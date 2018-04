Letem invexovým světem podruhé: zbytečky mobilů a komunikací

V minulém vydání „Letem světem“ jsme probrali halu Z a stručně si pověděli o Invexu. Dnes se podíváme do haly G1, E a D. Zatímco hala G1 byla stále ještě telekomunikační, haly D a E se primárně věnovaly spíše počítačům, a dokonce i skladové logistice; jenže kupodivu i zde bylo k nalezení pár zajímavých věcí využívajících mobilní řešení, jiné zase zaujaly svou originalitou a neotřelostí.

Pavilon G1

Hala G1 je nám důvěrně známa, vloni jsme v ní vystavovali; letos se z naší společnosti veletrhu účastní pouze Knihy iDNES – ty mají své stánky v téměř každé hale. Pokud toužíte po knihách věnovaných třeba platformě .NET, zde je koupíte s velmi zajímavou slevou. Konec sebereklamy. Nejsme sami, kdo letos už nevystavuje – z mobilních distributorů odpadly skoro všichni kromě GSMobil a Agory.

Oproti loňsku hala G1 důkladně zchudla – stánek Telecomu se zcvrknul, RadioMobil tu již nevystavuje vůbec. Z velkých firem tu najdete portál iHned, který vystavuje své nové weby. Tím ovšem představení internetových společností může skončit.

GTS do pavilonu umístila elegantní šipku - je postavena na volné ploše a ukazuje zájemcům o profesionální komunikaci cestu do kongresového centra, kde má GTS centrum své expozice.

Firma SGS zaujala svým zajímavým řešením pro správu herních a výdejových automatů mobilními telefony. O co jde? Jejich aplikace umí včas upozornit servisní techniky na nutnost zásahu – například na nedostatek instantní kávy nebo vody v automatu. Rozkošná aplikace kupříkladu reportuje hladinu vody v zásobníku, může reportovat ale i vytíženost herního automatu. Kromě toho SGS nabízí také sběr dat pro průmyslové aplikace, jako je třeba stav elektroměrů; dalším produktem je SGS Marketing - je to aplikace pro pořádání různých anket a soutěží přes mobily.

Firma Mivel představuje kožená pouzdra na mobily. Jsou alespoň hezká a vkusná; to je vlastně jediná nabídka mobilního příslušenství na letošním Invexu...

V pavilonu G1 doporučuji k návštěvě velmi nenápadný a nehonosný koutek, který vám představí něco, co bych nazval studentská řešení. Najdete jej podél stěny naproti vchodům, několik desítek studentů tu vystavuje svá zajímavá řešení - jejich autoři ještě nejsou degenerováni světem businessu, takže se zde nemluví o "systémové integraci", "optimalizaci firemních procesů" a "bezešvém napojení na vnitrofiremní informační systémy". Mluví se tu o věcech tak, jak jsou.

První zajímavé řešení se jmenuje Smart Message, jeho autory jsou pánové Petr Zlámalík a Tomáš Holubec. Jde v podstatě o jednoduchou SMS bránu, která přijímá a loguje hlasy, hlasování provedené pomocí textovek poté na webu vyhodnocuje. Je to jednoduché, elegantní. Na výstavišti (i mimo něj) jste podobné řešení mohli koupit - ovšem s více řečmi kolem, řešení méně elegantní a hlavně řešení za podstatně více peněz.

Ve stánku "studentských řešení" byla dále k vidění počítačová hra, přesněji zajímavá on-line hra – zatím ale nedodělaná. Z dalších projektů zmíním periodickou tabulku prvků. Je tam více zajímavých věcí k vidění, stojí zato se u tohoto stánku zastavit - hned po vystoupení ministra Vladimíra Mlynáře bych toto místo hodnotil jako nejzajímavější část Invexu.

Firma Jablotron (vlastně VaNET) představuje bezdrátový zabezpečovací systém pro dům, nese označení JA-60 Comfort – už žádné dráty, ale jenom anténky. Je to moc pěkné. Jenom jsem zvědav, kdy zloději začnou chodit s rušičkami...

Stánek Českého vysokého učení technického prezentuje mimo jiné optická bezdrátová pojítka. Poslední velkou zajímavost najdete asi až u stánku Fayn - jde o internetovou telefonii (VoIP; Voice over Internet Protocol). K počítači přikoupíte telefon připojitelný přes USB port a pomocí zvláštní aplikace voláte přes vaše internetové připojení. Po celé republice například za 1,80 Kč za minutu. Elegantní řešení, otázkou zůstává, jak se dlouhodobě bude vyvíjet kvalita VoIP přenosu ve srovnání s nabídkou alternativních operátorů, která se cenově stále více podbízí. Ovšem doporučuji vidět a zkusit na vlastní uši.

Pavilon E

V Pavilonu E najdete již především počítače a hardware. Zajímavostí je střihové studio pro nelineární střih videa od firmy Casablanca – jde o hardwarové i softwarové řešení, cenově je velmi příznivé a je vhodné pro fandy videa či pro menší firmy. Vytvářet můžete i DVD - je to velmi šikovná věcička, ostatně každým rokem sleduji jak se tyto aplikace vylepšují.

Naleznete tu také stánek firmy Samsung a nové mobilní telefony - ovšem ty už pro vás vyfotili pánové Matura a Čermák.

Podobně stánek LG hned u firmy Proca je věnován mobilům – zde najdete už jen samotinké telefony, a už nenajdete někoho, kdo by vám o nich něco řekl. Takže to vypadá na takový předem prohraný business…

Pokud máte rádi Sony Clié, počítače do dlaně založené na PalmOS, stavte se na stánku Tespro. Mají je tam - ostatně tato firma počítače Sony Clié také do ČR dováží a distribuuje je zde.

U společnosti Počítačový servis se podívejte na počítač Adriana 2 – jde o kompletně pasivně chlazené PC, které je postaveno na procesoru Cyrix - samozřejmě díky systému chlazení je to absolutně tiché PC. Vyrábí se v multimediální, kancelářské i Linux-ready verzi - pokud potřebujete počítač, který nedělá rachot, stojí tento kousek za úvahu.

V pavilonu E také najdete další bezdrátové produkty WiFi – namátkou bych jmenoval D-link a jeho bezdrátový zabezpečovací systém, firma vystavuje i další WiFi produkty.

Pavilon D

V pavilonu D hledejte firmy, jež nabízejí software a internetové produkty (pavilon je nadepsán trochu jinak). Najdete tu server sms.cz – pouštějí stále dokola hezký klip; jinak ale těžko říct, jestli budou s Invexem spokojeni...

Stánek České pošty předvádí především digitální certifikáty a hybridní poštu (psali jsme o ní na Technetu). Certifikáty jsou jasné - digitální průkazy totožnosti, hybridní pošta umožňuje přenechat tvorbu a rozesílání zásilek na České poště. Funguje to jednoduše: data, která se mají rozeslat, pošlete klidně po internetu do centra hybridní pošty a tam je vytisknou, zabalí a odešlou. Samozřejmě pro distribuci materiálního zboží hybridní poštu nevyužijete, ale například pro rozesílání faktur, účtenek, reklamy je to ideální řešení.

V pavilonu má stánek společnost Grafika Publishing a především její server MůjMac – osaháte si zde mnoho Apple počítačů. Myslím, že to je jediné místo na výstavišti, kde se s nimi můžete setkat.

Jako zajímavost zmíním stánek firmy, která propaguje server Lesnictvi.cz a zároveň "free-mapový" server, jenž umožňuje firmám pracovat s mapovými podklady za solidních cenových podmínek.

Obávám se, že jsme se již věnovali všem zajímavostem, které Invex nabídl v oblasti telekomunikací a více či méně vzdálených oborech. Některým tématům jsme se věnovali a budeme věnovat v samostatných článcích, ale v kostce víte o všem důležitém, co na výstavišti najdete. Pokud se vám zdá, že toho není mnoho, není to kvůli lenosti našich redaktorů. Důvodem je něco jiného, na Ivexu o tom všichni přemýšlejí a já bych onu myšlenku zformuloval do následující věty: je toto poslední nebo teprve předposlední ročník Invexu?