Že jsme chtěli koupit Nokii? To je velký vtip, opáčil šéf Lenova

Na spekulaci, že o finskou Nokii má zájem bohatý čínský nápadník, obratem zareagovala burza cenných papírů, když akcie Nokie poskočily o 17 procent. Předtím se však s nimi obchodovalo za pouhých 1,63 dolaru, což představuje téměř roční minimum.

To motivovalo vysoce postavené manažery společnosti k nákupu akcií své mateřské firmy, celkem jich koupili rovný milion. První muž Nokie Stephen Elop investoval do 275 tisíc akcií, čímž svůj podíl zvýšil na 425 tisíc. To spolu se spekulací o chystané akvizici značkou Lenovo mělo za následek zvýšení ceny na 2,60 dolaru za akcii.

Zatímco představitelé Nokie fámy o možném odprodeji odmítli komentovat, Gianfranco Lanci, šéf Lenova pro region EMEA (Evropa, Blízký Východ, Afrika), spekulaci rázně dementoval a označil za vtip.

Nokia byla dlouho na vrcholu a její pozice jedničky mobilního byznysu se zdála být neotřesitelná. To už ale dávno neplatí. Aktuálně se výrobce snaží prosadit s řadou chytrých telefonů Lumia se systémem Windows Phone. Ve druhém čtvrtletí se jich celosvětově prodaly 4 miliony, což je oproti prvnímu čtvrtletí dvojnásobek.

Celkový počet prodaných smartphonů ale poklesl, celkem jich Nokia dokázala udat 10,2 milionu, v prvním čtvrtletí to ale bylo 11,9 milionu. Meziroční pokles je ještě výraznější, ve druhém čtvrtletí roku 2011 totiž Nokia prodala 16,7 milionu chytrých telefonů.