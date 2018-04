Letošní Invex ovládnou operátoři

Od pondělí bude po roce brněnské výstaviště patřit informačním a telekomunikačním technologiím – veletrhu Invex. Na své si přijdou nejen majitelé mobilů, ale i příznivci digitálních hraček, foťáky počínaje přes tiskárny a kopírky až po největší ploché obrazovky. Ani letos se nezapomnělo na hráče počítačových i mobilních her.

Ani redakce Mobil.cz nebude chybět na této akci, a tak je samozřejmé, že se na stránkách našeho serveru od pondělka budete setkávat s podrobným zpravodajstvím z prezentací mobilních operátorů.

Největší očekávání vzbuzují tradičně mobilní operátoři. Eurotel bude představovat svoji síť třetí generace. „Ústředním bodem naší prezentace bude technologie třetí generace mobilů a služby s jejím spuštěním spojené. Jedná se například o videotelefonii, přenos videa v reálném čase nebo rychlý internet,“ říká Diana Dobálová z Eurotelu.

Operátor bude mít společný stánek s mateřským Českým Telecomem. Tam bude možné ochutnat možnosti volání přes internet a digitálního televizního vysílání. Například si lidé budou moci prohlédnout digitální vysílání stanice Óčko.

Volání přes internet se již stalo hitem letošního roku, a tak si vysloužilo i vlastní sekci. „Je nepřehlédnutelným šlágrem na trhu. Nejdříve byl považován za řešení pro bezplatné telefonování přes internet, ale vyvíjí se do technologie, která dříve nebo později zcela nahradí klasický telefon, tak jak jej známe,“ říká průkopník volání přes internet Jeff Pulver.

T-Mobile už rychlý internet třetí generace představil a bude i jedním z taháků operátorova stánku. Navíc ve spolupráci se Siemensem předvede i pilotní projekt digitálního vysílání pro mobilní telefony. Oskar se jako tradičně Invexu neúčastní.

Zkrátka nepřijdou ani zájemci o novinky tvarů a funkcí mobilních telefonů. V Mobility Hall budou vystavovat výrobci více než sto nových modelů.

K vidění tak budou všechny mobilní novinky, které přicházejí nebo se chystají obsadit předvánoční trh. Oproti loňskému roku bude expozice doplněna o různé doprovodné akce. Návštěvníci budou mít například možnost vytisknout si fotografie vytvořené mobilním telefonem s vestavěným fotoaparátem.

Fanoušci digitální fotografie budou mít na Invexu vlastní přehlídku Digitex. Tam bude možné otestovat čtyřicet nových modelů fotoaparátů ve Fotoaréně nebo si vyzkoušet práci s modelkami v ateliéru. Každý si bude moci porovnat fotoaparáty od předních výrobců a testovací fotografie si odnést domů.

Digitexu se zúčastní i výrobci další elektroniky. Například firma Nepa Sharp chce představit LCD televizi s největší úhlopříčkou. K vidění budou i představy výrobců o elektronické domácnosti zítřka.

V pavilonu věnovaném zobrazovací a prezentační technice budou k vidění například notebooky pro armádu nebo „instantní kino“ od Epsonu, které sdružuje do jedné krabičky DVD přehrávač, projektor a zvukový systém. Hlavní části výstavy pro běžné návštěvníky se nezúčastní firma Microsoft. Ta bude k vidění jen v rámci svých obchodních partnerů – jako partner Středočeského kraje, na odborných konferencích a jako partner Českého Telecomu.