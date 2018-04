Vtipkoval s Notem 7. Prohledávali letadlo a hrozilo nouzové přistání

Jak informuje server BBC, let společnosti Virgin America ze San Francisca do Bostonu byl téměř odkloněn. Když totiž softwarový vývojář Lucas Wojciechowski hledal v letadle wi-fi připojení, všiml si, že jeden z hotspotů by měl pocházet ze Samsungu Galaxy Note 7.

Jenže Samsung Galaxy Note 7 je po sériích výbuchů v letadlech zakázán. A to po celém světě; vypnutý i zapnutý. Cestující ho nesmí mít v příručním ani v odbaveném zavazadle.

Pilot proto přes palubní rozhlas pasažéry vyzval, aby se majitel údajného Galaxy Notu 7 ozval. Když se tak nestalo, po čtvrt hodině došlo k prohledávání letadla.

Posádka letadla žádný Note 7 nenašla, a pilot proto po dalších patnácti minutách oznámil, že pokud se majitel Notu 7 neozve, tak bude nucen nouzově přistát ve Wyomingu. Varování zabralo a přístroj byl nalezen. Ovšem nešlo o hořlavý Samsung Galaxy Note 7.

Pouze se jeden z pasažéru pokusil o vtip, když si změnil jméno wi-fi hotspotu přístroje. Ten se tak hlásil jako Samsung Galaxy Note 7. Vtípek se tak nakonec obešel bez následků. Uvedený příběh jen dokazuje strach aerolinek z možného vzplanutí problematického telefonu na palubě.

Samsung Galaxy Note 7 je natolik problematický, že se ho jihokorejský výrobce po měsíci prodeje rozhodl přestat vyrábět. A nezvplanul jen Note 7, nedávno jsme vám ukázali, že podobný problém postihl i starší Samsung Galaxy S6, který začal hořet právě přímo na palubě letadla (více zde).

Samsung si v reklamě na Note 7 utahoval z Američanů: