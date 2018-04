Lepší hry i aplikace do mobilů – zrodila se nová JavaFX

Java a javové aplikace jsou pro drtivou většinu uživatelů mobilních telefonů naprostou samozřejmostí. Podporu Javy najdeme snad ve všech současných telefonech, s výjimkou těch nejlevnějších. Jenže původní Java už je přece jen trochu vousatá. Proto minulý týden představil Sun Microsystem, který za Javou stojí, vylepšenou verzi, která dostala název JavaFX.

Nová JavaFX dá vývojářům do rukou zcela nové nástroje, takže jim umožní vznik dokonalejších a propracovanějších aplikací. Jednou z hlavních novinek je užší propojení s multimédii (přehrávače hudby a videa) i s internetem. Budou tak moci vznikat aplikace, které na mobilních telefonech umožní jednoduše přehrávat hudbu z internetu. Nové telefony s integrovanou podporou JavaFX by měly být představeny na World Mobile Congress 2009 v Barceloně, který se koná tradičně v únoru.

Stejná aplikace v mobilu, počítači i navigaci

Ačkoli Java původně vznikla jako univerzální prostředí, technologický vývoj ji předběhl. Původní předpoklad, že bude možné vytvářet univerzální aplikace nezávislé na přístroji, se úplně nenaplnila. Velkým problémem se ukázalo zejména rozdílné rozlišení displejů počítače a třeba mobilního telefonu.

Právě tento problém by měla JavaFX programátorům pomoci vyřešit. Nesnaží se už vtěsnat počítačovou aplikaci na malý displej mobilního telefonu, ale jde na to opačně. Umožní programátorům a tvůrcům aplikací jednoduše vytvořit více variant pro různá prostředí. Zároveň došlo k poměrně zásadnímu zjednodušení celého programovacího kódu. Pokud má aplikace změnit prostředí – a je vlastně jedno, jestli se má upravit pro menší rozlišení nebo třeba změnit barvy – programátor může jednoduše odkázat na jiný objekt, nic dalšího v aplikaci nemusí měnit.

Navíc veškeré grafické podklady lze nově snadno vytvářet v programu Adobe Illustrator, do kterého stačí nainstalovat zdarma dostupný doplněk. Přímo v menu Illustratoru pak přibude možnost "Uložit pro JavaFX". Veškeré grafické prostředí aplikace tak může jednoduše připravit výtvarník a programátor se pak pouze odkáže na příslušný objekt.

Tím jsme prozradili, že v nové JavaFX se už nepoužívá bitmapová, ale vektorová grafika. Tento postup umožní velmi jednoduché přizpůsobení JavaFX aplikací pro různá prostředí, ale třeba i "skinování" aplikací. Designér jednoduše vytvoří třeba grafiku hry v rozlišení pro internetový prohlížeč, a zároveň celé prostředí zmenší a zjednoduší třeba pro mobilní telefon s rozlišením 320 x 240 bodů. Programátor pak jen nastaví příslušný "odkaz" na grafiku.

JavaFX do mobilů už brzy

Aby mohly mobily javové (a JavaFX) aplikace zpracovat, musí obsahovat tzv. JavaFX Runtime. Ve většině současných telefonů je přímo od výrobce integrován runtime pro klasickou verzi Javy. Ta by měla být postupně nahrazována právě JavouFX. První telefony s integrovanou podporou JavaFX by měly být představeny již v únoru na World Mobile Congress v Barceloně.

Ještě předtím by ale měl být uvolněn runtime určený pro chytré mobily s operačním systémem. Ten si budou moci jejich majitelé stáhnout opět přímo ze stránek Sunu věnovaných Javě. Novou verzi Javy by měli již brzy nabídnout jako aktualizaci (OTA) i někteří operátoři. Už nyní je ale programátorům k dispozici zdarma ke stažení emulátor JavaFX pro mobilní telefony.

JavaFX je o něco hardwarově náročnější než její starší sestřička, proto je v první fázi určena především pro telefony střední a vyšší třídy. Vzhledem k rychlému nárůstu výkonu procesorů v mobilních telefonech se ale dá předpokládat, že již příští rok by si s ní měla poradit drtivá většina nových přístrojů. Při premiéře byla jedna z aplikací předváděna na přístroji Sony Ericsson XP1 Xperia.

Nástup i do dalších přístrojů

Větší univerzalita a vyšší rychlost JavyFX umožní průnik tohoto prostředí i do dalších přístrojů. Brzy bychom se tak mohli dočkat kompletního JavaFX prostředí například v set-top-boxech či v Blu-ray přehrávačích, které už nyní Javu podporují.

Časem by ale Java měla pronikat i jinam – jedním z cílů jsou podle představitelů Sunu třeba navigace, kterým JavaFX otevře další možnosti v oblasti multimédii, ale i propojení s internetem. Současný trend, kdy navigace mimo jiné nabízejí i přehrávač hudby či videa, by tak měl být ještě posílen. Časem by třeba bylo možné přenášet informace z navigace do mobilu a opačně – mobil vás může například dovést až na určené místo po tom, co vystoupíte z auta.





Už dnes například existují prodejní automaty založené na Javě, které využívají někteří mobilní operátoři a nabízejí jejím prostřednictvím nové telefony či dobíjecí kupóny, které si zákazník objedná přes SMS. Jedna kanadská firma zase nabízí Java aplikaci, která umožní najít a zarezervovat si na dálku parkovací místo.

Vychytávky pro PC

Pochopitelně tak jako původní Java ani JavaFX není určena jen pro mobilní a přenosná zařízení, ale také (nebo možná spíše především) pro počítače i servery. Právě na stolních počítačích se budou moci programátoři plně vyřádit s využíváním multimédii.

JavaFX přináší ještě jednu důležitou změnu, i když se primárně spouští jako služba prohlížeče, ve skutečnosti běží jako samostatný proces. To umožňuje jedno efektní kouzlo – JavaFX aplikaci můžete jednoduše vytáhnout z prohlížeče a umístit si ji na plochu. Aplikace se automaticky nainstaluje a vy ji v budoucnu budete moci spouštět jako samostatný program.

Na stránkách JavaFX je už nyní k dispozici několik desítek aplikací, které předvádí inovace nové verze. Podobně jako v případě předchozí Javy, i nyní je k dispozici zdarma JavaFX SDK, tedy základní vývojářský nástroj. Pochopitelně je ale zároveň uvolněno rozšíření aplikace NetBeam.