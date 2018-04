Už jste prodali kolo hipsterovi a koupili medvěda na okresce?

Pokud koukáte na tuzemské televizní kanály a při reklamách striktně neodcházíte nebo nepřepínáte, asi jste si všimli reklam na aplikaci, v kterých se prodává kolo hipsterovi a nebo se stopaři zbavují plyšového medvěda na okresce. Reklamy propagují aplikaci Letgo, která udělala díru do světa především v USA. A nyní je k dispozici i v Česku, zdarma.

Letgo není nic převratného, ale to, co má dělat, dělá dobře. V principu je to jednoduchý inzertní server. Přihlásíte se do aplikace, a jakmile se potřebujete něčeho zbavit, tak to mobilem vyfotíte, připíšete pár řádků a šup s tím do světa. Vytvořit inzerát je opravdu snadné a hlavně rychlé. Apliakce je zdarma a za inzeráty se neplatí.

Aplikace nabízí v hlavním zobrazení výjezd inzerátů. Začíná se co nejdříve ve vašem okolí, základní zobrazení ukazuje okruh jednoho kilometru (ve městech je takových inzerátů už nyní opravdu hodně), případně posuvem dolů se od místa, kde se nacházíte, vzdalujete. Inzeráty jsou řazeny podle místa, takže na vás vykoukne všehochuť věcí. V našem případě to byly především drobnosti, oblečení na děti a věci do domácnosti.

Pokud chcete něco konkrétního, musíte vyhledávat, nebo si můžete nastavit jednu z devíti kategorií. Našli jsme i auta a dražší věci, ale většinou jsou to drobnosti v ceně desetikorun až stokorun.

Ke každému inzerátu lze připojit víc fotografií, většina inzerentů ale dává jen jednu. Pokud vás věc zaujme, tak uvidíte, kde se prodávající nachází a můžete si s ním začít psát. Případně pak navrhnout cenu, která se vám zdá adekvátní. Můžete si věc i lajknout, a když má hodně lajků se ve výpisu (ať už v rámci oblasti, nebo v rámci kategorie), zobrazuje co nejvýše.

Ovládání Letgo je opravdu snadné a aplikace míří na komunitní notu, proto to zobrazování podle místa. Díky reklamní kampani je v systému hodně inzerátů, na druhou stranu popisky jsou zatím většinou nepříliš konkrétní a u dražších věcí bychom ocenili více fotografií.

Konkurence inzertních serverů je v Česku velká, ale u aplikací to už tolik neplatí. Na populární Bazoš existují tři různé aplikace třetí strany, jedna pro nahrání inzerátu, druhá pro hlídání a třetí pro vyhledávání. Aplikaci má i Sbazar, Aukro a pak jsou zde desítky menších samostatných aplikací. Některé slibují nahrát inzerát do více systémů. Zákazníci si ale na funkčnost často stěžují. U Letgo si uživatelé v zahraničí stěžují na podvody, což je ale věc, se kterou musí počítat všechny inzertní portály a aplikace.

Ale zpět k úvodu zmíněné reklamě. Reklamy na aplikace nejsou ani v tuzemsku neznámé, buď jsou na hry (kde se obvykle platí za různé předměty), nebo se propagují aplikace pro zavedené služby. Ale reklamní kampaň na bezplatnou inzertní aplikaci, kde se zas nic neplatí?

Důvod je prostý, za aplikací stojí velmi silná jihoafrická skupina Naspers. Ano, to je ta samá firma, která vlastní v Česku Aukro a donedávna vlastnila i obchod Mall a cenový vyhledávač Heureka. Na propojení Aukra a aplikace Letgo jsme se zeptali i mluvčí Aukra Alice Krásné. Ta však nechtěla vazby jakkoliv komentovat.

Aplikace Letgo má ale i jihoamerické kořeny v Argentině. Stojí za ní Fabrice Grinda a Alex Oxenford. Před deseti lety spustili inzertní portál OLX a soustředili se na trhy v Asii, Jižní Americe a na východní Evropu. Nám nejblíž působí třeba v Polsku, kde převzali inzertní portál Tablica. Dnes se většina serverů již jmenuje OLX.

Pro USA, kde vládne inzertní portál Craiglist, vymysleli právě aplikaci Letgo. A byl to úspěch, takže se dnes aplikace šíří do dalších zemí. Se silnou finanční skupinou Naspers to není problém. Otázkou ale je, jak bude firma chtít v dlouhodobém horizontu na aplikaci vydělávat. Pravděpodobně budou některé typy inzerátů placené, respektive se bude platit za prémiovou pozici. Zatím je ale vše zdarma.