Letos se Windows Phonu od Nokie nedočkáme. V plánu je 20 symbianů

Podle indického serveru Daily News & Analysis, který vyzpovídal šéfa tamního zastoupení finského mobilního gigantu D. Shivakumariho, se uvedení první Nokie s operačním systémem Windows Phone 7 letos nedočkáme.

První Nokie s operačním systémem od Microsoftu by měly být uvedeny přesně za rok. Nokia by měla zcela přejít na operační systém Windows Phone 7 do dvou let. Prozatím není jasné, jak dlouho po přechodu na platformu od Microsoftu bude Nokia nabízet smartphony se Symbianem.

Letošek bude ještě ve znamení symbianu. Podle šéfa indického zastoupení Nokie by měl finský výrobce letos uvést na trh 20 smartphonů se symbianem. Celkem by Nokia měla podle Shivakumariho v letošním roce představit 40 až 45 nových modelů.