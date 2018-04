Spekulace sílí: letos se dočkáme tří nových iPhonů, možná čtyř

Podle nových informací na serveru BrightWire jsou potvrzeny zvěsti o dřívějším uvedení nového modelu iPhone. Stejně jako v minulosti se dočkáme nového iPhonu už v létě. Nést by měl označení 5S. Do prodeje by se měl dostat před koncem června.

Navíc se podle informací čínských a tchajwanských serverů připravuje další iPhone, který se začne prodávat před koncem června. Půjde o zvětšený smartphone s 4,8palcovým displejem, který by měl nést označení iPhone Math.

Jestliže oba zmiňované nové iPhony budou mít osmimegapixelový fotoaparát, tak další nový letošní iPhone bude mít dvanáctimegapixelový fotoaparát. Třetí nový model by měl být představen před Vánoci.

Analytik Ming-Chi Kuo uvádí, že by nové iPhony měly být vybaveny čtečkou otisků prstů zakomponovanou do ústředního tlačítka pod displejem. Další detaily výbavy jednotlivých modelů nejsou známy.

Ming-Chi Kuo navíc uvádí, že čtvrtým letošním iPhonem, o kterém se spekuluje už delší dobu, je levný smartphone. Ten bude mít design současného modelu iPhone 5, jeho tělo bude ale vyrobené z polykarbonátu. Na výběr bude z šesti barev. Levnější iPhone by se měl dostat do prodeje ve třetím čtvrtletí.