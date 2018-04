Levněji než iPhone vám jiný mobil operátoři nedají. A je to košer

Vyjádření výrobců mobilních telefonů Nokia Jan Kolimar, ředitel společnosti Nokia pro Polsko, ČR a SR říká: "Především bychom chtěli zdůraznit, že společnost Nokia ctí principy volné soutěže. Je věcí každého obchodního subjektu jakou zvolí obchodní strategii, toto právo mají také operátoři a my nehodláme jejich rozhodnutí nijak hodnotit. Důvodem je i to, že se namísto úvah o aktivitách konkurence raději soustřeďujeme na vlastní činnost a na snahu dělat maximum pro naše zákazníky. O tom, že se nám to daří, svědčí i fakt, že kategorii telefonů, do níž se snaží proniknout společnost Apple, etablovala právě Nokia svou řadou Nseries, a také v této kategorii například v Evropě suverénně kraluje s podílem na trhu přes 70 procent. Podíly ostatních značek se počítají v procentech na prstech jedné ruky. Celosvětově pak Nokia v roce 2007 prodala 60 milionů kusů telefonů z řady Nseries. Zmiňoval jste také model Nokia N95. Právě on je ikonou chytrých telefonů, již jsme jej vyrobili více než deset milionů kusů." Sony Ericsson Gabriela Lobodášová, ředitelka české pobočky společnosti Sony Ericsson nám řekla: "Cenová politika a dotování přístrojů je plně v kompetenci jednotlivých operátorů. Nám jako dodavateli ji nepřísluší hodnotit, ostatně bez znalosti konkrétních podmínek nastavených mezi výrobcem a operátorem ani hodnotit nelze. Pokud jde o porovnání jednotlivých přístrojů, podle mého názoru se zákazník rozhoduje jak podle ceny, tak podle možností, které mu vybraný přístroj nabízí. V tomto směru věřím našemu portfoliu, které je přizpůsobeno namíru potřebám jednotlivých zákazníků." LG Společnost LG, respektive její česká pobočka, se vyjádřila takto: "Obchodní taktiky používané mobilními operátory vůči jiným značkám jsou v jejich vlastní kompetenci, proto nám nepřísluší jejich aktivity komentovat. My v LG věříme v to, že spotřebitelé sami nejlépe vědí, co jim vyhovuje a co si chtějí koupit."