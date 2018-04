Levněji už to nejde – recenze Nokia 1200

Boj o nejlevnější mobilní telefon má smysl až do té doby, než se nízká cena začne projevovat do základní použitelnosti telefonu. Celkem známý je v tomto ohledu případ nepříliš povedeného editoru SMS u Vodafone 225 nebo podivných gumových kláves u Sony Ericssonu J120i. Nokii v tomto případě můžeme snad věřit a nemusíme se obávat, že by některá ze základních funkcí přišla díky nízké ceně k úhoně.

Co tedy od Nokie 1200 čekat? Spolehlivý mobil s dlouhou výdrží a dobře čitelným monochromatickým displejem. Funkční výbava navíc bohatě vystačí většině běžných uživatelů. V této kategorii telefonů rozhoduje kromě nízké ceny především jednoduchost ovládání. A kolik tedy budete muset za takový přístroj nakonec zaplatit? Necelou tisícikorunu. Jak moc výhodný obchod to bude, se dočtete v naší recenzi.

Stručná charakteristika: Jeden z nejlevnějších přístrojů na trhu zaujme především monochromatickým displejem, výdrží baterie a solidními rozměry.

Vzhled a konstrukce – více inspirace

O tom, že i ty nejlevnější přístroje mohou dobře vypadat, jsme se už několikrát přesvědčili. Nokia však na toto neslyší, dále jede ve svých zajetých kolejích a používá stále stejný design telefonu jako před lety. Došlo k jistým kosmetickým úpravám, ale ve výsledku jde o tu samou plastovou skořápku.

Nokia 1200 svůj vzhled nevylepší ani zajímavou barevnou variantou a vždy se budete muset spokojit se světlou čelní stranou a tmavě šedivou barvou, která pokrývá kryt baterie a boky přístroje. K nám do redakce dorazila černá verze, která se od modré liší pouze v lemování čelní strany. Zkrátka nenápadná šedivá myš se v Nokii 1200 nezapře.

Pokud by někdo ohrnoval nos nad plastovou konstrukcí kvůli vrzání, můžeme ho ubezpečit, že za celou dobu testování Nokia nevydala ani hlásku a podle všeho ještě dlouho dobu nevydá. Vše drží pevně na svém místě a i kryt baterie můžete sundávat téměř do nekonečna. Nezbývá než dodat fyzické rozměry, které činí 102x44,1x17,5 mm a hmotnost se zastavila na velice příjemných 77 gramech. Po této stránce nemůžeme Nokii nic vytýkat.

Klávesnice a ovládání – zbytečné prohřešky

Celou klávesnici tvoří měkký plastový odlitek, na němž se kupodivu velice dobře píše. Samozřejmě v rámci možností dané tímto typem provedení. Tlačítka alfanumerické části jsou kaskádovitě poskládána a mezi jednotlivými klávesami jsou dostatečné mezery. Nepochválíme však podsvícení, které je příliš slabé a pro méně zkušené uživatele může být psaní zprávy potmě problém.

Stejně kritičtí budeme i v případě čtyř směrného tlačítka, které je příliš málo vystouplé a vděčí za to hlavně své gumové povaze. Stisk není vůbec jistý a občas si budete muset pomoci nehtem, což není zrovna dvakrát pohodlné. Uvítali bychom použití úplně jiného rozložení vzhledem k absenci středního potvrzovacího tlačítka. Naopak práce se dvěma kontextovými tlačítky a červeným a zelených sluchátkem je příkladná.

Ovládání přístroje se zjednodušilo na tu nejmenší možnou úroveň. V menu se zobrazuje vždy pouze jedna položka a většina podnabídek je opět doplněna názorným obrázkem. Zbytek menu nabízí už tři řádky možných voleb. Čtyř směrné tlačítko umožňuje přístup k SMS zprávám, svítilně, kalendáři a telefonnímu seznamu. Přes pravou kontextovou klávesu se dostanete k nabídce "Jdi na". Tu lze samozřejmě libovolně upravovat a zahrnuje prakticky všechny možné nabídky telefonu.

Displej a výdrž baterie – dvě barvy stačí

Monochromatické displeje ještě naštěstí nadobro nevymřely a svým uživatelům přinášejí hlavně lepší kontrast a s tím související lepší čitelnost textu. Oproti barevným displejům je lepší i čitelnost na přímém slunečním světle. Zamrzí snad jenom velmi nízké rozlišení 96x68 pixelů a i u takto levného přístroje bychom uvítali daleko větší jemnost zobrazování.

Nejzásadnější výhoda černobílého displeje ale souvisí hlavně s výdrží baterie. Při našem testu vydržela Nokia 1200 při životě více než týden. To vše při zhruba dvaceti minutách telefonování, několika odeslaných zprávách a hodině další práce s telefonem. V současné době se jedná o jeden z nejlepších výsledků a konkurenci může hledat třeba u Motoroly W220, kterou však pořídíte zhruba o pět set korun dráž.

Telefonní seznam a zprávy – téměř bez chyb

Nokia 1200 podporuje vícepoložkové kontakty a ke každému jménu můžete uložit více čísel – další položky byste hledali pouze marně. Takovýchto kontaktů se vejde do paměti přesně dvě stě s tím, že každému z nich lze přiřadit jednoduchý obrázek nebo melodii. U Nokie je běžnou součástí těch nejlevnějších telefonů i filtrování hovorů.

Škoda jen, že sdílená paměť neslouží i k ukládání SMS zpráv, pro které je vyhrazeno pouze 60 míst. Naopak si většina uživatelů oblíbí MP3 melodie, které přístroj podporuje. Z editoru SMS zpráv by se mohly poučit i některé dražší telefony. Hravě totiž zvládá odpočítávání znaků a zobrazuje, do kolika částí bude zpráva rozdělena. Slovník T9 před odesláním ořezává háčky a čárky a lze ho bez problému vypnout.

Kalendář a další funkce – slušný všeuměl

Přestože kalendář zobrazuje pouze dva řádky z aktuálního měsíce, rozhodně se může v některých situacích hodit. Hlavně díky tomu, že podporuje události s připomenutím, do nichž však žádné další údaje nedostanete. O trochu méně tak bolí jediný opakovaný budík, který lze těmito upomínkami částečně nahradit.

Z dalších jednoduchých pomocníků vybíráme velmi prostou kalkulačku, převodník „všeho na všechno“, časovač, stopky a v neposlední řadě skladatel melodií. V nabídce byste ještě nalezli svítilnu, která bohatě stačí na nalezení klíčů nebo posvícení na jízdní řád. Mezi hrami se již dlouhá léta bezpečně vyhřívá oblíbený had a vzorně mu tentokrát asistuje fotbal a jednoduchá plošinovka s utíkajícím míčkem v hlavní roli.

Závěr – dobrý obchod