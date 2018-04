Letní servis: Jedete s mobilem na Slovensko?

Mobilní telefon je na Slovensku předmětem denní potřeby, a tak se rozhodně nemusíte bát, že při návštěvě našeho východního souseda zůstanete bez spojení. Pokud se chystáte na dovolenou ve Slovenské republice, potom si mobil rozhodně vezměte s sebou. Pokrytí signálem obou operátorů v místech, kde to má opodstatnění (Slovensko z větší části pokrývají lesy a hory), je velmi dobré a s největší pravděpodobností si zavoláte i při vysokohorských tůrách. A pokud hodláte telefonovat častěji, potom si určitě vyberete i z předplacených karet slovenských operátorů.

Pokrytí na jedničku

Pokud pojedete na Slovensko po dálnici D2, zaujme vás nezvykle silná úroveň signálu slovenských operátorů už dvacet kilometrů před hraničním přechodem. Přesahy slovenského signálu na naše území jsou místním obyvatelům (i našim operátorům) známé; proto si v blízkosti hranic dejte pozor na to, do které sítě jste přihlášeni. Naši operátoři však svoje pokrytí již vylepšili, takže se vám zřejmě nestane situace známá ještě z loňského léta, kdy jste několik kilometrů před dálničním hraničním přechodem Lanžhot nemohli najít signál svého českého operátora (i toho s nejlepším pokrytím široko daleko), zatímco při zaroamování do sítí EuroTel SK nebo Globtel na stejném místě telefon ukazoval všechny čárky.

Zatímco na rovinatém jižním a východním Slovensku kvalitní pokrytí zřejmě očekává každý, po zazvonění mobilu při prohlídce Velkých vodopádů (Vysoké Tatry, přibližně 1400 m. n. m.) nebo přechodu hřebenů budete zřejmě velmi překvapeni. Přestože je Slovenská republika z větší části pokryta lesy a horami, i v těchto místech najdete signál mobilních operátorů. Excelentně jsou pokryta turistická střediska a frekventované vysokohorské chodníky. Ostatně, pro volání na Horskou službu mají oba operátoři vyhrazená speciální čísla: *100 EuroTel a 622 Globtel (volání na tato čísla je bezplatné).

Jenom dva operátoři

Na Slovensku nabízejí svoje služby jenom dva operátoři. EuroTel Bratislava a Globtel. Sítě obou operátorů jsou duální – pracují ve frekvenčních pásmech 900 a 1800 MHz. Duální telefon ale potřebovat nebudete – na všech místech je dostupný signál i pro starší telefony. Typickým zástupcem těchto neduálních telefonů je na Slovensku velmi populární Nokia 5110.

V letech 1998 až 1999 se sice na Slovensku zvažovalo přidělení třetí licence na provoz sítě GSM, jenže nejdříve po korupčních skandálech a odstoupení jednoho z tehdejších ministrů slovenská vláda poslední pokus o vypsání průhledného výběrového řízení na přidělení licence předčasně zrušila, a poté rozdělila frekvence v pásmu 1800 MHz mezi stávající operátory.

Koupě předplacené sady není problém

Oba slovenští operátoři nekladou zahraničním turistům při nákupu předplacených karet či sad žádné překážky. Nepotřebujete se prokazovat platným pasem nebo povolením k pobytu – musíte mít pouze odpovídající částku a tu v prodejně zaplatit; potom si můžete kartu či sadu odnést a hned používat – nemusíte se nikde registrovat. Ve většině prodejen můžete použít platební kartu. České a slovenské koruny vyměníte bez problému v českých i slovenských bankách.

Pokud máte tarifní program a jedete na Slovensko jen na několik dní, potom se vám asi pořízení předplacené karty nevyplatí – ceny za hovory do České republiky jsou podobné. Jestli ale jedete na dovolenou a máte předplacenou kartu, potom se vám pro častější volání domů vyplatí předplacená karta Easy (EuroTel) nebo Prima (Globtel). S Easy navíc můžete volat i z České republiky – tyto karty umožňují roaming.

Ceny za roamingové hovory s českým předplacenými kartami:

Eurotel Go Oskarta Paegas Twist Místní hovor na Slovensku 30 Kč 30 Kč 40 Kč Odchozí hovor do ČR 30 Kč 30 Kč 30 Kč Příchozí hovor z ČR 16 Kč 9,98 Kč 15 Kč Odeslaná textová zpráva 8 Kč není možné 8 Kč Sestavovací poplatek za hovor 15 Kč není 15 Kč

Kurz pro přepočet mezi českými a slovenskými korunami je 80 Kč/100 Sk.

EuroTel Bratislava – karta Easy

www.eurotel.sk

Předplacené karty Easy jsou na Slovensku rozšířenější než konkurenční karty Prima. Vliv na to jistě mají i velmi povedené reklamní kampaně slovenského EuroTelu, ale nepochybně i širší nabídka služeb pro majitele těchto karet. Např. roaming pro předplacené karty nebo GSM bankovnictví má v tuto chvíli pouze EuroTel. Zajímavá je i služba Easy Bonus – když si ji aktivujete, budete dostávat za každou minutu příchozího hovoru ze sítí Globtel, Slovenských telekomunikácií a ze zahraniční jednu korunu. Tato částka se bude připočítávat jednou týdně nebo po dosažení částky 100 Sk ke kreditu. Maximálně můžete takto za měsíc získat 500 Sk.

Pokud máte zájem pouze o kartu SIM, můžete si vybrat ze dvou základních balíčků. Jeden se prodává za 590 Sk (472 Kč, v ceně je hovorné 500 Sk), druhý za 190 Sk (152 Kč, hovorné v ceně má hodnotu 100 Sk). U levnějšího balíčku si můžete vybrat, jestli chcete SIM toolkitovou kartu, nebo starší kartu bez SIM toolkitu. Karty Easy mají dva tarify – Nonstop (ten je standardně aktivovaný) a Life (je jen v některých balíčcích a sadách). Mezi oběma tarify můžete přepínat – změna stojí 250 Sk. Pro změnu tarifu a aktivaci nových služeb prodává EuroTel speciální kupóny.

Služba Hovorné Cena kupónu Změna tarifu mezi Nonstop a Life 500 Sk 750 Sk CLIP 500 Sk 850 Sk CLIR 500 Sk 850 Sk Bonus 200 Sk 250 Sk

Ceník hovorného (Sk/minuta)

Easy Life Volání do sítě Špička (8 - 18 h) Mimo špičku Easy Nonstop EuroTel 9,80 Sk 5,80 Sk 9,80 Sk Globtel 15,80 Sk 9,80 Sk 9,80 Sk Slovenské Telekomunikácie 15,80 Sk 9,80 Sk 9,80 Sk Česká republika (standard) 20,00 Sk 20,00 Sk 20,00 Sk Česká republika (internetové volání) 13,80 Sk 13,80 Sk 13,80 Sk

Ceník předplacených sad

Mobilní telefon Cena sady (Sk) Cena sady (Kč) Ericsson A2618s 2 190 Sk 1 752 Kč Motorola T180 2 690 Sk 2 152 Kč Motorola T2288 3 390 Sk 2 712 Kč Nokia 5110 4 990 Sk 3 992 Kč Alcatel OT 302 5 490 Sk 4 391 Kč Panasonic GD52 5 490 Sk 4 391 Kč Siemens C35i 5 990 Sk 4 791 Kč Nokia 3210 6 490 Sk 5 191 Kč Ericsson R320s 6 990 Sk 5 591 Kč Siemens M35i 7 490 Sk 5 991 Kč Panasonic GD90 8 490 Sk 6 791 Kč Panasonic GD93 9 990 Sk 7 991 Kč V každé sadě je kredit 100 Sk, mobilní telefony jsou blokované

Globtel – karta Prima

www.globtel.sk, www.primakamosi.sk

Největší slovenský operátor (podle počtu zákazníků) v minulosti předplacené karty ignoroval. Nyní se ale na zákazníky s kartami Prima mnohem více soustřeďuje a láká je na služby, které konkurence zatím nemá: dobíjení kreditu v bankomatu, možnost dobíjet kredit po zavolání na speciální číslo a nadiktováním čísla platební karty (služba Teleplatba) a sekundová tarifikace již od první sekundy. Při dobití v bankomatu nebo Teleplatbou Globtel navýší dobíjený kredit o sedm procent.

Karty Prima mají jenom jeden tarifní program. Základní sada se jmenuje Prima Štart a prodává se za 300 Sk (240 Kč). V ceně je hovorné 300 Sk – takže celou částku můžete provolat. Pro dobití kreditu si můžete koupit i stírací CD v hodnotě 490 Sk (392 Kč) nebo 690 Sk (552 Kč) – více jsme o tomto CD psali zde.

Ceník hovorného (Sk/minuta)

Volání do sítě Pracovní dny Víkendy, svátky EuroTel 14,50 Sk 14,50 Sk Globtel 9,50 Sk 4,50 Sk Slovenské Telekomunikácie 14,50 Sk 14,50 Sk Česká republika (standard) 25,70 Sk 20,50 Sk Česká republika (internetové volání) 13,70 Sk 13,70 Sk

Ceník předplacených sad Prima balík

Mobilní telefon Cena sady (Sk) Cena sady (Kč) Motorola m3888 2 999 Sk 2 399 Kč Motorola V2288 3 499 Sk 2 799 Kč Trium Mars 5 999 Sk 4 799 Kč V každé sadě je kredit 300 Sk, mobilní telefony jsou blokované

Soutěž o nejméně sympatickou prodejnu?

Obě předplacené karty mají svoje výhody a nevýhody. Pokud neuvažujete o jejich pořízení kvůli tomu, že na Slovensku trávíte spoustu času, a chcete telefonovat jako místní zákazník, potom se jednoznačně orientujte podle ceny; pokrytí obou operátorů je srovnatelné. Jestli počítáte i s tím, že celý kredit na Slovensku neprovoláte, a chcete si ji vzít s sebou domů (tedy roamovat v ČR), potom si kupte kartu Easy, ta jako jediná má roaming. Pokud si chcete koupit pouze levný mobilní telefon, potom si zajděte do libovolné prodejny mobilů a vyberte si jej, k tomu předplacenou kartu nepotřebujete.

A ještě jedna poznámka na závěr. Byť můžeme být napadeni za subjektivní hodnocení, přesto si neodpustíme podělit se s vámi o jeden poznatek. Při několika návštěvách značkových prodejen mobilních telefonů jsme si všimli jedné věci – velmi se liší chování zaměstnanců jednotlivých operátorů. V prodejnách Globtelu (ty které jsme navštívili byly velmi prostorné a příjemné) jsme se setkali s ochotnou a usměvavou obsluhou, která se nechovala odměřeně, místy až arogantně, ale vždy se snažila zákazníkům odpovídat na jejich dotazy. Možná to považujete za samozřejmost, ale pokud si budete kupovat předplacenou kartu kvůli týdenní dovolené, asi dáte přednost té prodejně, kde se budete cítit lépe.

V článku nenajdete fotografie z prodejen EuroTelu Bratislava – v žádné z námi navštívených prodejen jsme nezískali svolení k fotografování.