Dvě nová Lenova vypadají stejně, ale jedno je skoro o půlku levnější

Dva nové smartphony Lenovo vypadají stejně, přesto je odlišuje velký cenový rozdíl. Nový model Vibe X3 je vrchol nabídky čínského výrobce, druhá novinka se na čínském trhu prodává pod logičtějším označením Vibe X3 Youth. U nás se s ní setkáme pod názvem A7010.

Zejména model A7010 má vzhledem k výbavě velmi příjemnou cenovku. Ta je skoro o polovinu nižší než u druhého nového lenova. Přitom výbava není ani u levnějšího modelu špatná. Lenovo si za nový vrchol své nabídky Vibe X3 účtuje bez koruny 13 000 korun. Druhá novinka A7010 potom stojí 6 999 korun.

Oproti předchůdci Vibe X2 má nový vrcholný model i jeho bratříček zcela změněný vzhled. Hrany nahradilo zaoblení. Displej je povedeně zakomponován do těla smartphonu, což vytváří dojem malého rámečku. Pod displejem najdeme funkční tlačítka.

Oba nové chytré telefony od Lenova mají shodný 5,5palcový displej typu IPS s Full HD rozlišením 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Liší se fotoaparáty. Model Vibe X3 má 21megapixelový snímač, levnější Lenovo A7010 má 13megapixelový fotoaparát.

Model Vibe X3 používá procesor Snapdragon 808, což je loňský vrcholný čip. Levnější sourozenec má osmijádrový procesor MediaTek. Vibe X3 disponuje operační pamětí 3 GB, model A7010 má paměť RAM s kapacitou 2 GB. Liší se i úložiště. Dražší novinka existuje s uživatelskou pamětí 32 nebo 64 GB, levnější lenovo potom s pamětí 16 nebo 32 GB. V obou případech je uživatelská paměť rozšířitelná.

Na čelech obou novinek najdeme dva reproduktory. Přístroje podporují technologii Dolby Atom a to právě i pro zmíněné reproduktory. Dříve to platilo jen pro sluchátkový výstup. Ve výbavě modelu Vibe X3 nechybí 32-bitový DAC převodník. Obě novinky mají pro co nejkvalitnější zvuk při telefonování tři mikrofony.

Oba telefony jsou vybaveny čtečkou otisků prstů. Ta je umístěna na zádech. Ve výbavě nechybí podpora technologie NFC a obě nová lenova podporují sítě čtvrté generace LTE. Vibe X3 má baterii s kapacitou 3 500 mAh, levnější nový smartphone má baterii s kapacitou 3 300 mAh.