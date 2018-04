Letošní CeBIT nebude větší - ale měl by být kvalitnější

Několik posledních hodin zbývá (v době psaní článku) do otevření hannoverského výstaviště skrývajícího poslední vymoženosti techniky. V pavilónech se stále intenzívně pracuje, dělníci dodělávají poslední části expozic a zdaleka to nevypadá, že už zítra má být vše hotové. Ovšem mezi tím vším probíhají tiskové konference společností, snažících se upoutat pozornost ještě před vstupem prvních návštěvníků.

Bezpochyby nejzajímavější byla včerejší prezentace Nokie, která představila čtyři zcela nové a dva inovované telefony. Jejich společným jmenovatelem je podpora programovacího jazyka Java, díky níž uživatelé konečně získají nástroj pro maximální personalizaci svého mobilu. Nebudeme už tedy zcela závislí na představách vývojového oddělení výrobce. Nokia se tak konečně přiřadila ke svým konkurentům, Motorole a Siemensu, kteří Jávu nabídli už mnohem dříve.

Oproti tomu Ericcsson na svolané tiskové konferenci neukázal nic převratného. Hlavním tématem prezentace byly výhody sítí třetí generace a multimediálních zpráv MMS. Nízká účast novinářů i upadající pozornost mluvily za vše. Den před zahájením výstavy mnozí vyhledávali spíše novinky, a ty Ericsson představil již dříve. Ostatní výrobci si nechávají své technické lahůdky až na příští dny.

Subjektivně nám připadá, že pořadatel každým rokem výstavu zlepšuje. V novinářském centru se rozmnožil počet počítačů připojených k internetu, mikrobusy rozvážející odbornou veřejnost po výstavišti voní novotou a s akreditací on-line médií nejsou nejmenší problémy. Pro novináře však letošní CeBIT znamená mnohem větší nápor než loni. Spousta firem totiž své tiskové konference uspořádala již den před zahájením veletrhu (a toto označení má u CeBITu skutečně svůj význam). To ostatně můžete pozorovat na množství článků, které na Mobil.cz vyšly již den před zahájením CeBITu. Dalo by se říct, že si firmy více hlídají, aby jim neunikaly informace. Za nás a naše zahraniční kolegy ale musíme poznamenat, že i tak se najde spousta mobilů, které světlo světa spatří dříve, než si představovaly marketingová oddělení.

Při procházce výstavištěm je na stáncích vidět, že letošním heslem bude zaměření na zákazníky. Loni byly v kurzu ještě technologie; dnes se výrobce snaží potenciální zákazníky přesvědčit, že právě jejich produkty jsou pro ně to pravé a že jim přinesou více pohodlí a ušetří peníze. Možná vám to přijde samozřejmé, ale ještě loni tomu tak nebylo; technologie hrály prim. S tím souvisí i možná skromnější stánky – ty tolik nepřekypují rozmařilostí, ale o to více nápaditostí. Ale možná se mýlíme, jde jenom o naše první dojmy.

Jak je zmiňováno na jiném místě tohoto článku, velmi dobře je postaráno o novináře a také o návštěvníky (musíme ale uznat, že novináři mají lepší servis, zákazník přehled hannoverských restaurací jen tak nedostane…). Všude je plno veřejných záchodku, stánku s občerstvením, a co víc – po celém výstavišti je dostatek piktogramů navigujících vás až do cíle. Dobře řešena je i veřejná doprava. Na výstaviště jezdí několik mimořádných linek, na kterých před výstavištěm hlásí informace i v angličtině. Jestliže zázemí hannoverského výstaviště je velmi dobré, nedá se to prohlásit o jazykové vybavenosti zaměstnanců. „Já“ si možná ještě zaměníte za „Yeah“, ale další poněmčená slovíčka tvářící se jako angličtina vám budou dělat problémy, i když mluvíte alespoň částečně německy. Naštěstí vždy, když nebudete rozumět, pracovník výstaviště pronese kouzelnou větu, že vám jistě poradí jeho kolega, na kterého ukáže. Má pravdu – a pokud budete mít štěstí jako my, promluví na vás kolegyně vrátného po pohledu na vizitku česky.

Zatímco při tiskové konferenci Nokie se novináři tlačili jako stádo pubescentních fanynek rockového zpěváka před koncertem, v pozdním odpoledni se projevila jejich soudržnost. Když náš kolega z konkurenčního serveru přišel nedopatřením o peněženku, odnesl ji poctivý nálezce na recepci. Je to drobnost, ale vedle velmi dobrého zázemí (lidé pořádající Invex by se sem skutečně měli zajet alespoň na den podívat a vše si prohlédnout…) to potěší. Nemusíme myslet na spoustu starostí a můžete se plně věnovat rozhovorům se zástupci firem, získávání informací a fotografování. A i díky tomu – doufáme – budeme moci vám čtenářům přinášet každý den z CeBITu několik dobrých článku.