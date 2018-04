Levné telefonování přes datové sítě

VoIP není novou technologií, již brzy po rozšíření internetu začali fandové využívat možnosti telefonování po síti. V té době se ale díky technologickým problémům (hlavně nízká kapacita připojení a s tím související špatná kvalita hlasového přenosu) jednalo o úzký okruh uživatelů, kteří používali IP telefonii spíše k občasné komunikaci se vzdálenými přáteli a podobně.

Až v poslední době se díky technickému vývoji stává IP telefonie rovnocenným partnerem telefonii klasické. A to nejenom u domácích uživatelů, ale zejména ve firemní sféře, kde mají společnosti k dispozici celou řadu sofistikovaných služeb.

Motivem pro komerční využití je kromě úspory nákladů také fakt, že mnoho firem má již vybudované datové sítě. K využití služeb IP telefonie tak již stačí pouze rozšířit stávající technologii, aniž by bylo nutné investovat do samotné infrastruktury. Kromě využití IP telefonie v rámci privátních sítí (volání mezi firemními pobočkami) se toto řešení využívá i ke komunikaci v rámci klasické telefonní sítě.

Klasická vs. IP telefonie

Oproti klasické telefonii má ta internetová celou řadu výhod:

* Jedná se o digitální technologii. Telefonování prostřednictvím VoIP tudíž umožňuje stejné pohodlí a vymoženosti, které známe například z mobilních GSM telefonů (informace o volajícím, telefonní seznam apod.).

* Je nezávislá na lokalitě. Klasická pobočková ústředna a její telefony musejí být umístěny v téže budově nebo v nejbližším okolí. V případě VoIP může být Call Manager (funkční obdoba telefonní ústředny) umístěn kdekoliv na internetu, stejně jako jeho IP telefony. Firma, která má více vzdálených poboček, by musela mít pobočkovou ústřednu v každé lokalitě. Pokud se rozhodne využívat IP telefonii, stačí pak takové společnosti pouze jeden Call Manager, což značně snižuje nároky na vybudování a údržbu virtuální telefonní sítě.

* Jakékoliv změny v telefonní síti lze provádět mnohem flexibilněji a rychleji, většinou pouze změnou nastavených parametrů aplikace Call Manager. Například přemístění IP telefonu znamená pouze změnu údaje v tabulce Call Manageru, a to pouze v případě změny jeho IP adresy.

* IP telefonii je možné provozovat i tam, kde neexistují klasické telefonní linky –- například bezdrátově či po optické síti.

Jaký typ řešení zvolit

Společnosti s rozsáhlou infrastrukturou, které již investovaly do oddělených hlasových a datových sítí, mohou využít takzvaných hybridní řešení. Jedná se o služby VoIP částečně provozované přes klasické hlasové sítě a zařízení. I při budování takového řešení je však dobré dbát na možnost jeho pozdějšího rozšíření na jednotnou, plně konvergovanou technologii, jakmile se investice do klasických technologií vrátí.

U společnosti, která buduje novou infrastrukturu, je výhodnější použít již plně konvergované řešení.

Technické podmínky

Pokud nějaký projekt implementace VoIP selže, je to téměř vždy vinou podcenění technologických požadavků. Před započetím každého projektu je třeba důkladně analyzovat potřeby společnosti i s přihlédnutím k možným scénářům jejího dalšího vývoje. Jen na základě takto získaných informací je možné navrhnout dostatečně robustní infrastrukturu. Pokud finanční podmínky tlačí dodavatele ke kompromisním řešením, rozhodně by to nemělo být na úkor dostatečné kapacity datové sítě.

Kvalita hovorů realizovaných prostřednictvím IP telefonie je závislá na rychlosti a kvalitě internetové konektivity uživatele. Aby poskytovatelé VoIP služeb zaručili stejnou úroveň jako v případě klasických hovorů, mají většinou stanoveny minimální hardwarové nároky, na kterých je možné VoIP provozovat.

Pokud organizace využívá skutečně širokopásmového připojení k internetu, je dnes rozdíl mezi kvalitou přenosu hlasu po telefonní síti a přes IP síť prakticky neznatelný.

Cenové podmínky

Hovory v rámci IP telefonie nejsou přenášeny prostřednictvím klasického telefonního vedení, a proto se na ně nevztahují telefonní poplatky. Obecně vzato pro VoIP platí, že se hovor začíná zpoplatňovat až tehdy, pokud vystoupí z internetové sítě a je přepojen do sítě telefonní, kde se účtuje podle standardní tarifikace konkrétního operátora. V ostatních případech platí zákazník pouze za připojení k internetu.

Cena IP telefonů, které již dnes nabízí řada výrobců, je srovnatelná s cenou běžných digitálních telefonů Náklady na vybavení potřebným hardwarem jsou u IP telefonie podstatně nižší než u telefonie klasické IP telefonie nabízí běžně úsporu na hovorném ve výši kolem 40 %, v případě jejího využití pro volání mezi pobočkami může být úspora až 100 %. Pokud nějaký projekt implementace VoIP selže, je to téměř vždy vinou nedostatečné analýzy a podcenění technologických požadavků.

Cena IP telefonu je srovnatelná s cenou běžného digitálního telefonu. Pokud se společnost nechce zbavovat svých klasických telefonů, pronajme si nebo koupí VoIP gateway (bránu), do které lze zapojit typicky dva nebo čtyři analogové telefony, které pak komunikují jako IP telefony.

Srdcem firemní telefonní sítě je digitální obdoba pobočkové ústředny – aplikace Call Manager, která bývá provozována na běžném serveru. Náklady na vybavení potřebným hardwarem (Call Manager, IP telefon/VoIP gateway) jsou oproti klasické telefonii podstatně nižší.

Srovnáme-li ceny za minutové hovorné u standardního business tarifu dominantního operátora s hovorným IP telefonie alternativního operátora a vezmeme v úvahu rozdílnou tarifikaci (hovor je zpoplatňován po sekundách), dosahuje finanční úspora obvykle kolem 40 %. Zákazník nemusí platit žádné paušální poplatky, platí za to, co skutečně provolá. Až 100 % úspory nákladů může organizace dosáhnout v případě využití VoIP technologie pro volání mezi svými pobočkami.

Kritéria výběru partnera

Kritériem specifickým pro VoIP je schopnost poskytovatele zajistit průtok paketů VoIP tak, aby probíhal rovnoměrně v reálném čase. Nejtěžší je splnit tento úkol na poslední míli -- tedy na zákazníkově přípoji na poskytovatelovu datovou páteř. Základní podmínkou zdárného splnění úkolu je, aby poskytovatel osadil každou zákaznickou přípojku na obou koncích vlastními aktivními prvky sítě, umožňujícími řídit provoz na přípojce. Samozřejmým předpokladem je dostatečná kapacita.

Použití technologie VoIP není dnes ještě v poloze automaticky fungující procedury typu plug-and-play, při její implementaci je třeba překonávat podobné překážky, jaké měly například GSM sítě v dobách svých začátků, kdy se různé lokality velmi lišily kvalitou hovoru. V případě VoIP však nejde o kvalitativní rozdíly v různých místech, ale v různou dobu, při různém zatížení datové sítě a internetové přípojky. Proto je určitě užitečné dohodnout si s poskytovatelem po dobu nejméně jednoho týdne vhodný testovací provoz na jím zapůjčených zařízeních. Na výběru zařízení pro testy příliš nezáleží, jde o test chování datové sítě a internetové přípojky při přenosu dat v reálném čase.

Ostatní kritéria, jež by měl splňovat dobrý poskytovatel VoIP, jsou již obecnými kritérii pro výběr dobrého poskytovatele internetových a telefonních služeb – technologická zdatnost, spolehlivost, pohotovost a další.

