výbavou prakticky kopíruje starší model E61i. Na rozdíl od E71 tak u novinky nenajdeme GPS a fotoaparát je pouze dvoumegapixelový bez automatického ostření. Nokia E63 také podle všeho nedisponuje HSDPA daty.

Daleko výraznější jsou ale konstrukční změny – E63 přináší především levnější plastové tělo, je také o něco tlustší než E71 a chybí jí pár tlačítek.

Vzhled a konstrukce – plastová ale kvalitní

Na rozdíl od kovového těla E71 najdeme na povrchu E63 plast. Jde ale o měkčený povrch soft-touch, který velmi dobře padne do ruky a telefon v ní tak neklouže. Tímto materiálem je kompletně potažen kryt baterie, který tvoří celou zadní část telefonu a přechází i do jeho boků. Na čele je použit lesklý hladký plast, ale i ten se na rozdíl od kovového povrchu E71 daleko méně špiní. Z daného hlediska je tak vlastně plastové provedení praktičtější. Dalo by se však očekávat, že plasty na těle telefonu budou znamenat ústupek celkové kvalitě konstrukce. Naštěstí tomu tak ale není a E63 je opravdu velmi dobře sestavena, nikde nic nevrže, neskřípe a nic nenapovídá tomu, že by v budoucnu měly z tohoto hlediska nastat nějaké problémy.

Kryt baterie na svém místě drží docela dobře provedený zámek, který jej ve třech místech po uzamčení pevně uchytí ke konstrukci telefonu. Čtvrtým bodem je pak západka v horní části krytu. Jen v pravém horním rohu (z pohledu na zadní stranu) není kryt zcela pevný – západka je totiž z nějakého důvodu posunuta více vlevo, takže pravý roh má mírnou tendenci se odchlipovat. Není to ale nic strašného a při používání to nebude mít asi žádný praktický vliv.

Vzhledově se jinak E63 nijak zásadně neodlišuje od své vybavenější sestřičky. Plastové kryty však E63 dávají celkově konzervativnější vzezření a to platí i pro dámskou červenou variantu. Námi testovaná tmavomodrá v nás trochu vzbuzuje vzpomínky na Palm Treo 750. Od kovového modelu E71 se E63 minimálně odlišuje i v rozměrech – nejvíce je to znát na tloušťce, ta narostla na stále přijatelných 13 mm. Šířka a výška s hodnotami 113 a 59 mm znamenají, že je E63 o milimetr nižší a o dva širší, než kovový model. Hmotnost činí 126 gramů, což je jen o gram méně, než u E71.

Poslední pozoruhodnou odlišností je absence jakýchkoli tlačítek na bocích přístroje. Chybí dokonce i vypínací tlačítko na vrchu.

Displej a ovládání – klasika v podání Symbianu

O ovládání E63 toho příliš napsat nemusíme. Jde totiž o typického zástupce své třídy a operační systém Symbian S60 3rd edition již předurčuje, jak se bude s E63 zacházet. Ovládání není nijak odlišné od E71, až na právě výše zmíněná chybějící tlačítka. Při hovoru to znamená, že regulaci hlasitosti má na starosti čtvercová navigační klávesa, funkci vypínacího tlačítka převzala klávesa pro ukončení hovoru. Pomocí ní můžete přepínat i vyzváněcí profily, stačí ji na pohotovostní obrazovce krátce stisknout.

Novinkou, kterou přinesly poslední modely E series, je dvojí pohotovostní obrazovka – zvlášť si tak můžete nastavit obrazovku pracovní a soukromou. Škoda, že v profilech se stále nedá definovat automatické přepínání obrazovek v zadaných časech. Na každé z obrazovek se může zobrazovat jiná sada aplikací, zkratek a upozornění a snadno tak můžete oddělit svůj soukromý život od pracovního i v případě, že jste telefon dostali jako služební.

Displej a klávesnice telefonu jsou prakticky shodné s vybavenějším modelem. Úhlopříčka 2,36 palce a rozlišení 320 x 240 bodů v tomto případě nijak nenadchnou ale také neurazí. Je to prostě standard. Klávesnice doznala oproti E71 jednu drobnou změnu. Bohužel ale nejde o změnu v oblasti zkratkových tlačítek vedle navigační klávesy, která jsou stále dost utopená a osobám s většími prsty se mohou špatně mačkat.

Změnou prošla spodní část qwertz klávesnice – mezerník se musel trochu uskromnit a přibyla tu dvě další tlačítka. To usnadňuje zadávání některých znaků a tak tuto změnu vítáme jako pozitivní. Klávesnice je jinak stejně pohodlná jako na E63. Mezi qwerty smartphony a komunikátory rozhodně není nejlepší, ale důvodů stěžovat si na ní také mnoho nenajdeme. Všeobecně můžeme říci, že více pohodlí nabídnou pouze větší přístroje a tak je klávesnice E63 dobrým kompromisem. Mezerník navíc získal novou funkci - přo jeho podržení se rozsvítí zadní LED dioda a telefon tak snadno poslouží jako svítilna.

Baterie – v klidu i týden

Nokia E63 je především pracovní telefon, ale my jsme jej testovali především v klidném období vánočních svátků. A tak se stalo, že jsme vyzkoušeli, co opravdu vydrží baterie s kapacitou 1 500 mAh v případě, že telefon zatěžujete jen minimálně. Během pěti dnů jsme totiž poslali pouze několik SMS zpráv a uskutečnili asi desítku vcelku krátkých hovorů. E63 po takovém odpočinku na displeji stále zbývala ještě jedna čárka u ukazatele stavu nabití a tak bychom se možná při dobré vůli celkově dostali i na týden výdrže.

V reálu ale budou čárky u ukazatele ubývat podstatně rychleji, ale ani v tomto případě není výsledek špatný. E63 je bez problémů schopna fungovat asi tři dny pod relativně silnou zátěží i s občasným využíváním wi-fi. A to není špatný výsledek.

Telefonování a zprávy – co by mohlo být jinak

V oblasti telefonování a zpráv není u E63 mnoho co rozebírat. Mohli bychom vás klidně odkázat do recenze vybavenějšího modelu E71 nebo klidně i do recenze jiného symbianového telefonu, odlišnosti byste hledali asi marně. Řada E přinesla v poslední době přeci jen jednu novinku – tou je vyhledávání v seznamu přímo z pohotovostní obrazovky. Do kontaktů se jinak vstupuje klávesou napravo od té navigační, ta ještě více vpravo je určena pro rychlý přístup k e-mailům a při jejím prvním zmáčknutí na vás vykoukne průvodce, který vám pomůže s konfigurací účtu.

Nokia je asi jediným výrobcem, který v našich podmínkách nabízí u svých telefonů s klávesničkou její lokalizovanou podobu – to se kladně projevuje tím, že nemusíte marně hledat znaky s háčky a čárkami, ale na jejich rozložení po klávesnici si musíte trochu zvyknout. Co nás ale dost štve, je nemožnost přepnout defaultní qwertz rozložení klávesnice na „světové“ qwerty. V tomto případě to Nokia s lokalizací trochu přehání – v cílové skupině bude jistě mnoho těch, kteří používají qwerty rozložení i na svém stolním počítači či notebooku.

Trochu zkritizovat také musíme zvuk, který se line z reproduktoru při probíhajícím hovoru – je lehce nakřáplý. Pro úplnost také dodejme, že E63 nemá, stejně jako ostatní modely této řady, čelní kamerku pro videhovory.

Organizace a data – chybí nejvyšší rychlost

Právě v oblasti dat se u E63 oproti E71 nejvíce šetřilo. Novinka tak přišla dokonce i o rychlá data HSDPA, to ale mnoho uživatelů v našich končinách příliš trápit nebude, navíc na e-maily dostačuje i klasické UMTS nebo EDGE. Dále přišla E63 i o infraport, ale nad tím už opravdu nebude plakat asi nikdo. Zůstalo wi-fi, což je velmi důležité.

Právě to se bude nejvíce hodit pro přístup do firemního intranetu, na který je E63 připravena. Z ne tak úplně obvyklých funkcí pak připomeňme ještě možnost šifrování dat jak ve vnitřní paměti s velikostí 130 MB, tak i na paměťové kartě. Tu v balení s telefonem bohužel nenalezneme, bude potřeba ji dokoupit. U balení s telefonem se ale šetřilo i v dalších případech – chybí CD se softwarem PC Suite, který si tak budete muset stáhnout z internetu a nenajdeme v něm ani datový kabel – synchronizovat tak budete muset buď přes Bluetooth, nebo musíte microUSB kabel opět dokoupit.

Ostatní funkce jsou shodné s dalšími modely řady E, E63 je tak připravena třeba i na možnost telefonování přes internet, kterou chce výrobce multimediálním telefonům sebrat.

Zábava – kde se vzal, tu se vzal

Pracovní modely série E v oblasti zábavy nikdy zrovna dvakrát nevynikaly – chybí jim třeba jakákoli vestavěná hra, díky operačnímu systému a podpoře Javy ale není problém s doinstalováním spousty zábavných programů. E63 naopak umožňuje poslouchat internetová rádia a je připravena na automatické stahování podcastů. Nechybí ani FM rádio, což je u modelu primárně určeného pro firmy vcelku překvapení.

Největším překvapením je ale přítomnost 3,5 mm konektoru Jack na vrchní straně přístroje. Nám se zprvu této zprávě nechtělo ani věřit, navíc konektor se skrývá pod špuntem, který o jeho velikosti na první pohled nic neprozrazuje. Mimochodem, onen malý špuntík není k tělu nijak přichycen a tak jej pravděpodobně ztratíte při první příležitosti. Přítomnost plnohodnotného sluchátkového konektoru ale kvitujeme s povděkem.

Vestavěný fotoaparát dostal rozlišení dva megapixely a nelze od něj očekávat kdovíjaké zázraky. Výrobce v tomto případě možná mohl šetřit ještě více a z E63 udělat prostě a jednoduše pracovní telefon bez fotoaparátu. Již tak docela příjemnou cenu E63 by to ještě o pár stokorun srazilo.

Shrnutí – levná a možná lepší