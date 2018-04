Lesk třetí generace – recenze telefonu Motorola Krzr K3

Nad důvody neúspěchu KRZRu K1 se dá pouze spekulovat. Snad za to mohlo načasování startu prodeje, snad stále ještě sám velmi populární RAZR, oproti němuž KRZR přinášel jen málo nového. Nebo možná uživatelům prostě nesedl design přístroje, ačkoli my jsme se nad ním v recenzi rozplývali.

Katalog mobilů: Sourozenci Motoroly KRZR K3 - KRZR K1, RAZR V3 a V3i a další z rodiny RAZR telefonů.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Stylový telefon vyšší třídy s podporou sítí třetí generace vyrobený z kvalitních materiálů.

Pravdou je, že prostě Motorola doposud nedovedla úspěch RAZRu zopakovat v případě kteréhokoli navazujícího modelu. Dokonce ani mírně vylepšený RAZR V3i takový úspěch nezaznamenal. Přitom design se liší jen v drobnostech a výbava je bohatší.

O povzbuzení zájmu o řadu KRZR se nyní Motorola snaží novým modelem K3. Ten oproti původnímu K1 přináší hlavně podporu sítí třetí generace, včetně rychlých dat HSDPA. Pozměněn byl i design přístroje. Došlo ale i na několik dalších změn, nutno podotknout, že k lepšímu.

Design a konstrukce – od extravagance ke konzervativizmu

Původní KRZR K1 byl obzvláště v modré barevné variantě velmi extravagantním telefonem. Nový model K3, ačkoli je s K1 téměř shodný, působí jako ústupek konzervativněji smýšlející klientele. Při pohledu ze stran a ze zadu se nezměnilo téměř nic, jen zmizela barevná tečka v kloubu telefonu.

Odklon ke konzervativizmu však již z těchto pohledů zcela jasně dokazuje použitá barevná kombinace – černá s ocelově šedou jsou barvami, které přístroji jasně vládnou. Hlavní změna nastává při pohledu zpředu. Jednolitá plocha krycího sklíčka z minerálního skla, pod kterou téměř nebyl rozeznatelný vnější displej, byla rozbita a nyní čelo telefonu tvoří ocelově šedé orámování a rozměrné tmavé krycí sklíčko. To zakrývá jak vnější displej, tak čočku fotoaparátu.

Již první pohled prozradí, že vnější displej je podstatně větší, než u předchozího modelu. Celá tato změna je jistě dobrým krokem směrem k praktičnosti, ale čelo telefonu teď působí trochu těžkopádně, postrádá lehkost předchozího modelu. Navíc se KRZR K3 touto změnou vzhledově přiblížil k levnějším modelům, jako je třeba W375. A to podle nás není příliš dobře.

Po otevření telefonu na nás mnoho změn rovněž nečeká. Pod displejem si všimneme kamerky pro videohovory, lehce jiné je i dělení ploché klávesnice – místo rovných řad je zde náznak mírného prohnutí. Bystré oko ještě zaregistruje klávesu pro přístup k internetu nalepenou těsně pod navigační klávesou.

Z hlediska konstrukce se nic významného nezměnilo. Stále jsou použity stejné materiály, kryty jsou tedy kombinací plastů, kovu a minerálního skla. Zadní hliníkový kryt má vnější soft-touch úpravu, takže se telefon příjemně drží v ruce. Testovací vzorek měl sice drobnou vůli v kloubu, ale jednalo se o předsériový kus, který toho navíc měl očividně hodně za sebou. Dle zkušeností s modelem K1 můžeme říci, že se žádných komplikací v této oblasti obávat nemusíme. Prakticky vůbec se nezměnily rozměry telefonu, mírně stoupla jeho hmotnost, konkrétně na 110 gramů.

Displeje a klávesnice – je se na co dívat

Jak jsme již zmínili, výměna vnějšího displeje je očividná. Displej je stále pasivní CSTN, ale umí zobrazit 256 000 barev. Výrazně stouplo jeho rozlišení a to na 120 x 160 obrazových bodů. Velkým překvapením je jeho výborná čitelnost na přímém slunečním světle. Pokud je displej zhasnutý, zobrazují se na něm hodiny (bílé na černém pozadí). I ty jsou dobře čitelné bez toho, aby bylo nutné displej rozsvěcet.

I v případě hlavního displeje nás čeká příjemná změna. Technologie TFT, zobrazení 262 000 barev sice zůstávají, ale opět stouplo rozlišení displeje. Tentokrát je to již konečně 320 x 240 obrazových bodů. A změna je opravdu znát, displej se může směle řadit k tomu nejlepšímu, co dnes u nás můžete v mobilním telefonu dostat.

Co se bohužel nezměnilo, je použitá softwarová platforma, na které KRZR K3 stojí. Stále tak musíme počítat s některými nelogičnostmi, které jsou pro Motorolu tak typické. Na novou linuxovou platformu si bohužel budeme muset počkat až s příchodem nových modelů.

Klávesnice telefonu zůstala z hlediska použitelnosti prakticky stejná, není si nač stěžovat, pochopitelně ale najdete i lepší výtvory. Trochu nepříjemné je umístění nové klávesy pro přístup k internetu těsně pod navigační klávesu. Občas se tak stane, že se přehmátnete a omylem spustíte internetový prohlížeč.

Baterie – nenechá se zahanbit

Už u K1 jsme docela chválili slušnou výdrž na baterie. Zdá se, že u K3 výrobce ještě vylepšil power management, protože ani při používání sítí třetí generace výdrž nijak viditelně neklesá. Při mírnější zátěži tak stále telefon vydrží i 4 dny na jedno nabití, téměř stoprocentně můžete počítat se třemi dny a to i v případě větší zátěže. Teprve když budete využívat datové schopnosti telefonu, poslouchat MP3 a ještě třeba používat Bluetooth, výdrž zákonitě klesne někam na dva dny provozu.

Telefonování a zprávy – užijte si videohovory

Vzhledem k použité softwarové platformě nenalezneme v oblasti telefonování a zpráv oproti modelu K1 téměř žádné změny. A ty, které tu jsou, vycházejí z hardwaru – podpory sítě třetí generace. Nad tlačítkem pro příjem hovoru se tak místo internetové klávesy usídlila klávesa videohovoru.

Ostatní funkce zůstávají – tedy velmi dobrý adresář s kapacitou 1000 kontaktů, bohatě nastavitelné profily, třídění do skupin, podpora MP3 vyzvánění, stejně tak jako relativně nekvalitní vestavěné melodie. Opět musíme pochválit dobrý zvuk sluchátka i hlasitého reproduktoru. Chybí nám snad jen filtrování hovorů.

Stejně jako K1 ani K3 se při psaní nové zprávy neptá na její typ. Ten určí až podle obsahu a podle toho zprávu odešle jako SMS nebo MMS. Emaily mají stále svou oddělenou složku. Nic se nezměnilo ani na slovníku iTap, který stále píše s diakritikou, ale můžete ho to odnaučit. Stylové Motoroly asi nikdy nebyly příliš vstřícné k častým pisatelům textových zpráv a KRZR K3 na tom nehodlá nic měnit.

Organizace a data – dobrý hardware, horší software

A opět jsme u toho. Hardwarová výbava telefonu je velmi dobrá, ale opět ji trochu sráží zastaralý software telefonu. Krom absence infraportu a celkem pochopitelně také Wi-Fi se může Motorola pochlubit plnou výbavou.

Na připojení k počítači mini USB kabelem jsme si již u modelů amerického výrobce zvykli, ostatně na onu absenci infraportu také. Nechybí však Bluetooth. Ve všech čtyřech pásmech GSM si s KRZRem K3 můžete užít podporu GPRS a EDGE, v sítích třetí generace na vás pak čeká dokonce i podpora HSDPA. To dělá z K3 velmi elegantní modem třeba k vašemu notebooku. Na přístup k webu přímo z telefonu si raději nechte zajít chuť, vestavěný prohlížeč má stále problémy s diakritikou.

Data tedy K3 zvládá výborně, horší je to ale v případě organizace času. Testovací vzorek sice do redakce nedorazil se synchronizačním softwarem, ale ten by měl být součástí balení. Naplno tak využijete poměrně kvalitní kalendář, ten už je ale dnes standardem i ve velmi levných telefonech.

Dále se však opakuje situace z modelu K1. Stejný je budík, který nemá standardní volbu opakování, stále však zůstává možnost nastavit si budíků, kolik chcete. K dispozici je dále kalkulačka s vestavěným konvertorem měn, zde ovšem musíte nejdříve zadat kurz. Ten si telefon pamatuje pouze jeden, takže o užitečnosti převodníku se dá opět pochybovat. Nechybí aplikace pro světový čas, v multimédiích se opět schovává hlasový záznamník. Klasické textové poznámky nebo úkoly byste však stále hledali marně, Motorola je stále neumí. Podobně je na tom v případě dalších doplňkových funkcí jako stopky, minutka, nebo převodník jednotek.

Zábava – zas ten přehrávač

Výrazně se u K3 rozšířila herní výbava v podobě Java her, otázkou je, zda všechny zůstanou ve finální verzi přístroje. V našem kusu se tak nacházel třeba fotbal, jehož hraní však vyžaduje hodně cviku. Nechybí známé Sudoku. Dále jsou k dispozici dvě online hry serveru Prizeplay – StartTrek a Mahjong. Připraveno je i demo hry Asphalt Urban GT 3D. Mezi aplikacemi dále nalezneme program pro přístup k aukcím na serveru eBay, dvě aplikace pro zálohování dat a stručného průvodce po vybraných zemích Evropy. Kolik z toho ale zůstane v prodejní verzi nevíme.

Mezi Java aplikacemi chybí přehrávač hudby, a tak se u K3 musíte spolehnout na ten vestavěný, který vlastně prakticky v menu nikde není. Objevíte jej teprve až ve složce s hudbou, kde máte možnosti vytvářet playlisty nebo přehrávat písničky jednotlivě. Přehrávač umí i automatické opakování a náhodné přehrávání, ekvalizér supluje zvýrazňování basů v několika úrovních. Přehrávání běží i na pozadí. Zásadní chybou hudebního přehrávače tak je, že jednoduše nemá nějaké svoje uživatelské prostředí a nedá se snadno spustit. Vše je trochu rozházené a nepřehledné, tady snad přinese zlepšení nová platforma.

Příjemně nás překvapil i vestavěný fotoaparát KRZRu K3. Ten má sice stále stejné rozlišení 2 megapixely jako u předchůdce, ale výsledné obrázky jsou daleko kvalitnější. Patří k tomu lepšímu, co v kategorii dvoumegových foťáků bez automatického ostření můžeme očekávat. Možnosti nastavení jsou stále stejné.

Shrnutí – za ty peníze…