Využili Hitlera a nyní mají supersmartphony. Překonávají i ty nejlepší

LeTV lze považovat za čínskou obdobu světově populárního YouTube. Nyní se tato společnost rozhodla vstoupit na pole smartphonů, a to hned třemi modely. Ty mají špičkovou výbavu, cena přitom bude poloviční oproti obdobně vybaveným smartphonům zavedených výrobců.

Celosvětovou publicitu si ambiciózní čínský výrobce zajistil nevhodným přirovnáním Applu k Hitlerovi (více zde), za což se výrobce později omluvil. Vysvětloval to uzavřeností amerických smartphonů.

Hlavní hvězdou nové značky je nový phablet Max. Tento model už nakukuje do segmentu klasických tabletů, jelikož má velký 6,33palcový displej Sharp s QHD rozlišením (2 560 × 1 440 obrazových bodů). Fotoaparát s čipem Sony má rozlišení 21 megapixelů, optickou stabilizaci obrazu a dvojúrovňový blesk. Přední UltraPixel snímač je čtyřmegapixelový.

LeTV Max používá aktuálně nejsilnější procesor od Qualcommu, model Snapdragon 810, a operační paměť má kapacitu 4 GB. S výkonem by tedy neměl být sebemenší problém. Vestavěná uživatelská paměť má kapacitu 64 GB, nebo 128 GB. Podpora paměťových karet se nekoná. Phablet je na zádech vybaven senzorem otisků prstů.

Výbava zahrnuje podporu technologie NFC, GPS/Glonass navigaci, wi-fi 802.11 ac/a/b/g/n nebo Bluetooth 4.1. Novinka disponuje podporou technologie Wireless HDMI nebo infračerveným senzorem pro ovládání domácí elektroniky. Phablet je dvousimkový a obě karty podporují evropské LTE (band 1, 3, 7). Stejně jako ostatní smartphony od LeTV používá model Max rozhraní EUI postavené na Androidu 5.0 Lollipop.

Kovový phablet je opravdový obr. Jeho rozměry jsou 167,1 × 83,5 × 8,95 milimetru a stejně „maximální“ je hmotnost 204 gramů. Baterie má kapacitu 3 500 mAh. Model Max bude v prodeji ve stříbrné a zlaté verzi.

Druhá novinka One Pro má rovněž displej s rozlišením QHD, ale je menší, konkrétně 5,5palcový. Fotoaparát je 13megapixelový, opět s čipem Sony, dvojúrovňovým bleskem a optickou stabilizací obrazu. Přední kamerka je shodná s větším modelem. Opět je použit procesor Snapdragon 810 a stejná je i kapacita operační paměti. Vestavěná uživatelská paměť má kapacitu 32 GB, nebo 64 GB. Paměťové karty opět do přístroje vložit nejdou.

Menší model nemá senzor otisků prstů, jinak je další výbava shodná (až na podporu Wireless HDMI a NFC). Opět jsou podporovány dvě SIM karty s podporou LTE. Rozměry modelu One Pro jsou 148,4 × 73,8 × 9,4 milimetru. Hmotnost kovového smartphonu je 177 gramů. V prodeji budou dvě provedení, stříbrné a zlaté. Baterie má kapacitu 3 000 mAh.

Základ nabídky nového výrobce je model One. Ten má 5,5palcový displej s Full HD rozlišením (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů má znovu optickou stabilizaci obrazu a dvojúrovňový blesk. Přední snímač je pětimegapixelový. LeTV One používá nový osmijádrový procesor MediaTek Helio X10 s taktem 2,2 GHz. Operační paměť je 3 GB, uživatelská potom 16 GB, 32 GB, nebo 64 GB. S paměťovými kartami nepochodíte ani zde.

Další výbava je shodná s modelem One Pro. Rozměry modelu One jsou 147,8 × 74,2 × 9,5 milimetru. Hmotnost kovového smartphonu je 170 gramů. Model One bude nabízen jen v bílém provedení a i tento základní model je dvousimkový s podporou LTE. Baterie má kapacitu 3 000 mAh.

Všechny tři modely mají jako první smartphony nový konektor USB Type C (více zde). Novinky jsou zdánlivě bez okrajů po stranách displeje, ale jde o opticky klam. Modely One Max a One Pro mají audio procesory LeHi-Fi. Výrobce rovněž zveřejňuje, kolik stojí jednotlivé komponenty potřebné k výrobě. Ukazuje tak, že své smartphony na rozdíl od zavedených výrobců nepředražuje.

Design nových smartphonů a vlastně ani jejich označení nejsou nikterak originální. Jeden z modelů připomíná Huawei, jiný HTC. Ale to vše jde stranou, když se dostaneme k cenám. Model One Pro stojí v Číně v přepočtu 10 500 korun za 32 GB verzi. Provedení s paměti 64 GB vyjde na 11 400 korun.

Model One v Číně stojí v přepočtu 6 400 korun s paměti 16 GB. Verze s 32 GB paměti stojí 6 800 korun a provedení s 64 GB potom vyjde na 7 600 korun. Největší model Max se začne prodávat později a ještě nebyl naceněn.