Letem světem telekomunikačním pavilonem na Invexu 2002

První den letošního Invexu se vyloženě nevydařil: návštěvníků málo, navíc byli vyděšeni poloprázdnými pavilony. A co teprve ty pavilony, které byly uzavřeny úplně. Mohutné marketingové akce a show známé z minulých Invexů jsou ty tam. Jediné povyražení tak obstarává vozítko Hummer (s motorem o kubatuře 6,5 litrů), které vozí lidí do pavilonu A na stánek Autodesku, případně papundeklový hrad lákající na hru Pevnost a počítače DTX.

Telekomunikační pavilon Z dostával v minulých letech ránu za ranou. Loňské přesunutí operátorů do pavilonu G1 zde sice vytvořilo dostatek prostoru a pavilon podstatně zklidnilo, jenže letos - ejhle! - RadioMobil na veletrhu nevystavuje, Eurotel si pronajal jeden venkovní pavilonek a určil jej pro firemní zákazníky. O „předplacenkáře“ se už žádný halasný souboj nekoná. Možná vypukne až ve středu: už nebudou nutné drahé firemní vstupenky a dorazí mládež. Zatím to ale na žádné klání o zákazníka nevypadá.

Asi největší šok jsem zažil při návštěvě expozice Českého Telecomu v pavilonu G1. Zatímco loni Telecom ohromoval nerezovým schodištěm, pokrytým bezpečnostním sklem v hodnotě něco přes 20 milionů, jeho letošní stánek zahrnuje zhruba šest stojánků s počítači; cenu stánku by unesla i mnohá internetová firmička. To mě přivedlo do trapné situace, když jsem se na stánku vyděšené hostesky ptal, kde je hlavní expozice Českého Telecomu. Na její odpověď „No přece tady“ jsem se překvapeně rozesmál.

Budiž světlo i ve veletržní sféře – bývalí příznivci Invexu houfně ruší svou účast a na pavilonech je to znát. Právě telekomunikační Géčko a Zetko, jak se familiérně pavilonům G a Z říká, byly letos opravdu „vzdušné a volné“. Kupříkladu pavilon Z, ještě předloni napěchovaný vystavovateli ve třech patrech až po kopuli a vloni symbolicky alespoň v jednom patře, byl letos pro nezájem vystavovatelů obsazen pouze v přízemí a ochozy zely prázdnotou. Také kdysi honosné stánky, vypínající se do výše dvou pater, jsou najednou jaksi "přízemnější". Patříčko si přidal málokdo.

Přesto se na Invexu zajímavé exponáty najdou. Jako každý rok musíte počítat s tím, že zajímavosti na Invexu najdete v podobě zajímavých drobností, místních nápadů a případně kontaktů na firmy, o jejichž výrobky jste se dosud nezajímali a přitom je najednou potřebujete. Myslet si, že Intel svoje Pentium 5 bude představovat právě na Invexu a Nokia se zde pochlubí se svou 9310, je dnes už bohužel naivní.

A tak tato série invexových odstavečků nese název Letem světem – přináší vám postřehy z pavilónů a kratičké informace o věcech, které nás zaujaly. Zpravidla nás zaujaly věci, které neuvidíte na pultech běžných obchodů, takže se tímto omlouváme velkým a zavedeným firmám, o jejichž novinkách tu psát nebudeme. Pokud máte o nějaké podrobnosti zájem, pište nám do diskuse – materiály máme a budeme rádi, když nám poradíte, čemu bychom se měli věnovat; řekněte, co by vás zajímalo, kdybyste na Invexu byli vy sami osobně.

Pavilon Z

Jedno z prvních míst v Zetku, jež jsme navštívili, byl stánek firmy Ascom. Zde najdete především multimediální terminály King určené pro telefonní budky. Můžete z nich posílat e-maily, surfovat a samozřejmě telefonovat a provádět spoustu dalších věcí, bohužel zákazníků pro takovou techniku je u nás asi málo. Pro běžné uživatele je podstatně zajímavější produktová řada Powerline APA 450, což je vpodstatě síťové rozhraní používající jako přenosové kabely elektrickou rozvodnou síť. Jednoduše si do zásuvek zapojíte speciální adaptér a nemusíte pokládat ethernetový kabel. Funguje to prý velmi spolehlivě.

O kousek dál vystavuje firma Sitel, známá především jako stavitel kabelových sítí. Nabídka kabelů a kabelových kladů asi pro laiky není příliš zajímavá, doporučujeme proto podívat se na nabídku SatDSL produktů, které na svém stánku prodává firma AstraCom. SatDSL je obousměrné satelitní připojení ekvivalentní službě Contactel SkyNet – nabízí rychlosti od 512 Kbps, pro ceník se stavíme dnes.

Společnost Lexel nabízí dva zajímavé produkty LexCom Home a LexCom Office. Jde o sítě, které jsou určeny pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem; produkty se liší svým určením pro domácí nebo kancelářské nasazení. Vypadá to zajímavě: uděláte si doma pořádek v kabeláži a máte příjemnou jistotu, že pokud si usmyslíte udělat ze zásuvky pro televizní anténu přípojku pro počítač, stačí změnit konfiguraci LexComu a v tu chvíli z anténní zásuvky "teče čistý eternet". Podrobněji se chystáme toto téma rozpracovat na Technetu - s rostoucí internetizací domácností mají strukturované domácí sítě velkou budoucnost.

O kousek dál najdete datové produkty SMC – pokud už jste strukturovanou kabeláž koupili na předchozím stánku, tady si koupíte domácí routery, které bezpečně propojují širokopásmové připojení do internetu s vaší domácí sítí – a to jak kabelově, tak bezdrátově pomocí WiFi. Pokud potřebujete postavit doma maličkou síť, doporučuji se o tyto domácí routery zajímat – jsou podstatně pohodlnější a jen o málo dražší než routery linuxové .

Společnost 2N již tradičně představuje GSM brány – nově i s GPRS modulem pro přenos dat a SMS serverem pro odesílání SMS zpráv z prostředí poštovních klientů. Jestli vás GSM brány a ústřednová řešení zajímají, rozhodně byste 2N neměli minout.

Hned vedle je stánek Sluchatka.cz, nabízí headsety pro všechny možné i nemožné druhy telefonů, vyrobila je firma Plantronics.

Stánek společnosti Lica vypadá nenápadně, nás zaujal jednak nabídkou připojení do internetu radiovou sítí LICANet v oblasti Prahy, Kolína, Poděbrad, Nymburka a přilehlých obcí a jednak také nabídkou řešení rozvodu internetu po stávajících sdružených rozvodech kabelové televize. Je to zajímavé řešení, které "zasíťuje" váš panelák – už jenom se domluvit se sousedy, koupit si hezky tlustou linku a pěkně se o ni podělit. (Škoda, že se serverovna nesmí zřizovat ve strojovně výtahu...)

Level je další česká firma, která dodává GSM brány a dnes už také všechny možné GSM aplikace. GSM Sateliton je modul, který sleduje přes GPS pozici vozu a přes GSM ji odesílá na centrálu. Tímto způsobem můžete sledovat pohyb vozidel přímo na dispečinku nebo si jen nechat hlídat své soukromé auto. Také je možné připojit počítač a nechat navigaci podle mapy na něm. Anebo mobilem ovládejte auto dálkově; samozřejmě i Sateliton odešle SMS zprávu při vaší nehodě. Podobnou zajímavostí je GSM Automat – zařízení pro dálkový sběr dat a ovládání přes síť GSM nebo GSM Dálkový dohled GB050 – zařízení, které textovkami přenáší informace o stavu nejrůznějších zařízení (zabezpečovacího zařízení atd.) či dálkově ovládá spotřebiče (topení na chatě kupříkladu).

Na stánku EADS Telecom se můžete podívat po řešení, které z vašeho počítače udělá telefon. Je to vhodné spíš pro firmy, kde by pak nebylo třeba dělat telefonní rozvody – stačí připojit telefon k počítači a hovory jdou síťovými rozvody. Na tomtéž stánku stojí za vidění nabídka WiFi produktů pro bezdrátové sítě ZCOMMAX.

Uprostřed pavilonu nemineme UMTS antény vyrobené společností Radio Frequency Systems (RFS) - její nový výrobek s názvem "dálkově ovládaný variabilní náklon svazku antény" patří k nejpropracovanějším dálkově ovládaným systémům na světě; je zajímavý pro operátory, kteří budují systémy UMTS. To kdybychom si chtěli postavit UMTS síť..., anebo nás to jen tak zajímá. Stánek firmy Olympo vystavuje systémy pro řízení přístupu do objektů, tedy především kartové a bezkontaktní kartové systémy.

Velký stánek mají České radiokomunikace, kde doporučuji vaší pozornosti informace týkající se digitální televize a digitálního rádia. Můžete si vzít i mapky vysílačů. Nově se také Radiokomunikace chlubí internetem, který se prodává pod obchodním názvem BlueTone.

Na stánku firmy Micos nejvíce zaujalo „akční provedení RACu“ – byl osazen klasickou síťařskou technikou, kromě toho zde však byly namontovány stojany s lahvemi vína; větráčky je hezky chladily. Cena tohoto doplňku zatím nebyla stanovena.

Firma ATTEL nabízí široké spektrum domácích routerů, opět v kombinaci s přístupem do bezdrátové WiFi sítě. Pokud vás tato problematika zajímá, stojí zato se na ně podívat podobně jako na výše avizované SMC routery.

Firma CIT.CZ nabízí svůj faxový software pro Outlook.

Na stánku firmy PROFI Comms nás zaujala nabídka optických bezdrátových pojítek. Kupříkladu pasivní (tedy bez nutnosti napájení) pojítko Terescope 1 s dosahem cca. 300 metrů přijde na cca. 150 000 Kč, nabízí ovšem 100 Mbps přenosové rychlosti. Drobní uživatelé si raději sami "ubastlí" něco na způsob Ronji.

V pavilonu Z najdete i některé velké firmy, třeba GiTy, Siemens a Bosch. Většinou zde však neuvidíte nic, co byste už neznali a neviděli, ostatně pohled do jejich kuchyní přinášíme v dalších článcích.

Jedna poznámka na závěr: používání bezdrátových sítí WiFi je letos na Invexu na vzestupu. Kromě press centra, kde bychom je čekali určitě, je používá hodně firem - například jen v Z pavilonu jsme napočítali přes 15 sítí. Polovina z nich byla naprosto nezabezpečených...

Příště se samozřejmě podíváme i do dalších pavilonů. Letem světem.