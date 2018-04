Lenovo možná všem vypálí rybník. Model Vibe Z3 Pro bude skvělý

Lenovo Vibe Z3 Pro bude opravdu špičkový smartphone. Velkou konkurencí pro nové topmodely Samsungu a HTC bude nejen následně na pultech prodejen, ale i přímo na veletrhu MWC v Barceloně, kde má mít premiéru. V Barceloně předvede 1. března dva topmodely Samsung (Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge) a dvojici novinek má v ten samý den ukázat i HTC (One M9 a One M9 Plus).

Výhodou Lenova by teoreticky mohla být nižší cena, i když zásadně rozdílná asi nebude. Předchozí Lenovo Vibe Z2 Pro startovalo v Česku loni na podzim za necelých 18 tisíc korun, což byla téměř stejná suma jako u konkurentů při zahájení jejich prodeje. Cena však poměrně rychle výrazně klesla na 14 tisíc korun. Nutno dodat, že v uniklých informacích o novince zatím nejsou zprávy o předpokládané ceně.

Vibe Z3 Pro má unibody konstrukci bez odnímatelného zadního krytu. Záda budou skleněná, rámeček je kovový. Kvalita konstrukce by tedy měla být na úrovni konkurenčních smartphonů. Podobnou kombinaci materiálů připisují první informace i chystanému Samsungu Galaxy S6 (více zde).

Displej s ultravysokým rozlišením QHD (2 560 × 1 440 obrazových bodů) bude menší než u předchůdce. Lenovo Vibe Z2 Pro (recenze zde) mělo šestipalcový displej, zatímco chystaná novinka ma mít 5,5palcový zobrazovač.

Fotoaparát bude 16megapixelový s optickou stabilizací obrazu a hned trojicí LED blesků. K dispozici bude mechanická spoušť. Rozlišení předního snímače je zatím neznámé.

O svižný pohon se bude starat 64bitový procesor Qualcomm Snapdragon 810. Uživatele nebudou žehrat na operační paměť, která bude mít kapacitu 4 GB.

Problém by neměl být ani s vestavěnou uživatelskou pamětí o velikosti 64 GB. Díky unibody designu bude baterie s dostatečnou kapacitou 3 400 mAh nevyměnitelná.