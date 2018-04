Lenovo chce vládnout smartphonům. Součástí strategie je i BlackBerry

O převzetí BlackBerry (tehdy nesla společnost ještě název Research in Motion) se Lenovo údajně pokoušelo už v roce 2013, firma však z obchodu vycouvala, protože s ním z bezpečnostních důvodů nesouhlasila kanadská vláda. Zprávy o nové nabídce na převzetí BlackBerry teď přinesl server Benziga.com. Lenovo má prý za jednu akcii kanadské firmy nabídnout 15 dolarů, což je téměř o polovinu více, než jaká je jejich aktuální hodnota. Akcie se na burze obchodují za zhruba deset dolarů za kus.

Oslabené BlackBerry

K nabídce má dojít ještě tento týden a je prý možné, že konečná cena bude ještě stoupat. Ale to je vše, co Benziga k transakci uvádí. Zatím tedy není jasné, co by mohlo změnit někdejší údajný postoj kanadských úřadů, které s transakcí nesouhlasily kvůli obavám o (nejen) národní bezpečnost. Kanadská společnost, kdysi dominantní výrobce chytrých telefonů, má v současnosti na světovém trhu s těmito přístroji podíl pod jedno procento.

Firma se místo výroby a prodeje chytrých telefonů začala více soustředit na vlastní služby, které jí kdysi vynesly k dominanci. Opět klade důraz na firemní klientelu, zatímco v posledních pěti letech se snažila výrazněji oslovit i konzumenty. Právě to a také zdlouhavý nástup nového operačního systému BlackBerry OS 10 firmě podlomilo kolena.

Pod novým vedením se BlackBerry podařilo výrazně osekat náklady a firma se zdá být z finančního hlediska docela zdravá. Jen je opravdu drobným hráčem na trhu. Skutečnou hodnotu mají její patenty a služby. Prodej mobilních telefonů tvořil ve druhém čtvrtletí 2014 celých 46 % příjmů společnosti, zbytek peněz proudí z prodeje služeb a softwaru. Firma v květnu uzavřela alianci s dodavatelem Foxconn, který pro ni má vyvíjet a vyrábět chytré telefony. Je to třeba případ cenově dostupného modelu Z3. Nejnovější BlackBerry Passport ovšem Foxconn nevyrábí, opět kvůli bezpečnostním obavám vzniká přístroj v Mexiku u jiného dodavatele.

Co má Lenovo za lubem

Jestliže se špičkový firemní přístroj musí kvůli obavám o bezpečnost vyrábět jinde než v Číně u výrobce, který produkuje hromadu zařízení pro Apple (a ta jsou ve firmách úplně běžná), zdá se, že Lenovo jako čínská firma nemá na převzetí kanadského BlackBerry téměř šanci. Kromě již dřívějšího neúspěchu je tu i řada faktorů, které hovoří proti transakci, například koupě Motoroly. Tu Lenovo oznámilo v lednu letošního roku, transakce však stále ještě není dokončena, nejspíš i kvůli průtahům ve schvalování úřady.

Zdá se ovšem, že Lenovo v poslední době hodně mění taktiku a světový trh nechce ovládnout jako jedna značka a jediná společnost. I proto mu BlackBerry stále zapadá do jeho plánů, ačkoli nemusí být zájem o něj v souvislosti s koupí Motoroly příliš logický.

Lenovo zakládá v Číně novou značku, která se má soustředit na výrobu a prodej chytrých zařízení a internetových služeb. Začne fungovat 1. dubna 2015 a má být určena zatím jen pro domácí čínský trh. Lenovo pomocí ní chce čelit nastupující mladé konkurenci a podobně jako u ní bude hrát velkou roli celý ekosystém značky. Nepůjde tedy jen o prodej chytrých telefonů a tabletů, ale také o nabídku souvisejících služeb. Na ty zatím Lenovo tolik nedbalo.

Samotné Lenovo se nejspíš stane globální zastřešující značkou. Už delší dobu se hovoří o tom, že smartphony Lenovo se budou prodávat jen ve vybraných zemích (v Česku už prodej odstartoval). Na západ od nás se však možná chytré telefony Lenovo nepodívají. Na tyto trhy se totiž bude soustředit Motorola, která se zase nejspíš nedostane oficiálně k nám.

BlackBerry jako samostatná entita vlastněná Lenovem by tak nemusela být pro úřady tak nepředstavitelná a riziková myšlenka. Firma by si nejspíš ponechala aktuální zaměření na firmy a své produkty by nejspíš nabízela ve spolupráci s počítačovou divizí Lenovo.

.