Léto přináší vlnu updatů Androidu. Nové funkce čekají Hero i Nexus One

O updatu HTC Hero na Android 2.1 se mluvilo tak dlouho, že se na trh nejprve dostala nová generace operačního systému. Aktuální Android 2.2 Froyo ale zůstane pro majitele Hero oficiálně navždy zapovězen a spokojit se budou muset s verzi 2.1 Eclair, která oproti dosavadní verzi 1.5 přináší přeci jenom výrazná vylepšení.

Majitelé Hero především získají možnosti instalace řady nových aplikací, které vyžadují právě novější verze systému. Hero se dočká také několika nových funkcí, mimo jiné vylepšeného prostředí HTC Sense. Zlepšit by se měla i rychlost běhu systému. Právě odladění hardwarové náročnosti stálo za dlouhými odklady updatu. Oficiální update naopak nemůžeme doporučit všem, kteří se svým telefonem hodně experimentují a využívají root a instalují různé neoficiální ROM. Podle prvních zpráv je totiž instalace jiných ROM nebo odemčení Root přístupu v případě nainstalování oficiálního updatu znemožněna.

Update by měl probíhat přímo ze samotného telefonu, uživatel dostane o dostupnosti nové verze systému pro jeho přístroj zprávu. Takzvaný FOTA update je radno provádět s připojením přes wi-fi nebo plnohodnotným datovým tarifem.

Dalším telefonem, který dostane novější operační systém, je samotný Google Nexus One. Ten se jako první mobilní telefon může těšit z nového Androidu 2.2 Froyo. Opět to má být OTA update a kromě nových funkcí se uživatelé mají dočkat opravdu výrazného zvýšení výkonu systému.

Po Nexus One se updatu na Android 2.2 dočkají i další telefony. HTC již oficiálně oznámilo, že Froyo dostanou přístroje Desire (přímý sourozenec Nexus One), Legend nebo na trh právě uváděný model Wildfire. Firma připravované aktualizace potvrdila poté, co společnost Adobe vyzradila ve své zprávě seznam přístrojů, které mají podporovat Flash Player 10.1. Fungovat bude jen na nové verzi Android 2.2. Kromě těchto evropských modelů připravuje HTC update i pro zámořské EVO a Incredible. Přesná data uvolnění updatů HTC nepotvrdilo, v případě modelů Desire a Legend by k nim ale prý mělo dojít již brzy.

Adobe také vyzradilo, že se update chystá pro Motorolu Milestone a Droid a také Samsung Galaxy S. Samsung přípravu aktualizace následně potvrdil na svém americkém Twitter účtu.

Během léta bychom se také měli dočkat první vlny aktualizací androidích Sony Ericssonů. Modely Xperia X10, X10 mini a X10 mini pro dostanou Android 2.1. Sony Ericsson updaty oficiálně potvrdil již před dvěma týdny na tiskové konferenci v Singapuru, přesná data zatím neznáme. Velká Xperia X10 dostane update pravděpodobně jako první a mělo by se tak stát v řádech několika týdnů.