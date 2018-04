Levné LG Optimus Hub dorazí v říjnu, nahradí Optimus One

Firma LG už jednoho nástupce modelu Optimus One představila. Nedávno představený Optimus Net nyní doplnil model Optimus Hub. Ten má o něco lepší výbavu a větší displej. Cena by se měla opět pohybovat pod pěti tisíci korunami. Do prodejen dorazí v říjnu.

Optimus Hub používá operační systém Android ve verzi Gingerbread. Procesor je taktovaný na frekvenci 800 MHz. Paměť RAM nabízí kapacitu 512 MB. Uživatelská paměť má pouze symbolickou kapacitu 150 MB. Samozřejmě ji lze ale zvětšit.

Displej s úhlopříčkou 3,5 palce a s rozlišením HVGA kryje odolné sklíčko Gorila Glass. Fotoaparát s rozlišením pět megapixelů nabídne automatické ostření, výrobce však zapomněl na blesk. Videonahrávky lze pořizovat maximálně ve VGA rozlišení.

Ve výbavě jsou všechny potřebné funkce. Na internet se lze připojit přes datové přenosy HSDPA, nebo přes wi-fi. S novým LG se neztratíme, ve výbavě je satelitní navigace. Kvalitní poslech by měl zaručit audio konektor 3,5 mm. K dispozici je Bluetooth 3.0.

LG Optimus Hub technická specifikace: