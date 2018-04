Letem světem DECTem

V tomto přehledovém článku se zaměříme pouze na standard DECT. CT0 se sice také prodává, ale díky tomu, že se jedná o starší systém, zmíníme se o něm pouze okrajově. Kategorie CT1, CT2, CT2+ jsou již úplně mimo hru, byť ve své době rozhodně měly co nabídnout.

Německý Siemens má barevný displej

Siemens, jak už je u něho zvykem, zase vypálil ostatním DECTařům rybník. Stejně jako v mobilních telefonech (S10) tak i v bezdrátových (SL100 Color) přišel jako první s barevným displejem. A tento primát nezůstane jediný.

Již dříve (Gigaset 4000 Comfor, Micro), nabídl uživatelům režim Walkie Talkie, tedy vysílačky. Mimochodem, Gigaset 4000 Micro hodnotím jako nejlepší a vzhledově nejdotaženější sluchátko, které kdy Siemens vypustil do prodeje. Řada 4000 Comfort byla také první, která nabízela krátké textové zprávy.

Byť trochu předběhla dobu, protože Telecom je v té době ještě nepodporoval. A co se chystá nyní? Na trhu se objevil model s názvem S740, který podporuje nejenom EMS, MMS, ale má i digitální foťák.

Gigaset S645 je v této době to nejlepší, co Siemens nabízí. Bezdrátový telefon s digitálním záznamníkem a barevným displejem. Digitální záznamník lze rozdělit až na tři schránky, takže si s ním vystačí i menší firma.

Podporuje vysílačkový režim a krátké textové zprávy. Má telefonní seznam na dvě stě pozic ve sluchátku, a na sto pozic v základně. Škoda jen, že ten základnový není sdílený, jak tomu je třeba u Panasonicu KX-TXD545.

Nejen v té nejvyšší třídě je samozřejmostí hlasité handsfree. Tento model také má schopnost, použít příslušenství z mobilních telefonů téže značky (S55, S65). Takže do konektoru na spodní straně sluchátka je možno zapojit náhlavní soupravu a nebo datový kabel. A to ještě není vše. Pokud použijete datový přípravek s označením M34 USB, lze telefon používat jako prodlouženou ruku programu Skype, ovládat počítač ze sluchátka, nebo používat messenger (Yahoo, ICQ, MSN, AOL)

Gigaset SL100 color bychom mohli pasovat na první bezdrát s barevným displejem. Vzhledově se podobá svému staršímu bráškovi s označením SL100. Ten měl ovšem černobílý displej. Ovládání se děje tlačítkem „navigátor“, se kterým ale jako první přišel Panasonic, na modelu KX-TCD961.

Samozřejmostí je přeposílání položek telefonního seznamu z jednoho sluchátka na druhé. Ale i tady platí to, co u modelu S645. Je možno použít příslušenství z mobilních telefonů, takže bez problému připojíte bondovku nebo datový kabel. Software pro správu telefonu se jmenuje „Siemens Data Suite“. Samozřejmostí je i budík a termínovník na pět záznamů. Podporováno je také hlasové vytáčení, hned pro čtyři hlasy. Takže celá rodina, nebo několik lidí v kanceláři si může namluvit svůj hlas a pak pohodlně vytáčet. Ideální, když používáte náhlavní soupravu.

Gigaset C340 patří do střední třídy, ale funkčně bychom ho mohli zařadit o něco výš. Nemá barevný displej a také nepodporuje vysílačkový režim. Naopak podporuje M34 USB, takže za dobré peníze můžete provozovat VoIP. Specialitou Siemensova telefonního seznamu jsou „narozeniny“.

Dříve jen v kategorii „S“, nyní již také v „C“. Takže u každého jména v seznamu můžeme být akusticky nebo pomocí vyzvánění vyrozuměni, že dotyčná osoba slaví nějaké výročí a nikdy nezapomeneme pogratulovat. Pokud budu mluvit sám za sebe, mám s tím velký problém a mnohdy mi je zapomínání vytýkáno. Pokud patříte do stejné skupiny jako já, kupujte Siemens.

Panasonic - chlapík s joystickem

KX-TCD545 je vlajková loď firmy Panasonic. Vše, co si uživatel může přát je zde nabízeno. Pokud budeme porovnávat s modelem S645 od firmy Siemens, Panasonic nemá barevný displej, ale na druhou stranu se ovládá joystickem.

Pokud budeme srovnávat vysílačkový režim, řekl bych, že Panasonic je o kousek vpředu, protože umožňuje jednak všeobecný režim, ale i skupinový. V případě skupiny lze vybraná sluchátka oddělit od ostatních. Navíc je vidět, kdo nám volá. To u Siemense zatím nefunguje. Tam volají všichni všem. Panasonic se také vyznačuje tím, že základny a nabíječky je možno zavěsit na stěnu a tím najít nejlepší místo pro příjem. Nabízí i časové funkce, jako je budík. A ne jeden, ale hned tři. Jednorázový nebo opakující se každý den.

KX-TCD560 se podobá modelu v předchozím odstavci, ale nemá digitální záznamník. Sluchátko je menší a podporuje vibrace. I zde je modře podsvícený displej s obrázkovým menu v první úrovni. Ostatní úrovně menu jsou textové. U nižších kategorií (KX-TXD440) se ovládání provádí pomocí číselných kódů, takže uživatel musí mít při ruce manuál. Velmi pozitivně hodnotím i hlasové vyhledávání, a kompletní diakritiku při psaní SMS.

Tady je Panasonic krok napřed před Siemensem, protože ten sice diakritiku zobrazit umí, ale zadávat diakritické znaky je možné pouze na PC, a pak tyto záznamy kabelem přehrát na sluchátko. V nejvyšší kategorii bezdrátů, kam „pět set šedesátka“ rozhodně patří, je také k dispozici textový asistent při psaní SMS. Jak Panasonic, tak i Siemens používají systém“Letterwise“ od firmy Eatoni.

V rychlosti bych ještě vzpomenul na model KX-TCB951, který jako první měl ovládání pomocí klávesy „navigátor“. No a u ovládacích prvků Panasonic opět dominuje, protože KX-TCD505 přišel se „joystickem“. A to je rozhodně velké plus. Když si na něho zvyknete, jiné ovládání už není to správné.

Sagem - francouzský manager

Sagem si drží střední třídu a obhajuje ji velice dobře. Model D50T, který jsme před nedávnem recenzovali, nabízí vše, co by střední třída měla obsahovat. Textové zprávy a jmenný telefonní seznam. Jistě není nutné podotýkat, že již každý telefon na trhu, v kategorii DECT, podporuje funkci CLIP, tedy identifikaci volajícího.

Pokud bych měl „dé padesátce“ něco vytknout, tak snad jen displej, který není podsvícený. Naopak bych pochválil masivní a pevné sluchátko a zvláštní, ale funkční režim „konta kapesného“ bez použití tarifikačních impulzů.

Nesmím zapomenout na WP12-33 a 11-30. Ten první nabízel podporu SMS a to ve své době byla novinka. Na trhu se objevil právě v době, kdy Telecom tuto službu zavedl. 11-30 se vzhledově podobal svému předchůdci, ale textovky nepodporoval. Oba modely měly výměnný kryt nad displejem.

Zdá se, že Sagem hodlá zaútočit i na místa nejvyšší. Poslední informace hovoří o tom, že by se měl na trhu objevit přístroj s označením D80t, který bude mít barevný displej, a z vložené SIM karty bude možné nakopírovat seznam do přístroje. Neméně zajímavá bude i cena, která by se měla pohybovat na hranici třech tisíc.

Alcatel - sbohem a šáteček

Bezdráty Alcatelu se z trhu vytratily, a to je škoda. Jistě pamatujete na modelovou řadu First a Versatis, které se ještě doprodávají. Vývoj pokračuje, ale do Česka se zatím nedovezlo nic. A to je škoda. Jen okrajově bych se zmínil o modelu Versatis 1600, který má již také barevný displej a podobně jako u Sagemu D80t , je do něho možno vložit SIM kartu. Samozřejmostí je podpora SMS.

Philips - je libo digitální záznamník?

Nehrne se do popředí, ale jeho výrobky jistě zaslouží pozornost. V brzké době budeme recenzovat model 515, který nabízí digitální záznamník. Menu ve stylu „karusel“ jistě mnozí uživatelé znají z mobilních telefonů téže značky. Ovládání také doznalo změn. Není zde joystick ani navigátor, ale něco jiného. Otočné kruhové tlačítko na levém boku přístroje, s názvem „pilot“.

Telefon podporuje SMS a také se může pochlubit dětskou chůvičkou, kterou Philips nabízí i jako samostatné zařízení. V této funkci je průkopníkem. Velice dobře je propracován režim „nerušit“. Na trhu se také objevil model 511, který se od výše zmíněného liší pouze absencí digitálního záznamníku. Oba přístroje mají jmenný seznam na 65 záznamů, který je sdílený.

Pokud tedy připojíte sluchátko k jiné základně, budete se muset obejít bez seznamu. Krátkým pohledem do historie bych chtěl připomenout model Xalio 6400, který jako jeden z prvních bezdrátů, ne-li vůbec první, nabízel jmenný seznam, byť jen na dvacet pozic a hlasité handsfree.

Swissvoice

Ač budeme hovořit pouze o jednom zástupci, kterým je Avena 135, rozhodně si tyto výrobky zaslouží celý odstavec. Již neexistující firma Ascom, o jejíchž produktech jsme také psali (Xenia, Avena 122), byla v roce 2002 zakoupena firmou Swissvoice, která ve vývoji bezdrátových telefonů pokračuje.

Jen krátce se zmíním o modelu Xenia, byť ještě v kategorii CT1. Ve své době byl tento výrobek revoluční tím, že mezi základnou a sluchátkem prováděl šifrování. To již ale ve standardu DECT není důležité. Takže zpět do současnosti. Avena 135 nabízí textové zprávy. To samozřejmě již patří k dobrému tónu většiny bezdrátů. Nabízí také seznam na sluchátku ale i na základně, který je sdílený. Výrazný, oranžově podsvícený, displej jistě přijde vhod osobám se slabším zrakem.

Ostatní

Kam zařadit Aldianu B116? Jak již bylo zmíněno v recenzi, cenově se pohybuje velice nízko, ale funkcemi někde ve střední třídě. Má dva seznamy. Jeden ve sluchátku na padesát záznamů, druhý na základně. Tam se vejde o deset záznamů méně, ale tento seznam je dostupný ze všech sluchátek, která jsou připojena k základně. Tato vlastnost je celkem užitečná, už třeba jen proto, že například Siemens se od sdílených seznamů zatím distancuje. Podporuje také krátké textové zprávy, má podsvícený displej a pokud chcete hodně funkcí za tisícovku, není důvod váhat.

Ve své době zajímavý přístroj Telson 2000 již žádného pokračovatele nenalezl a Samsung, ač bezdráty vyrábí, se na českém trhu prezentoval pouze modelem SP-R5050, který zmizel v temnu minulosti. Nutno ale počítat s tím, že český trh je omezený a proniknout na výsluní se podaří jen těm nejlepším. Samsung svoji pozici ztratil a zpět ji bude těžce dobývat. Pomalu ale jistě vyklidil bojiště také Interbell.

Co ještě umí bezdrátové telefony?

Samozřejmostí u většiny bezdrátových telefonů je blokování hovorů. Lze je buď zablokovat úplně, nebo selektivně, podle předčíslí. A to buď všeobecně, nebo blokaci aplikovat jen na určitá sluchátka. Další zajímavá funkce je vysílačkový režim. Zatím ho nabízí jen Siemens a Panasonic, ale problém je v tom, že tyto režimy nejsou navzájem kompatibilní.

Dětské volání již také patří k dobrému tónu. Pro malé děti nebo starší občany, kteří nezvládají obsluhu telefonu je to neocenitelná pomoc. Pouhým stiskem libovolné klávesy se vytočí předem definované číslo, a tak máme zaručeno, že se osoba vždy dovolá tam, kam potřebuje.

Ve vyšší třídě najdete také monitorování místností. Siemens umožňuje monitorovat buď v rámci interního hovoru (v dosahu základny), ale také externího (libovolné číslo) a nebo pomocí vysílaček v dosahu 300 m, ale na libovolném místě. U jiných výrobců je monitoring také podporován, ale pouze v rámci interního volání. Panasonic monitorování nepodporuje.

Samozřejmostí je bezpečnost. Nebezpečné funkce jsou chráněny kódem PIN. Většinou se to týká základny, ale Panasonic jde ještě dál a má PIN i na sluchátku. Nemusím připomínat, že přihlašování sluchátek musí být zabezpečeno, aby se na náš telefon někdo nenapíchl a nezruinoval domácí nebo firemní rozpočet. Byť u některých výrobců by zabezpečení zasloužilo trochu větší pozornost.

Priorita vyzvánění je také zajímavá vlastnost. Uplatní se ale pouze tehdy, pokud máte k základně přihlášeno více sluchátek. Standardně vyzvánějí všechna sluchátka najednou, ale lze nastavit, aby některá vyzváněla přednostně a některá vůbec. Ideální ve firmě je takové nastavení, kdy vyzvání pouze sekretářka, která už sama hovor přepojí pomocí interního volání. Hovory je možno spojovat do konference.

Pokud někdo již hovoří, ostatní sluchátka se na linku nedostanou. Ale Siemens umí interní příposlech. Na dřívějších modelech bylo možno hovor odposlouchávat, ale jen v případě, že k tomu dalo další sluchátko souhlas.

Nyní je možno se dalším sluchátkem do hovoru napojit přímo. Samozřejmě, pokud je tato volba aktivní. Zapnutí této funkce je podmíněno zadáním bezpečnostního kódu. Bylo by jistě nemilé, kdyby vás mohl každý odposlouchávat. Samozřejmostí je, že na sluchátku se objeví hláška „příposlech“ a ozve se také pípnutí, aby telefonující věděli, že se na lince něco děje.

S utrženým sluchátkem bývá někdy problém. Někam ho založíte a pak není k nalezení. K tomu slouží mnohdy jediný ovládací prvek na základně. Krátkým stiskem začneme vyzvánět na všechna připojená sluchátka.

Dlouhý stisk tohoto tlačítka zahajujete přihlašování dalších sluchátek k základně. Z hlediska bezpečnosti bývá přihlašování časově omezeno. Takže stisknout dlouze tlačítko na základně a na sluchátku navolit přihlašovací dialog a zadat bezpečnostní kód. Pokud je sluchátko přihlášeno k několika základnám, může si buď vybrat jednu konkrétní, nebo zvolit automatický režim, kdy si podle kvality signálu vybere tu nejlepší.

Tajemné slovo GAP značí, že k základnám je možno připojit sluchátka jiných výrobců. To je mnohdy velice výhodné, protože stávající telefon není nutno vyhodit, ale zapojit k novému. Je ale třeba podotknout, že v takovém případě veškeré vlastnosti základny využije jen originální sluchátko. Ostatní sluchátka zvládají jen interní a externí volání, případně identifikaci volajícího. Velice dobře má vyřešenou zpětnou kompatibilitu Siemens.

Identifikace volajícího, která se ukrývá pod zkratkou CLIP umožní, aby uživatel, ještě dříve než přijme hovor, věděl, kdo volá. Buď je na displeji zobrazeno číslo nebo také jméno, pokud ho máme uložené v telefonním seznamu.

Některé přístroje umožní položky telefonního seznamu řadit do skupin a těm přidělit odlišné vyzvánění. Nejlépe je na tom Panasonic, který nabízí devět kategorií a k tomu ještě různobarevné blikání kontrolky na sluchátku. Siemens se drží jedné skupiny V.I.P. Poslední řada telefonů Siemens podporuje i funkci CNIP. Co to znamená? Jméno, případně další informace o volajícím, posílá samotná ústředna. Takže se na displeji objeví jméno i tehdy, když ho nemáme uloženo v seznamu. Ale tato funkce není v Česku zatím podporována.

Kam směřuje vývoj?

Vývoj naznačuje, že se bezdrátové telefony stále více přibližují mobilům. Nejvyšší třída již nabízí barevné displeje a obrázková menu. Jak bylo zmíněno výše, není již v kategorií snů digitální foto, ani podpora MMS. Otázka je, jak se s tím vyrovná poskytovatel služby, protože do dnešního dne nelze odesílat obrázky a melodie (EMS), ani zprávy přesahující 160 znaků a podobně dopadnou i diakritické texty.

O první místo bojuje Siemens a Panasonic. Není možno přesně určit, kdo vítězí. Je to vlastně taková přetahovaná. Jednou ten, pak zase ten druhý. Střední třídu mají tyto dvě firmy také pod kontrolou, ale tady jim na záda dýchá Sagem a Philips. Jak ukazují zkušenosti prodejců, na odbyt jdou nejvíce nejlevnější přístroje, kde má zastoupení Swissvoice, Aldiana a třeba také Sencor a General Electric.

Jako slepá cesta se ukázalo spojení mobilu a bezdrátu. Sagem Mistral 10 nebyl špatný, ale cenově nedosažitelný. Pár kusů se do Česka dovezlo, ale tím to také skončilo. V této recenzi jsme se zmínili o většině novinek, ale i o přístrojích, které jsou na trhu již delší dobu, ale stále se prodávají. Neuškodí ani občasný pohled do historie, protože i bezdráty mají své milníky a nezapomenutelné kousky, které předběhly dobu.