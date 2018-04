Nejlepší fotomobil? Má to být kovové Lenovo Vibe Shot

Lenovo má na své velké ambice na MWC docela skromný stánek, jeho část navíc ještě zabírají produkty Motoroly, které se v Barceloně objevují poprvé po několika letech. Zatímco mezi motorolami novinku nenajdeme, u Lenova jedna lákavá novinka je. Kovový fotomobil Vibe Shot vypadá stylově a měl by uspokojit uživatele, kteří lační po skvělých fotografiích.

Fotoaparát je totiž hlavním prvkem výbavy, vždyť se to projevuje i ve jménu modelu a jeho designu. Zadní strana telefonu se tváří jako hi-tech kompaktní fotoaparát, v kombinaci s kovovým rámem tohle provedení telefonu docela sluší. Foťák má rozlišení 16 megapixelů, dostal samozřejmě ostření a diodový blesk. Ten má dokonce tři diody s různou barevností, takže osvětlení scén by mělo být hodně přirozené. Fotomodul také dostal optickou stabilizaci obrazu a k ostření tu slouží soustava s infračerveným přísvitem.

To zní jako opravdu špičková fotomobilní výbava, jaká však bude praxe, to můžeme zatím jen o odhadovat. To, co předvádělo lenovo na displeji telefonu v přítmí výstavní haly, nevypadalo vůbec špatně. Jenže naše zkušenosti velí nehodnotit tak rychle, smartphony umí prezentovat na svých výrazně barevných displejích s různými metodami vylepšování obrazu fotky hezčí, než jaké jsou ve skutečnosti.

Že je focení důležité, se projevuje i v ovládání telefonu. Na pravém boku, tedy na vrchní části, pokud s telefonem fotíte na ležato, se nachází přepínač režimů. V jedné jeho poloze pak aplikace fotoaparátu naběhne ve zjednodušené uživatelské podobě s minimem nastavení a důrazem na automatické režimy. V druhé jeho poloze se pak fotoaparát spustí v „profesionálním“ režimu. Ten umožňuje podobně jako aplikace Lumia Camera plně ruční nastavení parametrů focení. Volí se tu třeba ISO, čas závěrky, vyvážení bílé, dá se tu ručně ostřit. Tohle ovšem umí i ostatní modely Lenova i bez speciálního přepínače, stačí se přepnout v aplikaci. U fotomobilního specialisty je tak tlačítko trochu zbytečné.

Podobně nás zklamala spoušť, která se nachází vedle přepínače. Je totiž jen jednostupňová, nelze tedy ostřit jejím namáčknutím. Po stisku spouště telefon jednoduše zaostří a pořídí snímek. Jsou to takové zbytečné drobnosti a doufejme, že podobně zbytečné chyby nebude Lenovo dělat v obrazové kvalitě.

Smartphone samotný také není nezajímavý. Elegantní kovové tělo ukrývá celkově solidní výbavu – třeba povedený pětipalcový Full HD displej (1 080 x 1 920 pixelů) nebo moderní osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 615. Telefon má 32 GB paměti a slot na karty, tradičně je také dvousimkový. Nechybí ani podpora LTE a je tu nový Android 5.0 Lollipop. Prostě opravdu výborně vybavený mobil.

Otázkou zůstává cena. Ta by, podobně jako třeba v praxi sliby nenaplňující fotoaparát, mohla atraktivní novinku snadno zkazit.