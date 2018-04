Levné tarify šíří mobilní telefony

Navzdory snaze výrobců mobilních telefonů vybavovat telefony čímkoliv kromě kuchyňského dřezu - Internet, hlasové vytáčení, diáře a budíky - se nejlépe a nejvíce prodávají nejlevnější a nejjednodušší telefony.

Zvonění mobilních telefonů, které vás ruší v divadlech, restauracích a autobusech znamená jediné; mobilně telefonní provoz se i v USA postupně zahušťuje. Podle výsledků průzkumu IDC (International Data Corp.) je to ale především díky levnějším smlouvám a levnějším přístrojům. Náskok získávaný v low-endech a současně pomalý postup v oblasti chytrých a internetových telefonů může mít negativní dopad na zavádění dražších zařízení mobilních komunikací.

Softwarové společnosti jako Microsoft, Palm a Symbian se předhání ve vývoji software pro oživení chytrých telefonů v přesvědčení, že právě sem vývoj dovede každého uživatele mobilního telefonu. V minulém roce bylo ale prodáno pouze 774 000 těchto telefonů; o 39,3% méně než předpovídal průzkum IDC.

Současná studie ukazuje, že počet minut protelefonovaných typickou US domácností vyskočil z 89 v roce 1998 na 247 minut měsíčně v roce 2000. Vypadá to dramaticky, skutečnost je prozaičtější; v dolarech to znamená nárůst o pouhých 10%. Z 900 dotázaných 19% uvedlo cenu přístroje jako rozhodující faktor při koupi, 15% si koupilo svůj telefon kvůli nějaké chytré vyfikundaci. Téměř jedna třetina domácností má více než dva mobilní telefony, deset procent má tři a více.

"Dramatický nárůst má několik příčin" říká Charul Vyas, IDC analytik "ta nejdůležitější je dostupnost tarifů. Uživatel tak může více telefonovat za méně peněz."

Je velmi zajímavé sledovat vývoj mobilních komunikací v USA. Mobilní telefony jsou prakticky nezatíženy daty - pouhé jedno procento uživatelů používá datové připojení a veškerá statistická čísla jsou voice-only. Pro datové přenosy se na druhou stranu objevují samostatné aparáty, které sice neumí mluvit/telefonovat ale zato umí email a datový přenos. Nedá se apriori tvrdit, že je všechno blbě a že by američanům bylo s GSM lépe; různorodost, vývoj a boj koncepcí je to, co táhne káru pokroku kupředu a i slepé uličky mají svůj význam.