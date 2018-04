Levněji s Telecomem a navíc podrobný účet

Telecom včera, tedy 22.3. uvedl na trh novou službu. Jmenuje sea je to levné internetové volání do zahraničí. Úsměvné je, že proti této službě, poskytované již jinými operátory sám dlouho brojil.

Zahraniční volání uskutečněná přes Xcall budou skutečně podstatně levnější. Například běžné volání ve špičce stojí do Francie 15,30 za minutu, ale Xcall bude stát jen 6,50 za minutu. Internetové volání Telecomu bude možné využít každý všední den od 17.00 do 07.00 hodin a v sobotu a v neděli celých 24 hodin. Mimo uvedenou dobu budou hovory zpoplatňovány stejnou částkou, jako běžné hovory ve špičce. Ovšem špička pro běžné spojení končí až v 19.00 a provoz Xcall začíná již od 17.00.

Telecom tvrdí, že tímto způsobem vychází vstříc jednotlivcům, pro něž běžné mezinárodní hovory představují opravdu velkou finanční zátěž. Můžeme si tento počin vyložit samozřejmě také jinak. Firmy budou do zahraničí stejně volat především v pracovní době, ale běžní občané budou do zahraničí volat daleko víc než před tím. Konečně je však jedno, co Telecom k internetové telefonii přivedlo, důležité je, že existuje levné volání. Navíc s cenou nižší než jsou stejná volání operátorů mobilních sítí.

Xcall zatím funguje pro 13 nejfrekventovanějších zemí. Tento seznam by se měl do konce roku rozrůst na zhruba 30 států, v závislosti na počtu telefonátů do nich realizovaných. Přístup ke službě je okamžitý. Stačí vytočit předčíslí 052 a číslo země bez 00 na začátku. Potíže s kapacitou, známé ze sítí operátorů sítí mobilních telefonů, Telecom nepředpokládá, přestože o tuto službu očekává velký zájem.

A zde jsou ceny internetového volání, vždy za 1 minutu:

Francie - 6,50 Kč

Itálie - 7,50 Kč

Kanada - 8,00 Kč

Německo - 6,00 Kč

Nizozemsko - 6,50 Kč

Polsko - 7,50 Kč

Rakousko - 6,00 Kč

Rusko, Moskva - 10,00 Kč

Rusko, Petrohrad - 12,00 Kč

Rusko, ostatní - 16,00 Kč

Slovensko - 7,50 Kč

Švýcarsko - 7,50 Kč

Ukrajina - 18,00 Kč

USA - 8,00 Kč

Velká Británie - 6,00 Kč



Kromě internetové telefonie se Telecom pustil také do dlouho očekávaného podrobného účtu. Vyžádat si jej bude možné od 15.4. a to nejen osobně, ale také na bezplatném čísle 0800 123456. Každý evidovaný hovor bude stát 0,60 Kč a minimální cena za podrobný účet je 33 korun.

Podrobný účet bude obsahovat tyto položky: