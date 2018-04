Letem PDA světem ...

Pocket MSIE jako prohlížeč obrázků

Chybí vám dobrý prohlížeč obrázků na PocketPC ? Můžete si lehce přizpůsobit svůj Pocket MS Internet Expolorer k snadnému prohlížení GIFů a JPG obrázků. Zde si můžete přečíst návod.

ThinkDB - synchronizace s Intuit QuickBase

Firma Thinkingbytes Technologies, která vyvíjí úpěšný databázový program ThinkDB, oznámila, že uživatelé tohoto databázového produktu nyní mohou synchronizovat data z PDA s Intuit QuickBase - internetovou databázovou aplikací.

Tato spolupráce by měla přinést velký skok ve sdílení dat v databázovém programu, jehož schopnosti (a architektura plug-inů) jej předurčují i k dalšímu, než pouze striktně "databázovému", používání. ThinkDB umí kupříkladu exportovat a importovat data z/do dalších PalmOS databází.

Vánoční iPAQ

I Compaq má svoji vánoční akci - vyplňte si svůj seznam tajných přání (wishlist) a pošlete jej svým příbuzným, či přátelům.

Co takhle nový iPAQ H3765 s Pocket PC 2002 za $499,99 ? Navštivte dárkové centrum Compaqu !

Motorola : V další generaci DragonBallů bude MPEG4

Firma Motorola uzavřela smlouvu s firmou Hantro Products o zabudování MPEG4 dekodéru do další generace procesorů DragonBall MX1. Motorola tak podnikla další krok k prosazení svých procesorů v nové generaci PalmOS počítačů, o nichž se předpokládá, že přijdou příští rok.

TealNewsletter číslo 4 ...

... je převážně věnován hackům na PalmOS - co jsou to hacky, co umí, co neumí, jak se používají, jak pracují, typy hacků i část pro pokročilé "hackery".

Teal Newsletter je emailový měsíčník firmy TealPoint, který si můžete přihlásit k odběru zde.

OmniSky má problémy !

Podle CNet má firma OmniSky, nabízející v USA bezdrátové internetové služby pro PDA (Palm, Visory, iPaqy, HP a Casio), finanční potíže. Firma má nyní asi 42.000 předplatitelů.

CF modem pro Sony Clié N600C

V článku o novém Sony Clié N600C jsme zmínili mezi příslušenstvím i CF modem. Sony totiž uvede na trh i jakési zasunovací "sáňky" na zadní stěnu Clié, do kterých půjde zapojit Compact Flash modem. Adaptér bude prý k dispozici v Japonsku a neumí číst paměťové CF karty. Bude mít i svůj vlastní zdroj energie.