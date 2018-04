Levné internetové volání Skype míří do mobilních telefonů

Potvrdil ale také, že Skype funkcionalita se nestane automatickou součástí všech telefonů Motorola, ale bude pouze v určitých modelech. Hlasový přenos Skype nabídnou telefony přes běžné datové připojení mobilního telefonu a kvalita hlasu samozřejmě bude záležet na kvalitě tohoto připojení. Tyto telefony by se na trhu měly objevit v druhé polovině roku a podle prohlášení Motoroly se Skype objeví v telefonech jak pro americký a asijský trh, tak pro trh evropský.

Podobné prohlášení učinil jen o chvíli před tím jiný výrobce bezdrátových zařízení, společnost Carrier Devices, výrobce zařízení i-Mate. Tato zařízení jsou vybavena GPRS a WiFi připojením a podle této dohody se v nich bude telefonování skrze Skype nabízet jako předinstalovaný software. I-Mate zařízení jsou postavena kolem operačního systému Windows Mobile a zatím není jasné, jaký systém budou používat Motorola telefony se Skype.

Vzhledem k hardware náročnosti Skype je ale zřejmé, že tyto telefony budou muset disponovat výkonějším procesorem, takže je docela pravděpodobné, že Motorola přidá Skype rovněž do svých Windows Mobile telefonů. Tím by ostatně ušetřila i práci na vývoji klienta, protože klient pro Pocket PC již existuje a jeho konverze do Windows Mobile bude provedena pro i-Mate a zřejmě nebude příliš složitá.