Selfie šílenství pokračuje, kruhový blesk zapojíte místo sluchátek

Je to taková drobnost, která ovšem může mít v dnešním světě plného selfie snímků slušný úspěch. Malý kruhový Selfie blesk by měl stát asi 29 dolarů, v přepočtu tedy zhruba 800 korun i s daní. To je určitě částka, kterou budou ochotni selfie nadšenci za malý kousek příslušenství zaplatit.

Blesk je vlastně sestava LED diod uspořádaných do kruhu a zakrytých tak, že po rozsvícení skrz materiál prosvítá hezky difuzní světlo. Nezdá se, že by blesk svítil kdovíjak intenzivně, jenže zdání trochu klame – v nepříznivých podmínkách blesk pomůže, na rozdíl od bodových diodových blesků, osvětlit tvář hezky rovnoměrně a přirozeně. Zpracování blesku je velmi dobré, základ těla je kovový, takže se nemusíte bát jej nosit po kapsách.

Jednoduše jej zapojíte do 3,5mm jack konektoru vašeho smartphonu. Pak stačí nastartovat aplikaci fotoaparátu a pro pořízení snímku zmáčknout tlačítko na zadní straně blesku. Tlačítko rozsvítí diody a zároveň iniciuje pořízení snímku. Jednoduché a funkční. Lenovo tvrdí, že by blesk Vibe Xtension SelfieFlash měl fungovat s každým androidím smartphonem, pravda je to ale tak napůl. Ne u všech smartphonů totiž bude aplikace foťáku na zmáčknutí tlačítka reagovat pořízením snímku. Na druhou stranu vždy tlačítko rozsvítí diody, takže pak stačí ještě zmáčknout spoušť a je hotovo. Stejně tak bude blesk fungovat nejspíš i se smartphony s ostatními operačními systémy.

Blesk lze samozřejmě otočit i na druhou stranu. I tady platí, že při fotografování blízkých předmětů vytvoří SelfieFlash přirozenější světlo než zabudované diodové blesky. Na větší vzdálenost už ovšem SelfieFlash moc nepomáhá. Také se nedá příliš použít pro přísvit při natáčení videa – blesk po stisknutí tlačítka svítí jenom několik sekund, pak zhasne. To kvůli výdrži baterie – Lenovo tvrdí, že blesk na jedno nabití osvětlí až 100 snímků.

I přes relativně omezené využití je kruhový blesk s difuzním světlem docela hezkým nápadem. Pro nadšené mobilní fotografy v podstatě povinností. Jen si budeme muset počkat, zda se u nás dostane do prodeje.