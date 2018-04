„Zahnuté“ lenovo klepe na dveře. Jeho displej se rozmáhá až k okrajům

Přídomek Edge mají příznivci smartphonů spojen především s posledními dvěma generacemi kolekce Galaxy S od Samsungu. S6 edge byl jejich prvním modelem s displejem zahnutým po obou stranách. Vůbec poprvé pak zahnutí panelu jen na jedné straně výrobce použil u trochu exotického Notu edge (recenze zde).

V podání společnosti ZUK však Edge nesymbolizuje zahnutí okrajů displeje, ale pouze fakt, že panel sáhá téměř až k okrajům těla smartphonu. Má mít úhlopříčku 5,5 palce a rozlišení Full HD (1 080 × 1 920 pixelů). Displej sice nebude zahnutý, ale krycí sklo bude typu 2,5D, takže bude po stranách výrazně zaoblené. Pod displejem je tlačítko s integrovaným snímačem otisků prstů.

Skleněná jsou podle snímků také záda. I jejich plocha si tak spolehlivě zapamatuje každý dotyk a navíc může i pád z poměrně malé výšky záda roztříštit.

Zadní fotoaparát má podle dřívějších údajů čínského telekomunikačního úřadu TENAA 13MPix snímač, doplňuje jej dioda a zřejmě také laserové ostření. Sekundární fotomodul bude osmimegapixelový.

ZUK Edge má využívat schopností čipové sady Snapdragon 821 se čtyřjádrovým procesorem (2 × 2,4 GHz Kryo + 2× 1,6GHz Kryo), grafickou kartou Adreno 530 a 4 GB nebo 6 GB operační paměti. Velikost datového úložiště bude 32/64/128 GB.

Edge bude představen s Androidem 6.0.1, nebo rovnou s velkou aktualizací Nougat 7.0, jisté je nasazení vlastního uživatelského rozhraní ZUI. Energii bude telefon čerpat z akumulátoru o kapacitě 3 000 mAh.

Dřívější spekulace uváděly, že by telefon mohl být oficiálně představen už 7. prosince, ale tyto zvěsti se nenaplnily. Aktuálně se jako termín odhalení uvádí zítřejší den. Cena by měla v Číně startovat na 2 699 juanech (cca 10 tisíc korun), Edge by tak byl s přehledem nejlevnějším smartphonem vybaveným Snapdragonem 821. Smartphony ZUK se u nás zatím oficiálně neprodávají, v některých státech EU je však koupit lze.