Letos vypukne bitva o přežití mezi výrobci mobilů

Již během roku 2005 padaly do ringu ručníky s logy mnoha výrobců mobilů. Například mobilní divizi Siemensu spolkl tchajwanský Benq. Po sloučení s čínskou společností TCL prakticky zmizel z Evropy Alcatel. Panasonic omezil své aktivity v oblasti GSM. Podle mnoha signálů by mělo jít jen o slabý začátek toho, co přijde letos. - více zde...

Velká pětka se pokusí agresivní cenovou strategií zbavit všech ostatních výrobců a přerozdělit si trh. Firmy, které ustojí cenovou válku, si předplatí velký potenciál pro růst zisku v dalších letech. Slabší jedinci budou pohlceni čínskými nebo jinými hráči.

Čína plánuje letos rozdělit tři nebo čtyři licence na sítě třetí generace. Více než 300 miliónů mobilních uživatelů a dalších 900 miliónu obyvatel bez telefonu představuje dokonalé podhoubí pro růst největších světových gigantů v oblasti telekomunikací.

3G má telefonů dost, brečet bude na pokrytí

Problémy s nedostatkem 3G telefonů mizí. Na trhu jich je dostatek a ani se příliš neliší od těch běžných. Mnoho uživatelů, kteří se rozhodnou služby třetí generace vyzkoušet, se ovšem bude potýkat se špatným pokrytím.

Agentura inCode navíc uvádí, že cena za doručení UMTS signálu do moderních budov je pro operátory příliš vysoká na to, aby se tento stav v budoucnosti výrazně změnil. Mobilní uživatelé jsou přitom nestálí a pokud párkrát vyzkouší nefunkční službu, většinou ztrácí zájem nadobro.

Mobilní televize zůstane jen experiment

Pokud jste se během roku podivovali nad tím, kde se bere v plánech operátorů tolik optimismu kolem mobilní televize, nejste sami. Klasická televize na mobilech selže, protože její obsah je časově závislý, zatímco uživatelé chtějí konzumovat informace z mobilu ve chvíli, kdy mají pár minut čas. S narůstajícím počtem uživatelů se streamingem také rychle zahlcuje kapacita 3G sítí. Systémy uzpůsobené pro mobilní vysílání jako DVB-H zase trpí nedostatkem koncových zařízení.

Stahování vybraného obsahu na vyžádání se jeví zajímavější. Určitého zájmu se mohou dočkat zejména služby zaměřené na porno nebo hudbu. Hudební cílová skupina složená z mladých lidí se ovšem bude potýkat s problémy při nákupu odpovídajících mobilních telefonů a placení služby samotné. Pirátské MP3 to prostě nebudou.

Virtuální operátoři se odliší nebo krachnou

Virtuální mobilní operátoři, kteří přeprodávají mobilní služby nakoupené za velkoobchodní nabídku, dotvářejí konkurenční prostředí a částečně i tlak na snižování cen. Pro svůj úspěch se potřebují odlišit od zavedených značek, aby měli šanci nalákat na obsazeném trhu dostatek zákazníků.

Jednou z cest je vytvoření komplexní nabídky telekomunikačních služeb, která bude obsahovat vše od internetové telefonie, přes broadband připojení až k mobilním službám. České kotliny se tento trend zatím netýká, protože mobilní virtuální operátory nemáme. Alternativní poskytovatelé internetového připojení by o tento typ služeb zájem měli, ale zatím se bohužel s operátory nedohodli.

Hudebně-zábavní mobilní operátoři

Na fotoaparáty v mobilech jsme si už zvykli. Na své plnohodnotné vzory stále nestačí, ale jako záznamník vzpomínek slouží dobře. Díky jejich pohotovosti se fotky z mobilů dostaly i do výběru nejlepších reportážních fotek časopisu Time. - více zde...

Na pozvolné navyšování rozlišení ovšem uživatelé tak dobře neslyší. Dvoumegapixelový fotoaparát například dělá fotky s větším rozlišením, než jaké má většina monitorů. Fotky z telefonů přitom jejich autoři v drtivé většině netisknou, a tak ani není důvod hledat stále větší a větší rozlišení.

Výrobci mobilů se proto vrhli na mobilní hudbu. Sony Ericssonu se vydařilo spojení se značkou Walkman. Motorola sází na propojení se společností Apple a jejich iTunes. Obliba vyzváněcích i uvítacích melodií dává tušit, že uživatelé mají o hudbu v mobilech zájem. Telefonů je na trhu dost, ale stále postrádáme univerzální řešení s dostatečnou nabídkou, přes které by šla hudba do mobilů kupovat.

Pokud bude hudební průmysl chtít, aby měla hudba v mobilech úspěch, bude se muset více snažit, zjednodušit licencování a hledat cesty, jak ji uživatelům nabídnout za rozumné ceny. Agentura inCode navíc předpovídá, že by se během roku 2006 mohl objevit první virtuální operátor, který postaví své služby právě na mobilní hudbě.

Konec hlasových služeb, jak je známe?

Letos by se mohli ukázat také první operátoři, kteří začnou nabízet opravdu agresivní cenové plány. Své služby mohou postavit na VoIP nebo jako náhradní zdroje příjmů využívat reklamu. Objevilo se například zajímavé řešení, kdy volající slyší reklamu jako uvítací melodii před tím, než druhá strana přijme hovor.

K internetové telefonii se mobilní operátoři v mnoha případech staví defenzivně. Podporu VoIP ve svých sítích zcela blokují, uvádějí ve všeobecných podmínkách, že datové služby k tomu určeny nejsou, nebo alespoň hrdě prohlašují, že ve chvíli, kdy dojde ke „zneužívání“ datových služeb, začnou je blokovat. Stávající situace jim prostě vyhovuje a nějaké levné VoIP jim může jen kanibalizovat příjmy.

Myslíme, že jejich strategie bude ještě dlouho úspěšná. Například virtuální operátoři, kteří se zaměřují na co nejlevnější služby, již ovšem existují a podle některých zdrojů jej připravuje i samotný Vodafone. - více zde...

WiMAX lepší zadarmo, než za peníze

O tom, jak WiMAX ohrozí 3G, se namluvilo mnoho. Zlí jazykové tvrdí, že téměř není co ohrožovat. Hodní argumentují tím, že volný prostor na trhu rychle obsazují různé deriváty 3G. Ty mají v záloze kontinuální přechod na rychlejší a rychlejší technologie podpořený vydatnou mediální masáží operátorů.

Wi-Fi si oproti tomu drží statut komunitní služby, která se nejlépe prodává zadarmo a neobjevují se signály, že by na tom měl být WiMAX lépe. Lze tedy očekávat, že při výběru bezdrátové připojení budou zákazníci postupovat podle nerovnice obdobné této: Wi-Fi zdarma je lepší než 3G za peníze a to je pořád lepší než Wi-Fi za peníze.

Až bude poptávka po broadband připojení v oblastech s vysokou hustotou obyvatel dokonale uspokojena a pozornost providerů se obrátí i na venkov, mohou v těchto lokalitách bezdrátové systémy podobné WiMAXu opravdu zabodovat.

Jak budou vypadat mobily v roce 2006, jsme předpovídali v samostatném článku.