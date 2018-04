Letem PDA světem

HandEra a AvantGo - smlouva o alianci

Dohodu o spolupráci podepsaly firmy AvatGo a HandEra. AvantGo údajně rovněž přislíbilo podporu QCGA do jedné z dalších verzí stejnojmenného prohlížeče. Obdobnou smlouvu podepsal s AvantGo nedávno i Handspring.

Palm vám může zachránit život !

Obliba Palmů mezi lékaři stále stoupá. Existuje celá řada speciálních databázových aplikací specializovaných na lékaře záchranné služby, praktiké lékaře, zubaře apod. K mání jsou i databáze léků a jejich účinků. Řada lékařů jsou zároveň fanoušky PalmOs počítačů - například Jim Thompson, který tvoří jedny z nejvyspělejších "fanouškovských" stránek.

Voyager VGA CF Card

Mobile Planet začal prodávat za $149,95 Voyager VGA CF Card. Karta obsahuje VGA/S Video výstup, pomocí kterého můžete prezentovat do projektoru či televize. Podporováno je zobrazení na výšku i na šířku. Je odzkoušeno s PocketPC počítači a programem Pocket Power Point.

Palmy do výuky !

Kolem 2000 vyučujících z New Yorkské State Assotiation for Computers and Technologie in Education obdrželo barevný handheld Palm IIIc.

Na semináři v Albany se učí, jak využívat handheldy a integrovat je do svého výukového procesu. Měly by z něj rovněž vyplynout směry dalšího vývoje aplikací pro vyučující.

V současné době je pro Palmy dostupná celá řada software různých firem, a to jak pro učitele (databáze studentů, jejich hodnocení, příprava výuky apod.), tak pro studenty (různé organizery pro sledování hodnocení, domácích prací, rozvrhu hodin apod.).

CopyTalk - nový způsob vkládání záznamů do Palmu

Jestli máte každý měsíc "postradatelných" $25, můžete si předplatit novou službu CopyTalk. Pak si už nemusíte lámat hlavu nad vkládáním nových kontaktů, úkolů, položek vydání a emailů do vašeho Palmu. Prostě zavoláte tento údaj na přidělené číslo a firma vám pošle dotyčný soubor k nahrání do Palmu e-mailem. Volat můžete celodenně, 7 dní v týdnu, a poslat můžete 100 úkolů, 60 e-mailů, 25 kontaktů či 30 položek výdajů.

DataQuake SpringBoard module - Visory vibrují!

Firma PoGoProducts začala prodávat další SpringBoard modul DataQuake. Je to multifunkční SB modul - přidá vám paměť a vibrační alarm s blikající LED diodou. Vyrábí se ve dvou variantách - s 8 MB pamětí za $70 a s 16 MB pamětí za $100.

Vibrace mají tři intenzity, software umožňuje jejich spuštění z DateBooku, ToDo Listu a z ostatních aplikací, které tuto funkci podporují.

Handspring - Windows XP kompatibilitia!

Handspring updatoval Palm Desktop - nyní je kompatibilní s operačním systémem Windows XP. Žádné další změny zde nejsou - stáhnout si desktop můžete zde, ale musíte uvést sériové číslo Visora.

"Modrá pasta" pro Palmy

Další rychlý způsob převední textu do Palmu je Blue Paste od Bluesquirell. Za zaváděcí cenu $15 získáte program pro rychlé převádění dat z PC do Palmu - delší texty převede do DOC formátu, kratší do Memo.

Dobrý program, ale není originální - již dřív jsme psali o podobném HandStory.

Soutěž o iPaq H3630...

...pořádá firma Cígler software. Velmi stručně se jedná o to vymyslet co nejlepší grafický skin pro nový ekonomický systém Money S3. Vítěz dostane iPAQ H3630. Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2002. Soutěž sponzoruje firma PalmPC.