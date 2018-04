Levné smartphony šetří na displejích. Hvězdou je Huawei Ascend G6

Kdo čekal, že letošní veletrh MWC přinese masivní nástup HD displejů do telefonů střední třídy s cenou okolo pěti tisíc korun, bude zklamán. Jednou z mála takových novinek je Acer Liquid E3, který jsme vám představili v samostatném článku.

Velcí výrobci se zatím rozhodli na displejích šetřit, a dávají tak konkurenci šanci zákazníky zaujmout výbavou. Jestli to nebude trestuhodná chyba, to ukáže až čas. I přes malé zklamání z rozlišení displejů však není nutné novinky zatracovat.

Stylový Huawei

Čínský Huawei loni zaujal tenkým a designově povedeným modelem P6. Na jeho úspěchu letos staví novinka Ascend G6, která používá stejný designový jazyk, má trochu obyčejnější výbavu a mnohem příznivější cenovku. Podle našich informací bude cena startovat na částce 5 990 korun s daní, ovšem je pravděpodobné, že v tomto případě půjde o verzi bez podpory LTE.

Netrénované oko by si na první pohled mohlo Huawei G6 s předobrazem P6 splést, nicméně zkušenější pohled ihned odhalí odlišnosti. G6 není tak tenký a celkově nepůsobí tak odlehčeně a delikátně jako dražší a vybavenější model. V ruce jsou navíc poznat i o trochu obyčejnější materiály. Nic z toho ovšem není důvodem ke kritice, G6 je naopak na poměry své kategorie designově i zpracováním velmi povedený kousek.

Výrobce připravil novinku v celé řadě barevných kombinací, od konzervativních a elegantních až po velmi vyzývavá provedení, která se budou líbit především ženám. Otázkou samozřejmě je, jaké verze se nakonec dostanou na náš trh.

Mírným zklamáním je, že 4,5palcový displej dostal rozlišení qHD, tedy 960 × 540 pixelů. Není vyloženě špatný, ovšem třeba Xiaomi nebo Motorola nás v podobné cenové hladině rozmazlují jemnějším a lepším HD displejem. Zajímavou novinkou je možnost volby takzvaného Simple UI, což je nové uživatelské prostředí, které trochu připomíná Windows Phone a jeho dlaždice. Jak moc bude praktické, to ukážou až naše delší testy, ale první dojem je docela pozitivní, především po estetické stránce. Grafika je totiž konečně jednoduchá a elegantní a ladí s pojetím telefonu.

To nej od Sony

Sony chce i ve střední třídě za danou cenu nabídnout smartphone s nejlepšími schopnostmi. Zástupci firmy sice o přesné ceně nehovořili, nicméně na dotaz nám prozradili, že by se nová Xperia M2 měla pohybovat v cenové hladině pod 220 eury, což by u nás znamenalo asi 5 500 korun. Máme však trochu podezření, že to bude cena bez daně.

Každopádně je Xperia M2 typickým zástupcem střední třídy, do které přináší elegantní omnibalance design aktuálních modelů od Sony. Kombinuje jej se 4,8palcovým displejem, který má opět qHD rozlišení. To už je na danou úhlopříčku viditelně trochu málo, a tak tedy doufáme, že naznačená cena bude s DPH. Není to ani IPS panel, takže pozorovací úhly za mnoho nestojí a displej při pohledu ze stran bledne. Dalším mírným zklamáním je, že novinka nenapodobuje špičkové modely ani v případě voděodolnosti. Před povětrnostními vlivy tak musíte M2 chránit.

Ve výbavě je osmimegapixelový fotoaparát s ostřením i diodou, čtyřjádro Snapdragon 400 nebo baterie s docela solidní kapacitou 2 300 mAh. Android je tu ve verzi 4.3. Upřímně řečeno, na první pohled těžko hledáme na M2 něco, čím by byl ve své kategorii výjimečný.

LG s LTE i bez

LG v Barceloně ukazuje řadu cenově dostupných modelů L-series III a také LTE modely patřící do řady F. Které kousky se u nás budou prodávat, na to si musíme počkat, každopádně všechny vypadají docela pěkně. Design odkazuje na sérii špičkových modelů a jednotlivé typy jako by si z oka vypadly, takže vyznat se v nich není příliš jednoduché.

Hierarchie však jednoduchá je. Naspodu nabídky je model L40 s 3,5palcovým displejem a rozlišením 320 × 480 pixelů. Telefon je maličký a moc příjemný do ruky, displej je typu IPS, takže má i příjemné barvy a působí živým dojmem. Standardem by měla být podpora dvou SIM karet. Víc však od L40 čekat nelze.

LG L90

Vybavenější typ L70 má 4,5palcový displej, ovšem jen s WVGA rozlišením. Je to další důkaz náhlého šetření ve střední třídě. Pokud však telefon bude stále levný, lze mu to odpustit. Vzhledem k dvoujádru Snapdragon 200 by cena měla být docela nízká.

Nejvyšším modelem "elkové" řady je L90, který dostal čtyřjádro Qualcomm Snapdragon 400 a 4,7 palcový IPS displej s qHD rozlišením. Skoro se zdá, jako by se výrobci smartphonů ve střední třídě domluvili.

Z výše zmíněných zástupců třídy je displej L70 s přehledem nejlepší, jenže je to tak trochu Pyrrhovo vítězství. Velká úhlopříčka by si jednoduše HD zasloužila.

Dva lepší modely řady L mají protějšky v řadě E, která vyniká podporou LTE. Model E70 však dostal už čtyřjádrový procesor, jinak výbava odpovídá L70. Typ F90 zachovává 4,7 palcový qHD displej modelu L90, potěší akumulátor s kapacitou 3 000 mAh, zatímco model bez LTE má 2 540 mAh.

Společným znakem nových cenově dostupných LG je, že k nim budou k dispozici různé elegantní kryty. Přístroje také nepoužívají vypínací tlačítko na zádech, to si výrobce nechává pro vlajkové modely. Potěší, že všechny novinky LG mají nejnovější Android KitKat, včetně toho nejlevnějšího modelu.