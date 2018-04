Levná šedá myš – recenze Nokia 7020 fold

Dnešní doba přeje především smartphonům a špičkově vybaveným přístrojů, které uživateli dovolí dělat téměř cokoli. V nižších kategoriích je dnes důležitý především styl, za který jsou uživatelé ochotni i občas něco připlatit. Zdá se, jakoby obyčejné mobily byly na pokraji zájmu.

Nokia 7020 fold

Jednoduché véčko s konzervativním designem a preferencí telefonních funkcí.

Ve skutečnosti se jich prodává pořád dost, jen jednoduše nejsou proti svým výraznějším sourozencům tak vidět. To je i případ véčka Nokia 7020 fold, které sice nebude prodejním trhákem, ale nabízí velmi zajímavou alternativu pro toho, kdo chce prostě a jednoduše telefonovat.

Ne že by 7020 nezvládla i něco navíc, ale telefonní funkce jsou tentokrát to hlavní. A to nebývá v poslední době tak obvyklé. Právě proto může být řadě uživatelů sympatická.

Vzhled a konstrukce – nenápadná myška

V redakci jsme otestovali šedou variantu tohoto véčka, výrobce nabízí ještě růžovou verzi. Zatímco růžová zaujme především mladé slečny, šedá varianta se bude hodit konzervativně zaměřeným ženám, které netouží po výrazném telefonu. V pánských rukou tohle véčko asi vídat nebudeme.

Design telefonu je opravdu nenápadný a velmi jednoduchý, v zavřeném stavu se lehce zaobleným tvarům vymyká jen konstrukce kloubu. Ten vyčnívá z telefonu. To je proto, aby se po otevření horní i spodní část telefonu spojily na zadní straně v jednolitou mírně zahnutou plochu, v tu chvíli zase kloub vyčnívá pod displejem. Řešení je to jistě zajímavé, ale nemusí být po chuti každému, ostatně jako celý vzhled tohoto telefonu. Kromě kloubu není povrch telefonu narušen téměř žádnými prvky. Vlevo se nachází konektor 2,5 mm jacku, vpravo pak nabíjecí konektor a microUSB. Slot pro karty se nachází pod baterií. Její kryt zabírá celou zadní plochu telefonu a najdeme na něm mírně se zrcadlící oblast s čočkou fotoaparátu.

Stejná tmavá zrcadlová plocha se nachází i na přední části telefonu. Pod ní je nenápadně ukryt vnější displej, který není běžně vidět. Displej je černobílý a prozradí se až po rozsvícení. Po otevření telefonu vše pokračuje tak, jak vně začalo. Plocha okolo displeje a plocha klávesnice mají tmavou lehce se zrcadlící úpravu, zbytek je stříbrné barvy. Musíme ocenit, že ani na lesklých plochách nejsou příliš vidět otisky prstů.

Z hlediska zpracování není nokii 7020 co vyčítat. Materiály jsou sice obyčejné plasty a telefon si opravdu na nic nehraje, ale zpracování je kvalitní a vypadá to, že ani po delším používání by nemusel telefon nějak výrazně utrpět.

7020 není žádné drobounké véčko. Rozměry jsou 91,2 x 46,7 x 17,3 mm, což znamená, že především v otevřeném stavu je tato nokia opravdu veliká. Hmotnost ale díky plastové konstrukci zůstala na příjemně nízkých 86 gramech.

Displeje a ovládání – inovovaná S40

Nokii 7020 pohání obligátní platforma S40, která prošla grafickými úpravami již u některých předchozích modelů. I tak je ale Nokia 7020 jedním z prvních telefonů, ve kterém se setkáváme s graficky upravenou a především vyhlazenou platformou S40. Nově vypadá "hloupá" platforma nokie trochu více jako Symbian S60 – mimochodem, i ten se u nejnovějších nedotykových modelů dočkal mírného faceliftu ve stejném duchu. Grafika byla celkově uhlazena a mírně zaoblena a upřímně je to hodně znát. Nokia 7020 má totiž relativně veliký 2,2 palcový displej s rozlišením 320 x 240 bodů. Na takovémto displeji doposud S40 vypadala dost kostrbatě, to je ale teď minulostí. Škoda jen, že to nokii trvalo tak dlouho a že se podobné úpravy nedočkaly telefony této značky již podstatně dříve.

Displej tak totiž může již naplno projevit své kvality. Mezi ně patří právě jemné zobrazení a vcelku dobré podání barev, byť místy nám přišel stále trochu bledý. V dané cenové kategorii je ale displej opravdu výborný. Jedinou výtkou je jeho prachbídná čitelnost na přímém slunci. Vnější displej telefonu slouží jen k upozorňování na příchozí hovory, zameškané událostí a k zobrazení aktuálního času. Proto si bohatě vystačí s černobílým zobrazením a rozlišením 128 x 160 pixelů. Displej se umí rozsvítit po dvojitém poklepání na telefon, takže pro zobrazení času nebo kontrolu zameškaných hovorů není potřeba véčko otevírat.

Kromě změny grafiky se platforma S40 u modelu 7020 dočkala i mírné změny uspořádání prvků na domácí obrazovce. Nově je pětice zkratek umístěna ve spodní části obrazovky a další položky se řadí nad ní, ve vrchní části displeje zabírají místo výrazné hodiny. Toto zobrazení ale může uživatel v nastavení zcela překopat a vrátit se k původnímu. Kupříkladu výrazné hodiny ale oceňujeme.

Ovládání je jinak klasika v podání Nokie. Je tu čtyřsměřná klávesa s potvrzovacím středem a dvě kontextová tlačítka, plus pochopitelně klávesy pro ovládání hovoru. Veškerá tlačítka dostala doslova hromadu prostoru a tak je práce s telefonem velmi pohodlná. Jediným problémem je, že Nokia 7020 nepatří zrovna k rychlíkům. Pokud vyžadujete telefon s bleskovými reakcemi na uživatelské pokyny, poohlédněte se někde jinde. V případě 7020 není sice rychlost žádnou katastrofou, ale čekali bychom přeci jenom lepší výkon.

Baterie – dlouhodobá výdrž

Nokia 7020 nepatří mezi mobilní telefony, u kterých by se dala předpokládat extrémní zátěž. Pochopitelně jako každý telefon i tenhle vybijete během jediného dne, ale budete se muset opravdu snažit. V běžném provozu stačí baterie s kapacitou 860 mAh na bezproblémové tři dny provozu, pokud opravdu voláte málo, bez problémů se dostanete i na pět dnů výdrže. A to není rozhodně špatné.

Poněkud zvláštně je řešeno nabíjení telefonu. Nokia se nedávno rozhodla přistoupit na jednotné nabíječky s microUSB konektorem. I přesto, že tento konektor telefon má, není schopen se přes něj dobíjet. Je vidět, že 7020 stojí na starší architektuře a proto je vedle datového microUSB umístěn ještě klasický tenký nabíjecí konektor nokie.

Telefonování a zprávy – to je to hlavní

Nokia 7020 je opravdu především mobilním telefonem určeným pro volání a práci se zprávami. Tomu napomáhají velká tlačítka a snadný přístup k těmto funkcím. Klávesnice má velkorysé rozměry a tak se na tomto telefonu píší SMS velmi dobře. Nikterak nevadí to, že je klávesnice plochá, tlačítka jsou tak veliká, že si je jen těžko spletete. Stisk kláves je přesný a bez zbytečně vysokého nebo naopak extrémně nízkého zdvihu. Kromě SMS zvládne telefon i práci s e-maily na běžných freemailových službách.

Na tradiční adresář s kapacitou tisíc vícepoložkových kontaktů jsme také zvyklí, je možná trochu škoda, že se platforma S40 stále nenaučila v adresáři vyhledávat přímo z úvodní obrazovky. Při samotném telefonování je zvuk z 7020 velmi čistý a zřetelný. Může za to jistě i fakt, že sluchátko a mikrofon jsou dost daleko od sebe, takže i při nastavení vysoké hlasitosti nedochází k rušení. Mikrofon si nezakryjete rukou a je v dobré pozici vůči ústům.

Přesto i v oblasti telefonování máme pár výtek. Především nám chybí klávesy pro regulaci hlasitosti během hovoru – tu je nutné provádět hlavní navigační klávesou, což je trochu nepohodlné. Potíž je i v tom, že při zavřeném telefonu není jak odmítnout hovor ani utišit vyzvánění. Přitom má telefon pohybový senzor a stačilo by tedy vyzvánění utišit třeba otočením.

Jenže to možné není a tak musíte kvůli možnosti odmítnout hovor oželet tradiční výhodu véček – přijetí hovoru otevřením. Samozřejmě, pokud hovor chcete otevřením přijímat, můžete si to nastavit v menu. Případné nežádoucí hovory ale budete muset pěkně nahlas nechat vyzvonit.

Organizace a data – žádné pokročilé funkce

V oblasti organizace času je výbava modelu 7020 vcelku obvyklá, není důvod, proč by mělo cokoli chybět. Je tu tedy tradiční kalendář, kalkulačka, opakovaný budík, dále pak úkoly, poznámky, hlasový záznamník a stopky i minutka. Telefon má v balení 2 GB paměťovou kartu microSD na kterou lze z počítače přistupovat pomocí USB Mass Storage režimu.

Jako internetový prohlížeč tu slouží Opera Mini a tím vlastně výbava v této oblasti téměř končí. Z pokročilejších funkcí má telefon jenom Bluetooth, podpora sítí třetí generace tu chybí, takže jako modem tento telefon moc dobře neposlouží. Ale to není výtka, to je pouze konstatování faktu. Nokia 7020 se prostě nesnaží uživatele ubít množstvím funkcí, které stejně nikdy nevyužije.

Jedna pokročilejší aplikace přesto překvapí – model 7020 má Nokia Mapy. Hlouběji v menu se ukrývají aplikace světového času, převodníku měn, jednotek a také převodník velikostí nebo k předpovědi o počasí. Užitečné funkce tedy telefon má, jen je nevystavuje tolik do popředí, aby nezkušeného uživatele zbytečně nemátly. Za tohle uspořádání musíme Nokii tentokrát pochválit.

Zábava – facebook a obstojný foťák

Naopak, telefon se soustředí na ty funkce, které se mohou uživateli hodit. A protože dnes velmi letí komunitní portál Facebook, nemůže ani v takto jednoduchém mobilu chybět předinstalovaná aplikace pro přístup k němu. Další programy si může uživatel stáhnout přímo do telefonu z obchodu Ovi, který má v hlavním menu svou vlastní ikonu.

Ze zábavních funkcí tu nechybí FM rádio ani relativně obyčejný hudební přehrávač, který ale svou službu bez problémů odvede. Nokia 7020 nabídne pro odreagování dokonce osm her. Ty dovedou zabavit na obstojnou dobu. Je tu fotbal, sudoku, obligátní had, rallye a další hry. Mezi programy hlouběji v menu je pak ukryt třeba přístup k YouTube, zprávám z Reuters nebo k MySpace.

Vestavěný fotoaparát má rozlišení dva megapixely a postrádá přisvětlovací diodu a automatické ostření. V dané kategorii jsou snímky za dobrého světla vcelku kvalitní, žádný špičkový fotomobil ale Nokia 7020 rozhodně není.

Zvyknout si také musíte na to, že telefon standardně snímky pořizuje na výšku. Jako spoušť slouží potvrzovací střed. Za nevhodné však považujeme umístění fotoaparátu - často si jej totiž při focení částečně zakryjete prstem.

Shrnutí – jednoduchá, skoro levná

Nokia 7020 je jednoduchý a účelný mobilní telefon, který si na nic nehraje. Určen je především ženám, ale ani ty jej nebudou volit pro kdovíjaký úžasný styl. V tomto případě vítězí spíše nenápadnost. Model 7020 můžeme prohlásit za solidní mobilní telefon nižší třídy bez výraznějších nedostatků.

Trochu diskutabilní může být cena. Nokia 7020 totiž stojí 2 850 korun. To znamená, že jen o pár stovek dráže koupíte podstatně vybavenější a stylovější přístroje. Jenže o to tady právě jde – 7020 je model určený především těm uživatelům, kteří přesně po žádném složitějším a super-stylovém telefonu netouží. Takže těch pár korun navíc jistě rádi obětují. Nokia 7020 jim za to bude sloužit jistě dost dlouho.

Proč koupit? jednoduché ovládání

pohodlná klávesnice

soustředění na telefonní funkce Proč nekoupit? mírně vyšší cena

konzervativní design Kdy? v prodeji Za kolik? 2 850 Kč