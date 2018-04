Levná, a přesto šikovná – recenze DreimGo 100

Rok 2007 byl ve znamená navigací. To co naznačil už předloňský rok, loňské Vánoce dokonaly – navigace už není luxusním doplňkem pro technoidy. Naopak, díky poklesu cen se staly navigace běžným doplňkem, který řadě řidičů usnadňuje cestování.

Jak se rozšiřuje nabídka trhu, postupně se proměňují i samotné přístroje. Dnes už většina navigací na trhu může fungovat jako Bluetooth hands-free, dokáží přehrávat fotky, muziku a někdy i videa. Zároveň se zvětšuje obrazovka a s ní i celkové rozměry přístrojů. U některých tak už dnes rozhodně nehrozí, že byste je nosili v kapse. Pokud je řízení vaším denním chlebem a navigaci používáte téměř neustále, určitě nebudete mít problém připlatit si za větší komfort – třeba v podobně větší obrazovky, kam se vejde větší úsek mapy.

Ale co když potřebujete navigaci jen čas od času? Pak by se vám mohla líbit navigace DreimGo 100. Nečekejte od ní nic jiného než navigaci, žádné nadstavbové funkce, a nakonec ani nijak vybroušený design. Na druhou stranu, obsahuje mapy kompletní Evropy s jedněmi z nejaktuálnějších dat. Nakonec, není navigování důvodem k nákupu navigace?

Žádná krasavice, ale vejde se do kapsy

Pokud jde o design, nepatří navigace DreimGo obecně k nějakým perlám. Design vás neuchvátí a okolí s ním nebudete ohromovat podobně jako s produkty od LG či Panasonicu. Ale že by šlo vyloženě o ošklivý přístroj, to zase ne. Je to ostatně hodně věcí názoru. Zvenku působí DreimGo 100 tak trochu levně, ale určitě ne každý potřebuje mít v autě designový skvost. A tenhle přístroj vlastně levný je. My oceňujeme, že to přizná a nesnaží se hrát si na něco lepšího. Navíc třeba pogumované plošky na bocích displeje jsou docela příjemné, když vezmete přístroj do rukou.

Přiznáme se, že radost nám udělaly i rozměry přístroje. Jak se výrobci snaží přidávat další a další funkce, rostou i rozměry přístrojů. A vzhledem k tomu, že v Česku si jen těžko můžete dovolit nechat přístroj v autě, je docela příjemnou změnou, když můžete DreimGo 100 jen tak strčit do kapsy. Tedy, dámám se to asi nepovede, ale ty mají s sebou většinou kabelku. Většina mužů přístroj s rozměry 100 x 75 x 17 mm a hmotností 156 gramů v kapse v pohodě schová.

Pravda je, že nepříjemnou stránkou malých rozměrů přístroje je menší displej. Když si zvyknete na širokoúhlé displeje, kde i při zobrazení navigačních šipek a doplňkových informací zbude dostatek místa pro mapu, vrací se zpět k 4:3 displeji těžko. Ne, že by se to nějak výrazně odráželo na použitelnosti navigace. Ostatně 3,5“ displej zase není úplně málo, přístroje typu XDA mají ještě menší obrazovku. Displej patří k průměru, pokud jde o jas a kontrast, nijak nevybočuje z řady. Už jsme měli k testu přístroje s výrazně lepším displejem, ale také s výrazně horším. Ve většině případů bylo na displej vidět velmi dobře, dech trochu ztrácel jen na přímém slunci.

Všechny mapy v přístroji

Jako drtivá většina současného trhu, je i DreimGo postaveno na operačním systému Microsoft Windows CE .Net Core 5.0. Což také naznačuje, že displej bude pracovat v rozlišení 320 x 240 bodů, jak je u těchto přístrojů zvykem. V útrobách přístroje tepe pouze 300MHz procesor Centrality. Je patrné, že přístroji by rozhodně prospěl aspoň o třetinu rychlejší procesor, ale vzhledem k tomu, že DreimGo nenabízí žádné multimediální funkce, nejsou na procesor kladeny nijak vysoké nároky.

Překreslování mapy je naprosto plynulé, snad jen při maximálním zoomu se občas zadrhne. Při běžném používání si toho ale nevšimnete. Naopak obrovským plusem přístroje je 1GB vnitřní paměť, takže veškeré dodávané mapy jsou nahrány přímo v přístroji a nemusíte se tak obávat ztráty nebo poškození paměťové karty. U přístroje v této cenové kategorii je to skutečně příjemné překvapení.

DreimGo 100 je vybaven dvacetikanálovým GPS přijímačem Centrality Atlas II, výrobce tedy nesáhl po dominantním přijímači SiRFstar, nicméně použitý přijímač za ním nijak nezaostával. Přístroj našel satelity všude tam, kde jsme to mohli očekávat. Dokonce nebyl problém ani v místnosti poblíž oken. Při studeném startu našel přístroj polohu během 2 až 3 minut. Pokud jste od vypnutí výrazně změnili polohu, zaberete to trochu déle. Opětovné nalezení signálu při přechodu ze stand-by, případně při ztrátě signálu je otázkou pár sekund. Přesnost údajů opět nijak nevybočuje z průměru trhu. Při dobrém signálu se ukazatel na mapě lišil od reality maximálně o pár metrů.

Naviguje a nic víc

Jak už jsme naznačili na úvod, DreimGo 100 nabídne jen navigaci a žádné přídavné funkce. Je pravda, že jako doplněk si k němu můžete pořídit RDS-TMC přijímač. S ním ale přístroj nespolupracuje úplně dokonale. Dokáže sice poměrně korektně zobrazit na mapě možné dopravní problémy, ale aktivní navigace mu chybí.

Nebo, aspoň v našem případě moc nefungovala. Takže pokud zaregistrujete na obrazovce signalizovanou zácpu, je na vás, abyste trasu změnili. Lepší něco, než nic. Ale my bychom si představovali něco trochu víc. V menu přístroje ale najdete funkci objížďka, která naplánování náhradní trasy trochu usnadní.

Kromě RDS už ale nenabídne DreimGo 100 vůbec nic. Na trhu je i varianta s podporou Bluetooth, ale pokud byste chtěli přístroj použít pro přehrávání multimédií, musíte sáhnout po vyšším modelu (DreimGo 200 a další). Je to možná trochu škoda, na rozdíl od některých konkurenčních přístrojů zůstává volný slot pro SD kartu, kam bychom si mohli nahrát třeba muziku. Ale DreimGo 100 je prostě základní model a aspoň nás nenutí platit za něco, co nechceme.

Celá Evropa (jako) na dlani

Konečně se dostáváme k tomu hlavnímu, tedy k navigaci. Prvním velkým plusem přístroje je, že nabízí kompletní mapy Evropy. Celkem najdete v paměti 42 států, přičemž drtivá většina map je aktualizována na jaře roku 2007. Dodavatelem mapových podkladů je TeleAtlas a mapy jsou přesné a dostatečně podrobné. Tedy aspoň tam, kde jsme měli možnost navigaci zkoušet – tedy v Praze, severních Čechách, na jižní Moravě a na Slovensku. Až na novou dálnici v okolí Žiliny jsme na problém nenarazili. Cestovatelé do Chorvatska ocení, že nechybí ani Slovinsko.

Je pravda, že v zejména v Praze je trochu problém s jednosměrnými ulicemi, kam se vás navigace občas snaží poslat. Tady bychom ale tušili spíše na problém v podkladech než v samotném přístroji. Problémy jsou totiž prakticky totožné s jinými přístroji využívajícími stejné mapy. Databáze POI není úplně špatná, oproti minulým verzím se v tomto směru TeleAtlas docela polepšil. Pořád ale na nejnovější verzi od Navtequ (Panasonic Strada) nemá. Dalším příjemným plusem je databáze policejních radarů, kterou si můžete zdarma stáhnout do přístroje ze stránek výrobce.

Samotný navigační software pochází z produkce iGo, v přístroji najdeme verzi 10. Opět platí to, co o zbytku přístroje – iGo je prostě solidní průměr. Existují samozřejmě hezčí a efektnější prostředí, ale v mapách se poměrně rychle zorientujete. My oceňujeme velké a dobře viditelné navigační šipky, které jsou umístěny v levém horním rohu mapy. Příjemné je i to, že si můžete nastavit, jaké informace se budou zobrazovat v levém sloupci. Trochu nám chybí třeba ukazatel pruhů, který nabízí nový Navigon, ale jinak se dá na iGo docela dobře zvyknout. Při testech jsme nenarazili na nikoho, kdo by měl s uživatelským prostředím nějaké problémy.

Zobrazení 3D také vypadá k světu, takže není důvod k obavám. Dobře funguje i plánování trasy. Moc se nám líbí, že při zadávání se zobrazují jen písmena z dostupných ulic, což zrychluje psaní. Jinak nepřináší desátá verze zase tolik novinek, takže detailnější popis fungování rozhraní iGo najdete v některé starší recenzi. Většině uživatelů je asi zbytečné blíže ho představovat.

Neurazí a ušetříte

DreimGo 100 je typickým příkladem přístroje pro méně náročné uživatele. Pokud vyžadujete spousty funkcí, záleží vám na designu a potrpíte si na velké obrazovky, podívejte se raději jinam. Jestli ale hledáte přístroj, který vás spolehlivě zavede z místa na místo a k ničemu jinému ho necete používat, o tomhle kousku zauvažujte.

Poměr cena/výkon není totiž u DreimGo vůbec špatný, hodně bodů získává především bezešvými mapami celé Evropy, když i výrobci dražší přístrojů nabídnou jen Česko nebo východní Evropu.

Ve své cenové kategorii patří DreimGo určitě k tomu lepšímu. Náročného uživatele – a přiznám se, že já se k nim počítám – asi ničím nenadchne. Ale je příjemné, že máte volbu – chcete si připlatit za komfort nebo ne? S DreimGo 100 získáte slušnou navigaci, a přitom zaplatíte méně než 7 tisíc korun. To podle našeho názoru není špatné.