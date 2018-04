Mobil od Lenova vnímá prostor. Ukáže vám doma nový nábytek i dinosaury

Lenovo se tento rok pustilo do velkých inovací. Nejen, že na své tiskové konferenci v Tech World v San Francisku krátce ukázalo prototypy plně ohybatelného smartphonu nebo skládacího tabletu, ale také představilo telefon pracující pomocí hned třech kamer s rozšířenou realitou. Jmenuje se Phab 2 Pro a na rozdíl od ohybatelných smartphonů, na které si budeme muset ještě nějaký čas počkat, se tento počin čínského Lenova objeví na trhu už letos v září.

Phab 2 Pro je na dnešní poměry stále poněkud obr. Jeho displej má úhlopříčku 6,4 palců spadající do kategorie phabletů. Tenhle mobil nacpete jen do hodně volných kapes. Rozlišení displeje je ale vynikající - QHD, tedy 1 440 × 2 560 pixelů. Tělo telefonu je pokryto broušeným kovem a budou k dipozici dvě barevné varianty, zlatá a šedá.

Telefon pohání procesor Snapdragon 652 společně s 4 GB operační paměti. Aby velký displej vydržel v provozu celý den, zvolilo Lenovo vyšší kapacitu baterie, 4 050 mAh. U jiných telefonů by tato hodnota znamenala výdrž dvou až tří dní, u takovéhoto obra však Lenovo vyzdvihlo jen „celodenní výdrž“.

Phab 2 Pro se dále pyšní snímačem otisků prstů, rychlým nabíjením nebo třeba podporou nahrávání zvuku v režimu 5.1 Dolby Audio. Ovšem zcela nejzajímavější funkce tohoto telefonu se pojí s fotoaparátem.

Lenovo osadilo tento model hned čtyřmi snímači. Dva klasické najdeme tam, kde bychom je čekali - jeden 8megapixelový vepředu a druhý 16megapixelový na zádech telefonu. Pod ním však najdeme ještě dva další. Jeden se stará o prostorové vnímání, druhý má na starost sledování pohybu. Poslední tři jmenované dohromady tvoří platformu zvanou Tango, která umí pracovat s rozšířenou realitou. Na ní spolupracuje se společností Google.



Rozšířená realita není žádnou novinkou, ale ne v takovém detailu, do jakého se pustilo právě Lenovo s projektem Tango. Doteď byla rozšířená realita spíše taková hračka - v pokoji vám skrze displej vašeho telefonu třeba plavaly rybičky nebo rostla palma. Nově však Lenovo pracuje s poměrně přesným měřením prostoru, tedy už žádné „jen jako“. Do pokoje vám tak hravě zasadí třeba novou židli, skříň nebo dokonce celou podlahu do míst, které by předměty zabíraly ve skutečnosti.

Zajímavá je také funkce měření vzdálenosti, pomocí které si na dálku můžete změřit skutečné rozměry předmětů, a to jak jednoduché míry („kolik měří jedna strana stolu stojícího kousek ode mě?“), tak třeba i prostorové měření („vejde se mi do pokoje postel s takovými rozměry?“).



Hraní je pomocí této funkce mnohem zábavnější - na zem si postavíte třeba dlouhou dráhu z kostek domina a pak je shazujete. A nebo si rovnou přenesete celého dinosaura v životní velikosti na vaši zahradu.



Ačkoliv všechny výše zmíněné funkce působí až skoro fantasticky, nedá se říci, že nás jednotlivé ukázky příliš přesvědčily. Jak jsme sami na konferenci viděli, vše stále působí poněkud nehotově - předměty někdy úplně nedrží přesně na zemi, kostky domina nepadají tak, jak by měly. Korunu jedné z ukázek nasadil vývojář prezentující tyto funkce, který se se slovy „Ale no tak, před chvíli mi to šlo!“ rozčiloval nad nefungujícím dominem. Nicméně třeba měření vzdáleností nebo ukázky nábytku v místnosti vypadaly už teď celkem použitelně. Uvidíme, jak bude Lenovo tyto funkce ladit do budoucna.

Kdo bude mít o tento telefon zájem, bude si na něj muset počkat do letošního září. Uvedena byla rovněž i cena, která má činit 499 dolarů, tedy v přepočtu asi 12 000 korun.

Aktualizace: Doplnili jsme informace o projektu Tango.