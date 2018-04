Levné véčko s MP3 se dobře prodává

Mezi cenami mobilních telefonů nedošlo v tomto týdnu k žádným změnám, a na našem trhu se neobjevila ani jedna novinka. Oproti minulým týdnům to vypadá, jako by byly ceny mobilních telefonů na bodu mrazu. Ze zkušenosti ovšem víme, že jde o klid před bouří, která by měla přijít na přelomu měsíce.

Mezi nejprodávanějšími telefony se již několik týdnů drží modely od Sony Ericssonu. Výjimkou nebyl ani ten minulý, nepatří jim ovšem ty nejvyšší příčky. Telefonem, který šel v minulých sedmi dnech nejvíce na odbyt, je Motorola V360. Zákazníky láká podpora MP3, velký displej,EDGE a Bluetooth. Cena přitom není vůbec vysoká. Za částku jen málo převyšující tři tisíce korun, jde o nejlevnější mobilní telefon s MP3 přehrávačem na našem trhu. Velkým překvapením je také třetí místo zbrusu nového Benq-Siemensu EF81.

Nejprodávanější telefony týdne

Motorola V360 je véčko se slušnou výbavu zahrnující například Bluetooth a paměťové karty. Telefon má výborný MP3 přehrávač.

1. místo Cena: 3 290 Kč

Nokia 6021 je telefon vytvořený speciálně s ohledem na poptávku firemních zákazníků. Ti potřebují pro své zaměstnance mobil střední třídy bez fotoaparátu.



2. místo Cena: 3 690 Kč

Benq-Siemens EF81 jel stylové véčko pro sítě třetí generace, které je vyrobené z oceli, hliníku, hořčíku a skla. Telefon je velmi tenký, má dvoumegapixelový fotoaparát a velmi bohatou výbavu.

3. místo Cena: 11 490 Kč

Sony Ericsson K750i vychází ze stejné platformy jako model D750i nebo Walkman W800i. V nabídce najdete 2Mpix fotoaparát, Bluetooth, podporu MP3 i rádio s RDS. vychází ze stejné platformy jako model D750i nebo Walkman W800i. V nabídce najdete 2Mpix fotoaparát, Bluetooth, podporu MP3 i rádio s RDS.





4. místo Cena: 7 590 Kč





Sony Ericsson K300i. Pěkný telefon nabídne vše, co může průměrný uživatel potřebovat. Nechybí podpora MP3, VGA fotoaparát, e-mail ani data.





5. místo Cena: 3 390 Kč

Ceny, které uvádíme, jsou doporučené maloobchodní včetně DPH. Liší se od skutečných cen telefonů ve volném prodeji, většinou jsou vyšší. Změna doporučených cen se na cenách ve volném prodeji projeví.