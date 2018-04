Letáky proti SMS šikaně dostanou žáci, rodiče i učitelé. Vytisklo se jich 1,5 milionu

"Urážlivé SMS, vyvěšování zesměšňujících videí na webu, urážení na Facebooku nemusí být legrace - říká se tomu kyberšikana," stojí na 750 tisících letácích putujících ke všem žákům od 3. do 9. třídy. Na prospektu najdou děti kontakty na Linku bezpečí i internetovou poradnu. Leták je má ale hlavně povzbudit, aby se nebály s problémem kyberšikany někomu svěřit.

"Děti se pohybují ve virtuálním světě až příliš bezstarostně a řada dospělých jim nedokáže říct, jak se před riziky, která zde existují, chránit," upozornila Ivana Šatrová z Nadace O2, která spolu s občanským sdružením Aisis projekt organizuje.

Letáky dostanou i rodiče

Proto je dalších 750 tisíc letáků určeno rodičům, kteří se z nich dozvědí, jak se kyberšikana projevuje a jak mohou svému dítěti pomoci. Leták by měli dostat na první rodičovské schůzce na začátku školního roku. Zároveň míří do škol plakáty o kyberšikaně, které jsou určené k vyvěšení do sboroven.

"Školy často mají pocit, že se jich kyberšikana tím, že se odehrává mimo jejich zdi, netýká. Výzkum ukázal, že tento jev úzce souvisí s klimatem ve třídě, často se propojuje se šikanou tváří v tvář a především to, že osmasedmdesát procent agresorů navštěvuje stejnou třídu nebo školu jako oběť," uvedla manažerka projektu proti šikaně Jana Udatná.

Zákaz mobilů ve škole však prý nic neřeší. "Když nebudou mít mobil, najdou si jiný způsob," myslí si Šatrová. Plán nového ministra školství Josefa Dobeše, díky němuž by mohl kantor na základě smlouvy s rodiči dočasně zabavit mobil zlobivému žákovi, však odbornice na šikanu vítají.

Šikanu zažilo deset procent školáků

Podle průzkumu z února tohoto roku zažilo některý druh šikany až deset procent žáků 3. až 9. třídy. Kvůli šikaně se také stále častěji děti obracejí na Linku bezpečí. Nejčastější formou kyberšikany jsou urážlivé SMS, ponižování prostřednictvím chatů nebo e-mailů a stále častěji také přes sociální sítě typu Facebook.

Součástí projektu Minimalizace šikany je také vzdělávací program pro školy. Díky dotacím z EU by se tento osvětový kurz mohl do roku 2012 rozšířit na další stovku škol. Kromě toho si mohou zájemci pořídit také knihu o tom, jak šikaně předcházet.