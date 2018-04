Ani levný smartphone nemusí být špatný. Zajímavé koupě do 3 500 korun

Pokud dnes chcete skutečně pořádně nadupaný smartphone, pak platí pravidlo, že za cenu okolo šesti tisíc nějaký určitě seženete. Avšak co ve chvíli, kdy za smartphone nechcete dávat tolik peněz a vybíráte pouze v nejnižší kategorii? I v té se dají objevit zajímavé nabídky. A není jich málo.

Nicméně v cenové kategorii do 3,5 tisíce je vhodné mít se na pozoru. Spousta telefonů v ní totiž buď výrazně zastarává, nebo zkrátka za danou cenu neposkytnou zdaleka to, co konkurence.



Není překvapením, že tuto cenovou kategorii ovládly čínské značky. To neznamená, že by v ní ti více „profláklí“ výrobci jako například Samsung, Sony nebo HTC neměli zástupce, ale v porovnání s konkurencí zkrátka neobstáli. Naopak LG s Microsoftem dokazují, že mají co nabídnout i těm, kteří za telefon nechtějí utrácet velké sumy peněz.

LG Spirit 4G

Tento model je učebnicovým příkladem toho, jak má vypadat trhák mezi levnými telefony. LG se skutečně vyřádilo na výbavě a zároveň nastavilo cenovku tak, že se akorát vešla do našeho cenového rozpětí. Za přesně 3 500 korun jej nabízejí i některé velké české e-shopy.

Za tyto peníze dostanete skutečně hodně muziky. Z řady vystupuje zejména podporou LTE, která není u levných modelů obvyklá. Výrobci si totiž podporu sítí čtvrté generace nechávají spíše pro modely střední třídy. Tím však výčet předností Spiritu 4G zdaleka nekončí. Zaujme například i 4,7" IPS displej s HD rozlišením (720 × 1 280 pixelů), takže s kompaktními rozměry se dočkáte i velice jemného obrazu.

Výčet pokračuje čtyřjádrovým procesorem, 1 GB operační paměti, osmimegapixelovým fotoaparátem, 8 GB vnitřní paměti rozšiřitelné paměťovými kartami a Androidem ve verzi 5.0. Ano, stále se bavíme o telefonu předního výrobce za 3,5 tisíce korun. Tímto modelem zkrátka LG vypálilo několika konkurentům rybník.

Doogee X5 Pro

Doogee X5 Pro je dělo mezi méně známými značkami. Pokud předcházející LG ukázalo, že to jde značkově, levně a zajímavě, pak Doogee ukazuje, že neznačkově to jde ještě lépe. A také levněji. Doogee X5 Pro se totiž dá pořídit za tři tisíce korun, přičemž výbavou se vyrovná i dvakrát dražší konkurenci.

Podpora LTE, pětipalcový HD displej (720 × 1 280 pixelů), čtyřjádrový procesor, 2 GB operační paměti nebo 16 GB datového úložiště s možností dalšího rozšíření díky podpoře paměťových karet dávají najevo, že Doogee X5 Pro je připraveno rozcupovat jakoukoliv konkurenci. Výkonu má skutečně na rozdávání a displej zaujme velice příjemnou jemností. Navrch potěší například i podpora dvou SIM karet.

Malým nedostatkem je pouze pětimegapixelový fotoaparát a také fakt, že telefon teprve přichází na náš trh. Na většině e-shopů si jej tak v současnosti můžete pouze předobjednat.

Microsoft Lumia 550

Levné smartphony nemusejí mít nutně pouze operační systém Android. Důkazem je zástupce nižší třídy mezi modely s operačním systémem Windows, a to Microsoft Lumia 550. Cenovka tohoto modelu se zastavila přesně na naší horní hranici, tedy na třech a půl tisících korun.

I v Microsoftu byli ke svému levnému modelu hodně štědří. Vedle podpory LTE dostala tato lumia také pěkný 4,7palcový displej s HD rozlišením (720 × 1 280 pixelů), čtyřjádrový procesor, 1 GB operační paměti, 8 GB místa na disku společně s možností dalšího rozšíření díky slotu na paměťovou kartu.

Jako nevýhody můžeme uvést poměrně nevýrazný design a fotoaparát s rozlišením jen 5 MPix. Jsou to však v podstatě pouze drobnosti. Naopak dáváme Microsoftu velké plus, že se snaží svůj mobilní systém učinit co nejdostupnější.

BlackBerry Q5

Když už jsme u té exotiky, tak zajímavého levného zástupce má ve svém porftoliu i BlackBerry. Za méně než 3,5 tisíce korun se dá koupit model Q5 s překvapivě zajímavými parametry. Ačkoliv je to už dva roky starý model, vedle hromady dnešních tuctových levných androidů působí příjemně svěže.

Doménou kanadského BlackBerry je čtvercový displej. V případě modelu Q5 má třípalcovou úhlopříčku a rozlišení 720 × 720 pixelů, což zajišťuje velice dobrou jemnost. Dvoujádrový procesor je doplněn překvapivými 2 GB operační paměti. V základu telefon disponuje 8GB datovým úložištěm a opět neschází podpora paměťových karet.

Největším tahákem je bezesporu hardwarová qwerty klávesnice, na kterou se mezi dnešními telefony nahlíží jako na zjevení. O to více jsme však přesvědčeni, že příznivce tohoto ovládacího prvku může BlackBerry Q5 zaujmout.

Co se sporných bodů týče, vedle absence LTE je to zejména právě operační systém BlackBerry OS. Má sice celou řadu stoupenců, jiné však může spíše odradit. Koneckonců, nejnovější modely tohoto výrobce už dostávají Android.

Lenovo A5000

Jako posledního zástupce bychom uvedli model, který se sice do našeho limitu o pár stovek nevešel, ale byla by velká škoda ho opomenout. Jde o Lenovo A5000, které nás zaujalo zejména vysokou výdrží baterie.

Náš černý kůň od Lenova má podobné parametry jako všechny výše uvedené smartphony. Pětipalcový HD displej (720 × 1 280 pixelů), čtyřjádrový procesor, 1 GB operační paměti, 8 GB místa na disku včetně podpory paměťových karet a podpora dvou SIM jsou v našem výběru v podstatě standardem. Potěší také třeba i 8MPix fotoaparát. Naopak zamrzí absence LTE.

Největším tahákem je v případě lenova baterie s kapacitou 4 000 mAh. Ta pohodlně udrží telefon v provozu několik dnů i při činnostech, které jiné modely vybijí za jediný den. Pokud byste však štědrou baterii oželeli a přiklonili se raději k podpoře LTE, pak můžete ze stejné stáje zvolit model A6000. Za stejné peníze (4 000 korun) přidá právě LTE, a to výměnou za baterii s kapacitou „pouze“ 2 300 mAh.