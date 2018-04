Levnější, a přesto odolnější. Recenze pancéřového Samsungu Xcover 2

Samsung Xcover 2 se inspiruje řadou odolných telefonů, které se hodí do terénu. Certifikát IP67 zaručuje, že se do telefonu nedostane žádný prach a zařízení je možné na půl hodiny ponořit pod vodu do hloubky jednoho metru. O tom, že toho nakonec přežije daleko víc, jsme se přesvědčili v crashtestu Mobil.cz.

Podobnost s rok starým modelem Xcover 271 není náhodná, telefony jsou si částečně podobné po stránce vzhledu i funkční výbavou. Samsung letos však hodně tlačil na cenu, model je o zhruba patnáct set korun levnější. Kvůli šetření z telefonu zmizela podpora sítí třetí generace, kancelářský balík a především GPS, což bude bolet zejména všechny nadšené vyznavače přírody.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní klávesnice

zvýšená odolnost

nízká cena

relativně jemný displej

výdrž baterie Proč nekoupit? špatné pozorovací úhly displeje

chybějící GPS

chybějící 3,5mm jack

horší fotoaparát

větší rozměry a hmotnost Kdy? V prodeji Za kolik? 2 325 Kč s DPH

I přes uvedené nešvary Samsung vyprodukoval nadmíru kvalitní zařízení, které potěší povedeným vzhledem, pancéřovým provedením, pohodlnou klávesnicí a relativně jemným rozlišením displeje. Zásadní je tentokrát cena, která klesla na úroveň dvou tisíc korun a model Xcover 2 bude hledat přemožitele snad jedině v o rok starším bratříčkovi.

Vzhled a konstrukce – jako vejce vejci

Po stránce provedení se ani tentokrát nic nemění, a pokud chcete odolné zařízení, musíte se smířit s tím, že váš telefon nebude z nejštíhlejších. Rozměry 122 × 53 × 18 mm jsou prakticky totožné s modelem Xcover 271, hmotnost se zastavila na 110 gramech. Vzhledem k provedení vám však přijde těžší než placaté dotykové přístroje, které však mají podobnou hmotnost.

Design zařízení je tento rok o něco lepší a působí navzdory ceně méně laciným dojmem. Zvyknout si budete muset na vystouplé ucho, díky němuž však telefon přichytíte provazem či řetězem prakticky k čemukoliv.

Na boku zařízení naleznete dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti nebo pohyb v menu. Těsně nad ním je tlačítko, které při delším zmáčknutí aktivuje svítilnu. Ta pohodlně osvítí bez problému menší místnost. Pod záslepkou na druhé straně se nachází microUSB konektor, který i tentokrát supluje chybějící 3,5mm jack. Sluchátka jsou součástí základního balení.

Klávesnice a uživatelské prostředí

Při psaní na klávesnici si budete muset zvyknout na tužší stisk, ale zato výraznější odezvu při stisknutí. Na desítky či stovky napsaných SMS za měsíc to rozhodně není, ale pro práci v polních podmínkách je tento stav ideální. Přestože je klávesnice gumová, neprohýbají se tlačítka do stran, jak tomu bývá zvykem u lacinějších zařízení. Podobně pozitivně se dá pohovořit i o tradiční sestavě kláves pod displejem.

Uživatelské prostředí je prakticky totožné s tím, které nabízí rok starý model Xcover 271. Na hlavní obrazovce jsou zkratky k nejpoužívanějším aplikacím. Stejně tak se zde zobrazí MP3 přehrávač v době přehrávání.

Menu tvoří sada několika ikon, která byla rozdělena na dvě stránky. Další položky menu tvoří tradiční seznam nebo jakési karty, mezi nimiž se pohybujete listováním doleva a doprava.

Musíme si však postěžovat na displej, který má na svoje rozměry 2,2 palce relativně jemné rozlišení 240 × 320 pixelů, ale tragické jsou pozorovací úhly. Podprůměrná je rovněž čitelnost displeje na přímém slunečním světle. Na druhé straně se můžete těšit na výdrž zhruba pět až sedm dní a to v závislosti na tom, jak moc budete využívat FM rádio, MP3 přehrávač nebo datové funkce.

Funkce – o krok zpět

Samsung tentokrát očesal funkce téměř na kost, a bohužel můžete zapomenout na GPS nebo užitečný kancelářský balík. Datové funkce zastupuje pouze GPRS a EDGE. Na druhé straně internetový prohlížeč není příliš uzpůsoben k prohlížení běžných internetových stránek. Potěšující je fakt, že jednoduše můžete zálohovat kontakty, zprávy, kalendář a úkoly na paměťovou kartu. V telefonu se rovněž nachází anglický výkladový slovník.

Vzhledem k uzavřenosti platformy nahrajete do zařízení pouze aplikace určené pro J2ME. Nejlépe se k nim dostanete přes portál Samsung Apps. Součástí je obligátní aplikace pro sociální sítě Twitter, Facebook a mnohé další, které se schovávají ve složce Communities. Potěšující je, že nejspíše díky velkému uchu na vrchu telefonu nepotřebujete připojená sluchátka při poslechu FM rádia. Příjem však není rozhodně ideální. Reproduktory na zadní straně zařízení nás však překvapily svoji kvalitou.

Součástí je MP3 přehrávač, který nabízí řadu pokročilejších funkcí. Spíše průměrné snímky pořizuje integrovaný 2Mpix fotoaparát bez automatického ostření. Horší je to s věrností barev, všudypřítomným šumem a vyvážením bílé.

Konkurence – střelba do vlastních řad

Velmi malý počet telefonů v tomto segmentu trhu vás staví před snadnou volbu. Buďto si za zhruba dva tisíce pořídíte nový model Xcover 2, nebo naopak dáte přednost dražšímu modelu Xcover 271, který se dá stále ještě sehnat v některých obchodech. V prvním případě se připravíte především o GPS, kompas a krokoměr, což je do terénu téměř ideální výbava.

Pokud vás žádný z dvojice odolných Samsungů neoslovil, můžete to zkusit u méně pancéřované Motoroly EX130 Wilder, která však v našem crashtestu předčila všechna očekávání.Nepředvedla se však po stránce funkčních parametrů.

