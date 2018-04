Smartphone pomůže teroristům na letišti. Vyhnou se podrobné kontrole

TSA TSA (Transportation Security Administration) je agentura provozovaná Ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických. Hlavním cílem TSA je monitoring leteckého provozu za účelem zvýšení jeho bezpečnosti. TSA vznikla jako součást zákona Aviation and Transportation Security Act, který byl schválen při 107. zasedání amerického kongresu. Tehdejší prezident USA George W .Bush ho podepsal 19. listopadu 2001. Důvodem zvýšení kontrol v letecké přepravě byl útok 11. září 2001, při kterém dvě ze čtyř teroristy unesených letadel zasáhly věže Světového obchodního centra v New Yorku. Obě budovy se po zásahu zhroutily. Třetí stroj narazil do sídla Ministerstva obrany USA Pentagonu a poslední unesené letadlo se zřítilo v Pensylvánii. TSA PreCheck program byl představen v říjnu 2011, zpočátku na něm spolupracovaly aerolinky Delta a American Airlines, v únoru tohoto roku TSA oznámila rozšíření programu mezi další dopravce a letiště. Aktuálně má systém TSA PreCheck instalované linky již na 29 letištích a do konce roku přibude dalších šest. Doposud umožnil pohodlnější a rychlejší kontrolu 3,5 milionu cestujícím. (zdroj: Wikipedia)