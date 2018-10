Lenovo prý představí špičkový smartphone. Mluví tentokrát pravdu?

Čínské Lenovo není v segmentu smartphonů nijak výrazným hráčem, přesto na sebe skrze ochutnávky připravovaných modelů dokáže upoutat pozornost.

Mistrovsky se výrobci podařilo veřejnost mást s předchozím vyzdvihovaným modelem Z5, kvůli kterému firma tak trochu získala pověst lháře. U několika prvků Lenovo nemluvilo pravdu a mírně vylhané byly i oficiální rendery telefonu (více v článku: Ulhaný smartphone trhá rekordy. V Číně se prodává lépe než iPhone X).

Bude to v případě chystaného topmodelu jiné? To se teprve uvidí, v každém případě už Lenovo naplno zahájilo vypouštění detailů.

Dočkáme se konečně špičkového lenova?

Nutno říci, že na rozdíl od předchůdce by Z5 Pro měl být skutečně smartphonem nejvyšší třídy a nikoli zástupcem nižší střední kategorie. Čelní foťák má být dvojitý, ovšem ve výchozím stavu jej zakrývá vysouvací mechanismus. Zdá se, že vysouvací mechanismy přicházejí do módy.

Před časem jej použilo Oppo u svého špičkového modelu Find X a na podobnou konstrukci vsadilo i Xiaomi u novinky Mi Mix 3. Je však pravdou, že zatímco Xiaomi vysouváte manuálně, Oppo si pomáhá elektromotorky. Mechanismus má mít vysokou trvanlivost, vydržet má 300 tisíc vysunutí.

Parádní foťák i rychlý procesor

Ohledně fotografické výbavy Z5 Pro spekulace před několika týdny rozpoutaly pořádný chaos.

Hlavní totiž měl mít dokonce čtyři objektivy, Domnělé pozvánky na představení telefonu obsahovaly render s čtveřicí objektivů, usazených do matice 2 × 2.

Nakonec však budou na zádech „jen“ dva objektivy. Jejich parametry zatím neznáme, dosud unikly jen informace o konfiguraci snímačů 25 + 16 megapixelů. Mluví se také o speciálním nočním módu, který má využívat umělé inteligence.

Nadprůměrně velký 6,42palcový displej s rozlišením QHD+ (uvádí se i FHD+) bude patřit k největším na trhu. A ještě jedna důležitá věc: pod displejem má být umístěna čtečka otisků prstů. To by zároveň znamenalo, že bude použit OLED panel. Pod LCD totiž čtečku nelze umístit, přes tento displej totiž lidově řečeno není vidět.

Snímači otisků prstů v displeji napovídají i uniklé snímky, u kterých na zádech není konvenční snímač vidět. V úvahu připadá i umístění běžné čtečky na boku přístroje. Zmiňován je bezpečnostní čip k neprolomitelnému uložení biometrických informací.

Tvrzení Lenova, že Z5 Pro skutečně míří do nejvyšších pater, podporuje informace o nasazení Snapdragonu 845. Čipset má osmijádrový procesor architektury Kryo taktu až 2,8 GHz, výkonnou grafickou kartu Adreno 630 i velmi rychlý LTE modem. Ostatně jím osazené smartphony v otázce konektivity s přehledem předčí i mnohem dražší iPhone X.

Operační paměť má mít královskou velikost 8 GB, uživatelská pak 64, 128 nebo 256 gigabytů. Posledním známým střípkem výbavy pak je akumulátor kapacity 4 000 mAh.



Hraje tentokráte Lenovo fér?

Sečteno podtrženo by si Lenovo mohlo v podání tohoto smartphonu vylepšit pověst výrobce, který před uvedením novinek rád klame. Zároveň by šlo o asi vůbec první smartphone v historii značky, který by se mohl měřit s nejlepšími.

Na pochybách už nás výrobce nenechá dlouho, tisková konference proběhne už ve čtvrtek 1.listopadu. Jak už bylo nastíněno, po podvůdku jménem Z5 jsme tentokrát obezřetní a naše očekávání nejsou nijak přehnaná.