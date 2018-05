Novinky z Moskvy. Nové Nokie za pár korun mají v označení tečku

Po představení barcelonských novinek, které vesměs patřily do vyšších tříd (až na model 1), teď značka Nokia reprezentovaná firmou HMD Global představila trojici levných modelů. Všechny tři navazují na loňské typy a snaží se je vylepšit tak, aby zůstaly atraktivní pro méně náročné zákazníky, kteří přesto mají určité specifické požadavky. U novinek se tak například Nokia zaměřila na dlouhou výdrž baterie.

Nová je také skutečnost, že letošní modelovou řadou dává Nokia definitivně sbohem malým displejům. Zatímco loňské typy 2, 3 a 5 měly displeje s úhlopříčkou 5 a v případě nejvybavenějšího typu 5,2 palce, teď je právě tato hodnota minimem. Je to jasný signál: malé úhlopříčky displeje už jednoduše výrobci nabízet nebudou a byť to v mnohém kompenzují moderní konstrukcí s menšími rámečky a poměrem stran 18:9, není to cesta, která se musí všem líbit. Zákazníci si jednoduše budou muset zvyknout.

Nokia 2.1: velký displej a výdrž

První novinkou je Nokia 2.1, která je nástupcem loňské dvojky. Zásadní změnou je tu úhlopříčka displeje: ta má hodnotu 5,5 palce a jako u jediné novinky má displej klasický poměr stran 16:9. Telefon je tak vcelku velký a na poměry dané třídy tak působí i v ruce. Je trochu zvláštní, že baterie novinky má kapacitu 4 000 mAh, zatímco loňský kousek měl 4 100 mAh. Rozdíl to ale bude nepodstatný a vzhledem k dalším úpravám by výdrž měla být monstrózní.

Nokia pro ni udělala téměř vše. Nová „dvojka“ bude totiž druhým telefonem značky, který používá „úspornější“ Android Oreo Go Editon, tedy verzi, která je určena pro méně výkonné telefony. Odlehčené aplikace také přinesou i nižší spotřebu energie. Kombinace hardwaru Nokie 2.1 je ovšem docela zvláštní: je tu procesor Snapdragon 425, což je čipset, který poskytuje skoro stejný výkon, jako Snapdragon 430 v loňské Nokii 5. Ale doplněn je jen jedním GB RAM, což bylo při snaze o rychlé procházení menu nebo přepínání mezi aplikacemi znát.

Nokia 2.1 na premiéře v Moskvě

Na druhou stranu je toto opravdu extrémně levný smartphone a v kontextu ceny, která byla na globálních trzích stanovena na 115 dolarů (asi 2 500 korun), je to solidní kousek: displej s HD rozlišením je pěkný, zpracování s plastovým tělem odpovídá třídě. Česká cena nebyla zatím stanovena, ale můžeme odhadovat, že i vzhledem k ceně modelu Nokia 1 (ta je 2 499 korun) to budou zhruba tři tisíce korun jako při uvedení loňského modelu 2. Novinka by se měla začít prodávat v červenci, ale těžko říct, zda to skutečně platí i pro Česko.

Nokia 3.1: úzký displej pro nenáročné

Nástupce loňské trojky už přináší změn víc. Na první pohled je telefon daleko štíhlejší než loňské provedení, které nás nadchlo designem a zpracováním, ale už méně svým výkonem. Nokia 3.1 má totiž 5,2palcový displej s moderním poměrem stran 18:9, a tak skvěle padne do ruky. Je to i díky oblému kovovému rámu, samotná podstata designu zůstala zachována. Je to možná jen náš první pocit, ale od konstrukce bychom čekali více, najednou na nás materiál působí trochu obyčejně – ale to může být přítmím místa, kde se akce Nokie konala.

Trojka už bude model, který spadá do iniciativy Android One, dostane tedy čisté Oreo a garanci updatů. Kromě úhlopříčky (rozlišení je ale stále HD, byť v onom formátu to znamená 1 440 x 720 pixelů) „povyrostly“ i další parametry telefonu: kapacita baterie na 2 990 mAh, rozlišení foťáku na 13 megapixelů (selfie 8 Mpx), zůstává tu i NFC, trojková řada je v hierarchii Nokie tou první, která funkci má.

Nokia 3.1 na premiéře v Moskvě

Výrazně vyšší by měl být i výkon: Nokia slibuje nárůst minimálně o polovinu, podobně jako minule jej má zajistit čipset od MediaTeku: konkrétně model 6750. Ten by konečně měl garantovat, že běh telefonu bude plynulý. Naše první dojmy to potvrzují, Nokia 3.1 už rozhodně není zpomalený kousek jako její předchůdkyně.

Navíc na výběr by měly být dvě varianty modelu: se 2 GB RAM a 16 GB vnitřní paměti za 139 eur (3 500 Kč), a se 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti za 169 eur (4 250 Kč). Opět není jasné, která (nebo zda obě) verze se bude prodávat v Česku, i cenu můžeme jen odhadovat. Tipujeme čtyři tisíce korun, jako u loňského modelu při startu jeho prodeje. Telefon by se měl dostat do prodejen v následujících týdnech.

Nokia 5.1: více výkonu pro každého

Poslední novinkou je nástupce loňské „pětky“. Označení modelu je opět v duchu aktuálního číslování Nokia 5.1. Opět se mění základní proporce telefonu, úhlopříčka displeje narostla na 5,5 palce při poměru stran 18:9. Panel tentokrát dostal Full HD+ rozlišení, tedy 2 160 x 1 080 pixelů a především z hlediska jemnosti vypadá opravdu velmi dobře. Elegantním (ale nijak praktickým) detailem jsou zaoblené rohy panelu po vzoru větší Nokie 7 Plus. Displej je typu IPS a kryje ho sklíčko Gorilla Glass. Fotoaparát si mezigeneračně z 13megapixelového polepšil na 16megapixelové rozlišení. Opět nechybí ostření pomocí fázové detekce.

Design zůstává opět ve šlépějích loňského modelu 5, je tu tedy celokovové tělo s elegantně skrytými proužky pro prostup signálu a hezkým zaoblením. Díky poměru stran displeje je telefon i přes nárůst úhlopříčky užší než loňský model a v ruce je to znát. Je to pořád vcelku kompaktní smartphone, který působí hodnotným a bytelným dojmem – ale ani tady nebylo osvětlení při prezentaci k tělu telefonu příliš lichotivé, takže konečné soudy ohledně zpracování si necháme na pozdější seznámení s Nokií 5.1.

Nokia 5.1 na premiéře v Moskvě

I loňskou pětku trochu brzdil hardware, Snapdragon 430 nebyl kdovíjaký rychlík. Letošní model by to měl napravit, čipset MediaTek Helio P18 sice není z hlediska výkonu monstrum, ale měl by ho mít dostatek. Telefon na prezentaci působil plynule a budeme zvědavi, jak se ho podařilo celkově Nokii odladit: i s čistým Androidem totiž zatím MediaTeky mají z hlediska ladění trochu špatné renomé, ale třeba by Nokia 5.1 mohla být prvním telefonem, u kterého se to skutečně povede dobře.

Procesoru tu sekundují 2 nebo 3 GB RAM a 16 nebo 32 GB vnitřní paměti (+ paměťová karta, která může mít až 128 GB), baterie má kapacitu 2 970 mAh. Fotoaparát je šestnáctimegapixelový, ten čelní pak osmimegapixelový. Jako jediná z novinek má Nokia 5.1 čtečku otisků prstů. Cenově dostupná trojice Nokií pak zůstává u staršího microUSB konektoru namísto moderního USB-C.

Opět zatím nevíme, která paměťová verze se bude v Česku prodávat a kolik bude stát. Světové ceny jsou nastaveny na 189 a 219 eur (4 700 respektive 5 500 Kč), loňský model startoval na částce 5 500 korun, letos by to mohlo být podobné.

Pokrok v mezích možností

Nové cenově dostupné Nokie v nás zanechaly trochu smíšené pocity. Pravda, těšili jsme se, že by mohla Nokia ukázat něco ještě „výživnějšího“, třeba alespoň evropskou variantu modelu X6 s výřezem displeje, ale té jsme se nedočkali. Levné modely 2, 3 a 5 jsou pak přístroje, které určitě musí dělat některé kompromisy ve výbavě. Nokia se vydala cestou modernizace zejména v oblasti displejů a přidala výkonnější hardware.

To samo o sobě asi jako meziroční pokrok u levných přístrojů stačí. Ale pod tlakem agresivní čínské konkurence bychom možná čekali trochu více: třeba čtečku otisků prstů i u modelu 3.1, možná duální foťák u 5.1. Tím pověstným „něčím navíc“ tak u novinek zůstává jejich čistý operační systém Android s garantovanými aktualizacemi, což je něco, čím se v podstatě žádné jiné u nás prodávané smartphony této třídy nemohou chlubit. Už jen pro tento fakt stojí novinky za pozornost, byť některé čínské značky dovedou nabídnout z hlediska poměru výkon/cena zajímavější kousky.