Bomba z Las Vegas. Toto je nejvýkonnější smartphone současnosti

Letv je zatím poměrně neznámá čínská značka smartphonů. To se ovšem může v brzké budoucnosti změnit a Letv se může stát stejně rychle rostoucím výrobcem jako konkurenční Xiaomi. Mateřská firma ale nováčkem není, je to největší čínská firma s mediálním obsahem. Což u telefonů využívá speciální stránkou s filmy, TV programy, hudbou a dalším obsahem.

Že je s Letv nutné počítat, dokazuje jeho nový smartphone Le Max Pro, který byl na veletrhu CES představen přímo Qualcommem. Tedy největším výrobcem procesorů pro chytré telefony.

Představení Qualcommem není náhodné. Le Max Pro je první smartphone, který je vybaven novým velmi výkonným čipem Snapdragon 820. Ten časem najdeme v těch nejlepších smartphonech.

První dojem: elegantní rychlík Letv Le Max Pro je opravdu velký mobil. Spíš kapesní zábavní centrum, což koresponduje s mediální produkcí mateřské společnosti. Design není vůbec špatný, stejně jako u dalších modelů výrobce. Zpracování vystavených vzorků bylo bezchybné. V AnTuTu ukazoval testovaný vzorek čísla, z kterých se konkurentům točí hlava. Na druhou stranu, v praxi při běžném použití to moc poznat nejde, přestože běžný lepší smartphone z loňského roku má výkon stěží poloviční.

Novinka od Letv se chlubí ještě dalším prvenstvím. Má nový senzor otisků prstů rovněž od Qualcommu. Snapdragon Sense ID používá ke skenu otisku ultrazvuk. Čtečka tak má být bezpečnější, než současné senzory.

A ještě jedním vynálezem od Qualcommu je novinka vybavena. Le Max Pro používá rychlonabíjení Qualcomm Quick Charge 2.0. Toto řešení má baterii (s kapacitou 3 400 mAh) nabít o 75 procent rychleji než současná řešení. Přístroj má, stejně jako další modely výrobce, už nový konektor USB-C.

Telefon disponuje superrychlým LTE a wi-fi připojením 802.11ad. Telefon je hodně velký, aby také ne, když má displej s úhlopříčkou 6,33 palce. Rozlišení je QHD, tedy 1 440 x 2 560 pixelů. Dodejme, že operační paměť má hodnotu 4 GB a uživatelská začíná podle verze na 32 a končí na 128 GB.

Letv Le Max Pro si sice připisuje řadu prvenství, na trhu ho však může některý konkurenční smartphone předehnat. Zatím totiž bylo oznámeno jen to, že se začne prodávat v první polovině letošního roku. A obsluha na stánku to potvrdila. To už by však některé konkurenční smartphony se Snapdragonem 820 mohly být v prodeji.

Otázkou také je, zda bude Letv expandovat na zavedené evropské či americké trhy. Prozatím jsou smartphony Letv v prodeji především v Číně. Neoficiálně se firma snaží vstoupit na trh v USA a prý i na vybrané evropské trhy.

Senzor otisků prstů Snapdragon Sense ID od Qualcommu používá ke skenu otisku ultrazvuk: