Lenovo má s Motorolou velké plány, chce předstihnout Apple i Samsung

Šéf Googlu Eric Schmidt telefonuje s Motorolou Moto X.

Šéf společnosti Google Eric Schmidt věří, že prodej Motoroly čínské společnosti Lenovo americké regulační úřady povolí. Uvedl to v pondělí na večeři pořádané Institutem Cato. Podle něj zde existuje "dobrá šance", aby oznámený obchod prošel už díky předchozím zkušenostem s převzetím americké počítačové firmy IBM, nad jejíž PC divizí Lenovo získalo vliv v roce 2005 a nedávno oznámilo i odkup serverové části firmy. "Je velmi pravděpodobné, že to vyjde. Kdybychom tomu nevěřili, do obchodu bychom ostatně ani nešli," řekl Schmidt.

Zdroj: Reuters