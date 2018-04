Nejznačkovější napodobenina iPhonu. Lenovo S90 je povedený stroj

O Lenovu S90 se mluví už poměrně dlouho. Tenký smartphone totiž docela výrazně kopíruje design nových iPhonů. Výrobce se logicky oficiálně k podobnosti novinky s iPhonem nehlásí, ale je jasné, že díky designu se telefonu dostává větší pozornosti, než kdyby si s iPhonem podobný nebyl (více zde). Lenovo navíc není žádný druho či třetiřadý čínský výrobce, ale jeden z největších producentů smartphonů na světě.

Původně se telefonu přisuzovalo označení Sisley S90, nakonec se u nás distribuovaná verze jmenuje prostě S90. Nic jiného netvrdí ani krabička vzorku, který jsme mohli krátce otestovat. Podobnost s iPhonem je jasná na první pohled. Ale není to přímá kopie, to by si výrobce velikosti a významu světové trojky dovolit nemohl.

Napodobenina to však je zcela zřejmá. Samozřejmě můžeme spekulovat, že Lenovo takový design navrhlo dříve než iPhone, ale je to málo pravděpodobné. Určitě ho ukázalo světu později.

S iPhonem má novinka podobný základní tvar, přední plochu a hliníkové unibody tělo. Detaily jsou už odlišné, i když spodní plastová linka na zadní straně nebo umístění objektivu zadního fotoaparátu či konektoru se opět nápadně podobají konstrukci iPhonu. Ostatně to můžete posoudit sami na fotografiích. Lenovo je na nich vedle iPhonu 6 Plus, který je samozřejmě výrazně větší, ale design má shodný s menším iPhonem 6.

Testovaný vzorek kombinoval přední bílou plochu s růžovozlatým hliníkovým krytem. Barva nás příliš neoslovila, ale své zákazníky či spíš zákaznice si jistě najde.

Zpracování je bez výhrad. Výrobce dokonce s předstihem hasí případný problém s ohýbáním, který postihl nové iPhony. Je jasné, že tenké hliníkové tělo Lenova S90 by jistě také šlo ohnout (nezkoušeli jsme), konstrukci však zpevní standardně dodávaný plastový průhledný kryt (s nápisem Design by Lenovo) přes záda přístroje a možná pomůže i dodávaná fólie na displej. Ta pak určitě pomůže displej ochránit před škrábanci.

Hardware odpovídá vyšší střední třídě, kam se telefon řadí i cenou 9 500 korun. Tu však považujeme za nadsazenou, například čínský konkurent Huawei Ascend P7 má za podobnou cenu výbavu lepší a i konstrukce je minimálně zajímavější. Huawei je navíc už skoro výběhový model a za několik týdnů se dočká nástupce.

Lenovo S90 má HD displej s úhlopříčkou pět palců. Boční rámečky displeje nelze označit za supertenké, spodní a horní části okolo displeje jsou na dnešní dobu dokonce až zhýrale široké. V tomto směru se nové lenovo u iPhonu inspirovat nemuselo. Displej je velmi dobrý, má jasné barvy a výborný kontrast. Pozorovací úhly jsou obrovské a krycí sklo se neleskne.

Telefon pohání procesor Snadragon 410 se čtyřmi jádry s taktem 1,2 GHz. Procesor již má 64bitovou architekturu, ale telefon používá zatím jen starší Android 4.4.4. Operační paměť má kapacitu 2 GB.

Provoz je svižný, výkon procesoru zjevně stačí. Menu je tradičně „čínské“, tedy vše se odehrává v hlavní úrovni menu, uživatel si může vytvářet složky. Hlavní fotoaparát telefonu má rozlišení 13 Mpix a snímač PureCell, přední má rozlišení 8 Mpix a BSI senzor (CMOS snímač se zpětným osvětlením). Oba doplňují diodové blesky. Příznivci selfie si tak přijdou na své.

Oba fotoaparáty fotí slušně, přední rychleji přeostřuje, zadní si někdy neumí poradit s blízkým předmětem. Ovládání fotoaparátů je snadné a chválíme i jejich rychlý start. Telefon i slušně hraje nahlas, na dolní hraně má dva reproduktory.

Lenovo S90 nepotěší ty zákazníky, kteří potřebují slot na paměťovou kartu. Ten v tomto modelu není. Jediný šuplíček pojme dvě micro SIM karty. Vnitřní paměť telefonu je 32 GB, což je na střední třídu dostatečná kapacita. Předností je podpora LTE (vyjma specifického pásma 900 MHz, které používá Vodafone).

Pevně zabudovaná baterie má kapacitu 2 300 mAh. Den středně náročné práce baterie vydrží, ale žádný zázrak nemůžete očekávat. Výdrž je průměrná.

Lenovo S90 je povedený telefon. Displej, výkon nebo fotoaparáty jsou velmi slušné, cena je vyšší. Za největší problém přístroje tak považujeme design. Napodobenina iPhonu je sice mediálně vděčná záležitost, ale originalitu musíme hledat někde jinde.